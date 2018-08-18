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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 736073617362736373647365>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:37

  adeges написав:в продолжении темы модных кондиционеров. шото дайкин сдает. какой-то шумный стал (наружный блок) и неаккуратность шторок внутренного блока в рабочем состоянии неприятно удивила. да, и стоимость его установки не связана с моделью, а с кол-вом лишних операций монтажников, что напрямую связано с криворукостью предыдущих монтажников, что подняло цену установки на 50% и она достигла в среднем 3000 грн за кондиционер (в придачу к ранее уплаченным 1250 грн)

если бы не пожлобились и заплатили сразу нормальным установщикам, все было бы нормас.
когда я писал о Дайкине, я, разумеется знал, что там сложнее монтаж из-за более сложной конструкции - и это тоже учел )))
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:44

  sequence написав:
  flyman написав:..
перші це Укрбуд..

вы будете долго ржать, но мой Укрбудовский объект уверенно достраивается и задержка равна ровно переходному периоду между банкротству УБ и заходом КГС на стройку

это с учетом того, что УБ тормозил на 1 год или нет? И КМБ щедро плюсанул сроки.
По этому объекту вырисовывается просрочка около 3 лет.
https://forum.domik.ua/zhk-charivne-mis ... 29337.html
По Злагоде - от 2 лет, Обериг - 3 года.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:47

  flyman написав:
  Ромасик написав:
  flyman написав:Різниця в ціні 1.5х .. 2х за м2 і вище між Києвом і Ірпенем.
чем-то эта разница сгенерирована... наверное, это плата за неудобства?

Неудобства, це коли зимою бігати в сральнік за хлівом, і гріти воду в чавунах щоб помитися.
Чи ти про що?

да, за последней электричкой бежать по морозу
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:53

  Ромасик написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
перші це Укрбуд..

вы будете долго ржать, но мой Укрбудовский объект уверенно достраивается и задержка равна ровно переходному периоду между банкротству УБ и заходом КГС на стройку

это с учетом того, что УБ тормозил на 1 год или нет? И КМБ щедро плюсанул сроки.
По этому объекту вырисовывается просрочка около 3 лет.
https://forum.domik.ua/zhk-charivne-mis ... 29337.html
По Злагоде - от 2 лет, Обериг - 3 года.

По сути, срок сдвинулся на год. Правда КГС решил чо та еще секцию внепланово допилить, но то такэ. Чаривне мисто и еще какой-то объект задерживаются из-за срача с Минобороны. Часть объектов УБ забрал харьковский застройщик- там тоже вроде все нормас.
Так что ситуация с Аркадой несравнима - у Аркады стоят по-сути готовые дома, которые не могут никуда подключить по понятным причинам, у УБ дома неготовые, но достраиваются.
Так что все будет хорошо. Со временем.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:53

Ромасик один дурак запустил мантру и все её повторяют, какое население Шевченковского района и г.Ирпень? Чьих машин в Киеве больше? В шевченковском районе каждая 50я машина из Ирпеня, а в масштабах всего Киева каждая 300я. Ирпенские машины это капля в море киевских пробок, научитесь думать своей головой.

На Академе нужна развязка а не светофор. Новоирпенская трасса зачем упирается в жилой массив, до житомирской трассы там пару км. надо было дотянуть. Автоматически разгрузилась бы конечная остановка на Академгородке, для загрузки на Ирпень на пр-т Победы есть полупустая АС Дачная. Только выезда на ирпенскую трассу оттуда нет. Но виноваты ирпенчане они создают киевлянам пробки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 тра, 2021 09:05, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:54

Ромасик
------
  flyman написав:
  Ромасик написав:
  flyman написав:Різниця в ціні 1.5х .. 2х за м2 і вище між Києвом і Ірпенем.
чем-то эта разница сгенерирована... наверное, это плата за неудобства?

Неудобства, це коли зимою бігати в сральнік за хлівом, і гріти воду в чавунах щоб помитися.
Чи ти про що?

да, за последней электричкой бежать по морозу
-------
Є ще маршрутки і попутки, і групи вайбера, щось на кшталт "#закадеміканабучу"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:01

  sequence написав: Так что ситуация с Аркадой несравнима - у Аркады стоят по-сути готовые дома, которые не могут никуда подключить по понятным причинам, у УБ дома неготовые, но достраиваются.

у аркады по сути готовы 5 из 39 домов, а по факту 3 из 5. И по этих 3(5) сейчас активно решают. Взможно, в сравнении с УБ, аркада дольше мучалась - около 2 лет + переходной период. УБ скончался быстрее 0,5-1 год.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:02

  flyman написав:Є ще маршрутки і попутки, і групи вайбера, щось на кшталт "#закадеміканабучу"

какими только извращениями не занимается этот пригород)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:06

  Ромасик написав:
  flyman написав:Є ще маршрутки і попутки, і групи вайбера, щось на кшталт "#закадеміканабучу"

какими только извращениями не занимается этот пригород)

Мені родак таку історію розказував (далеко до ковіда), що до нього в оренду (на Оболоні пішо до метро) поселиля дві дівчини. Переїхали з Вєніка. Причина, що на Вєнік, після 22:00 хіба на таксі добиратися. А так як вони працють продавцями, то 22:00 тільки магазин зачиняється.

А до Бучі\Ірпеня остання маршрутка близько 24:00, і метро теж до опівночі на Академік.

В доковідні часи біля 4:00 з Святошина (К.Пасс біля 3:30) відходила електричка на Коростень.

Де ще невдобно, тре поміркувати.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:12

  Ромасик написав:
  sequence написав: Так что ситуация с Аркадой несравнима - у Аркады стоят по-сути готовые дома, которые не могут никуда подключить по понятным причинам, у УБ дома неготовые, но достраиваются.

у аркады по сути готовы 5 из 39 домов, а по факту 3 из 5. И по этих 3(5) сейчас активно решают. Взможно, в сравнении с УБ, аркада дольше мучалась - около 2 лет + переходной период. УБ скончался быстрее 0,5-1 год.

возможно, я сильно близко не вникал в разборки с Аркадой. Так получилось, что мои разные знакомые брали в тех домах, что сейчас практически готовы. А что, умудрились распродать все 39?
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