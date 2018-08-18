Додано: Сер 12 тра, 2021 08:31

sequence написав: flyman написав: ..

перші це Укрбуд.. ..перші це Укрбуд..

вы будете долго ржать, но мой Укрбудовский объект уверенно достраивается и задержка равна ровно переходному периоду между банкротству УБ и заходом КГС на стройку вы будете долго ржать, но мой Укрбудовский объект уверенно достраивается и задержка равна ровно переходному периоду между банкротству УБ и заходом КГС на стройку

І це чудово, що Вам, скажімо так, повезло.Читаю тему на домік нет.Просто цитата:Всё идёт к тотальному безналу, уклоняться будет сложнее. Вложить деньги легально во что-нибудь потом нереально.Сколько будет стоить квартира по сравнению с вложениями в хрущах и новостроях эконом и комфорт класса через 10-12 лет трудно прогнозировать, повторю, что написала на другой ветке: появляются новые новостройки с новыми технологиями, а старые теряют вид и актуальность,тем более, старый фонд, что будет с курсом и экономикой Украины через 20 лет не прогнозируемо. Люди вложившие до революции уже точно не получат той окупаемости на которую расчитывали, их квартиры упали в цене и аренда в валюте тоже. Те кто вложат сейчас кто знает, что получат.Рынок аренды и недвижимости все более рисковый, с меньшей прибылью, а те кто платят налоги честно, те кого заставят платить получат ещё меньше, это нужно учитывать.Плюс есть ещё пока небольшой ежегодный налог на кв.м (который никто тоже почему-то не считает) пока он не такой большой, но его увеличивают и со временем могут сделать в зависимости от стоимости квартиры, как в ес, поэтому я бы не исключала налогообложение при расчете доходности.