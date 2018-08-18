Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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adeges написав:в продолжении темы модных кондиционеров. шото дайкин сдает. какой-то шумный стал (наружный блок) и неаккуратность шторок внутренного блока в рабочем состоянии неприятно удивила. да, и стоимость его установки не связана с моделью, а с кол-вом лишних операций монтажников, что напрямую связано с криворукостью предыдущих монтажников, что подняло цену установки на 50% и она достигла в среднем 3000 грн за кондиционер (в придачу к ранее уплаченным 1250 грн)
если бы не пожлобились и заплатили сразу нормальным установщикам, все было бы нормас. когда я писал о Дайкине, я, разумеется знал, что там сложнее монтаж из-за более сложной конструкции - и это тоже учел )))
По сути, срок сдвинулся на год. Правда КГС решил чо та еще секцию внепланово допилить, но то такэ. Чаривне мисто и еще какой-то объект задерживаются из-за срача с Минобороны. Часть объектов УБ забрал харьковский застройщик- там тоже вроде все нормас. Так что ситуация с Аркадой несравнима - у Аркады стоят по-сути готовые дома, которые не могут никуда подключить по понятным причинам, у УБ дома неготовые, но достраиваются. Так что все будет хорошо. Со временем.
Ромасик один дурак запустил мантру и все её повторяют, какое население Шевченковского района и г.Ирпень? Чьих машин в Киеве больше? В шевченковском районе каждая 50я машина из Ирпеня, а в масштабах всего Киева каждая 300я. Ирпенские машины это капля в море киевских пробок, научитесь думать своей головой.
На Академе нужна развязка а не светофор. Новоирпенская трасса зачем упирается в жилой массив, до житомирской трассы там пару км. надо было дотянуть. Автоматически разгрузилась бы конечная остановка на Академгородке, для загрузки на Ирпень на пр-т Победы есть полупустая АС Дачная. Только выезда на ирпенскую трассу оттуда нет. Но виноваты ирпенчане они создают киевлянам пробки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 тра, 2021 09:05, всього редагувалось 4 разів.
sequence написав: Так что ситуация с Аркадой несравнима - у Аркады стоят по-сути готовые дома, которые не могут никуда подключить по понятным причинам, у УБ дома неготовые, но достраиваются.
у аркады по сути готовы 5 из 39 домов, а по факту 3 из 5. И по этих 3(5) сейчас активно решают. Взможно, в сравнении с УБ, аркада дольше мучалась - около 2 лет + переходной период. УБ скончался быстрее 0,5-1 год.
flyman написав:Є ще маршрутки і попутки, і групи вайбера, щось на кшталт "#закадеміканабучу"
какими только извращениями не занимается этот пригород)
Мені родак таку історію розказував (далеко до ковіда), що до нього в оренду (на Оболоні пішо до метро) поселиля дві дівчини. Переїхали з Вєніка. Причина, що на Вєнік, після 22:00 хіба на таксі добиратися. А так як вони працють продавцями, то 22:00 тільки магазин зачиняється.
А до Бучі\Ірпеня остання маршрутка близько 24:00, і метро теж до опівночі на Академік.
В доковідні часи біля 4:00 з Святошина (К.Пасс біля 3:30) відходила електричка на Коростень.
sequence написав: Так что ситуация с Аркадой несравнима - у Аркады стоят по-сути готовые дома, которые не могут никуда подключить по понятным причинам, у УБ дома неготовые, но достраиваются.
у аркады по сути готовы 5 из 39 домов, а по факту 3 из 5. И по этих 3(5) сейчас активно решают. Взможно, в сравнении с УБ, аркада дольше мучалась - около 2 лет + переходной период. УБ скончался быстрее 0,5-1 год.
возможно, я сильно близко не вникал в разборки с Аркадой. Так получилось, что мои разные знакомые брали в тех домах, что сейчас практически готовы. А что, умудрились распродать все 39?