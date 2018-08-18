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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7359736073617362>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:52

  Ромасик написав:
  flyman написав:Різниця в ціні 1.5х .. 2х за м2 і вище між Києвом і Ірпенем.
чем-то эта разница сгенерирована... наверное, это плата за неудобства?

Уровень коррупции сильно разный.
https://youtu.be/Aka3L9G-0xo
Взятка включена в сумму каждого киевского чека
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 тра, 2021 08:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:52

  vitaliian написав:BIGor в ирпене материальный уровень родителей примерно одинаков, там нет деток чиновников, прокуроров, ментовских генералов и прочей нечисти.

одинаково низок?
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:53

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  flyman написав:Різниця в ціні 1.5х .. 2х за м2 і вище між Києвом і Ірпенем.
чем-то эта разница сгенерирована... наверное, это плата за неудобства?

Уровень коррупции сильно разный.

спрос генерирует предложение
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:00

Ромасик Спрос заработать на еду для семьи генерирует предложения коррупции от чиновников ? Человек открывает бизнес не для того чтобы кормить чиновника, если ты не в курсе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:09

vitaliian чиновник тоже кушать хочет. Ирпенский в том числе.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:16

  Ромасик написав:
  flyman написав:Різниця в ціні 1.5х .. 2х за м2 і вище між Києвом і Ірпенем.
чем-то эта разница сгенерирована... наверное, это плата за неудобства?

Неудобства, це коли зимою бігати в сральнік за хлівом, і гріти воду в чавунах щоб помитися.
Чи ти про що?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:25

  Ромасик написав:vitaliian чиновник тоже кушать хочет. Ирпенский в том числе.

Только над киевским чиновником надстройка элиты которая продала ему теплое место и имеет % . Очевидные же вещи, сколько в Киеве чиновников, а сколько в Ирпене? Каждое осбб может пригласить к себе мэра Ирпеня на собрание (если вопрос по теме мера), мы дважды приглашали на счет благоустройства прилегающих территорий (тренажерная площадка и лежачие полицейские), все просьбы были выполнены с нашей стороны без коррупции.

Можете пригласить Кличка посмотреть на мусор возле поховских озер , хочу увидеть его реакцию.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 тра, 2021 08:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:26

  flyman написав:..
перші це Укрбуд..

вы будете долго ржать, но мой Укрбудовский объект уверенно достраивается и задержка равна ровно переходному периоду между банкротству УБ и заходом КГС на стройку
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:31

  sequence написав:
  flyman написав:..
перші це Укрбуд..

вы будете долго ржать, но мой Укрбудовский объект уверенно достраивается и задержка равна ровно переходному периоду между банкротству УБ и заходом КГС на стройку

І це чудово, що Вам, скажімо так, повезло.

Читаю тему на домік нет.
Просто цитата:

Всё идёт к тотальному безналу, уклоняться будет сложнее. Вложить деньги легально во что-нибудь потом нереально.
Сколько будет стоить квартира по сравнению с вложениями в хрущах и новостроях эконом и комфорт класса через 10-12 лет трудно прогнозировать, повторю, что написала на другой ветке: появляются новые новостройки с новыми технологиями, а старые теряют вид и актуальность,тем более, старый фонд, что будет с курсом и экономикой Украины через 20 лет не прогнозируемо. Люди вложившие до революции уже точно не получат той окупаемости на которую расчитывали, их квартиры упали в цене и аренда в валюте тоже. Те кто вложат сейчас кто знает, что получат.
Рынок аренды и недвижимости все более рисковый, с меньшей прибылью, а те кто платят налоги честно, те кого заставят платить получат ещё меньше, это нужно учитывать.

Плюс есть ещё пока небольшой ежегодный налог на кв.м (который никто тоже почему-то не считает) пока он не такой большой, но его увеличивают и со временем могут сделать в зависимости от стоимости квартиры, как в ес, поэтому я бы не исключала налогообложение при расчете доходности.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:32

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:vitaliian чиновник тоже кушать хочет. Ирпенский в том числе.

Только над киевским чиновником надстройка элиты которая продала ему теплое место и имеет % . Очевидные же вещи, сколько в Киеве чиновников, а сколько в Ирпене?
это всех устраивает, рынок сбалансирован. Какие зарплаты в Киеве, а какие в Ирпене? И чего Ирпень создает пробки на академе, а не наоборот?
Ромасик
 
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