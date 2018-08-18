Уровень коррупции сильно разный.
Взятка включена в сумму каждого киевского чека
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:52
Уровень коррупции сильно разный.
Взятка включена в сумму каждого киевского чека
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 тра, 2021 08:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:52
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:53
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:00
Ромасик Спрос заработать на еду для семьи генерирует предложения коррупции от чиновников ? Человек открывает бизнес не для того чтобы кормить чиновника, если ты не в курсе.
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:16
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:25
Только над киевским чиновником надстройка элиты которая продала ему теплое место и имеет % . Очевидные же вещи, сколько в Киеве чиновников, а сколько в Ирпене? Каждое осбб может пригласить к себе мэра Ирпеня на собрание (если вопрос по теме мера), мы дважды приглашали на счет благоустройства прилегающих территорий (тренажерная площадка и лежачие полицейские), все просьбы были выполнены с нашей стороны без коррупции.
Можете пригласить Кличка посмотреть на мусор возле поховских озер , хочу увидеть его реакцию.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 тра, 2021 08:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:26
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:31
І це чудово, що Вам, скажімо так, повезло.
Читаю тему на домік нет.
Просто цитата:
Всё идёт к тотальному безналу, уклоняться будет сложнее. Вложить деньги легально во что-нибудь потом нереально.
Сколько будет стоить квартира по сравнению с вложениями в хрущах и новостроях эконом и комфорт класса через 10-12 лет трудно прогнозировать, повторю, что написала на другой ветке: появляются новые новостройки с новыми технологиями, а старые теряют вид и актуальность,тем более, старый фонд, что будет с курсом и экономикой Украины через 20 лет не прогнозируемо. Люди вложившие до революции уже точно не получат той окупаемости на которую расчитывали, их квартиры упали в цене и аренда в валюте тоже. Те кто вложат сейчас кто знает, что получат.
Рынок аренды и недвижимости все более рисковый, с меньшей прибылью, а те кто платят налоги честно, те кого заставят платить получат ещё меньше, это нужно учитывать.
Плюс есть ещё пока небольшой ежегодный налог на кв.м (который никто тоже почему-то не считает) пока он не такой большой, но его увеличивают и со временем могут сделать в зависимости от стоимости квартиры, как в ес, поэтому я бы не исключала налогообложение при расчете доходности.
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:32
это всех устраивает, рынок сбалансирован. Какие зарплаты в Киеве, а какие в Ирпене? И чего Ирпень создает пробки на академе, а не наоборот?
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