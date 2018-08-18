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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 73617362736373647365>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:16

  vitaliian написав:Ромасик один дурак запустил мантру и все её повторяют, какое население Шевченковского района и г.Ирпень? Чьих машин в Киеве больше? В шевченковском районе каждая 50я машина из Ирпеня, а в масштабах всего Киева каждая 300я. Ирпенские машины это капля в море киевских пробок, научитесь думать своей головой.
только таких Ирпеней вокруг Киева десяток. И все они застряют на разных академах, которые обычным пересичным куянам побоку.
  vitaliian написав:На Академе нужна развязка а не светофор. Новоирпенская трасса зачем упирается в жилой массив, до житомирской трассы там пару км. надо было дотянуть. Автоматически разгрузилась бы конечная остановка на Акамемгородке, для загрузки на Ирпень есть полупустая АС Дачная. Только выезда на ирпенскую трассу оттуда нет. Но виноваты ирпенчане они создают киевлянам пробки.

Как хорошо Ирпень знает, где в Киеве развязки нужно строить!))) Вот пусть Ирпень берет и строит свои км трассы, там же все платежеспособные и нет корупции. Там надо не светофор, а оставлять 1 полосу на въезд, и пусть там ...тся :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ладно з Ірпенем.

от ще цитата з домік нет.

Цікаве виділив:

На вторичке новострой в принципе не выгодно брать, с целью прибыли, скорее потеряешь. Он, кстати, упал со времён революции и сильно в эконом сегменте. Вряд ли это выгодно.

Как через 10 лет будут выглядеть новострои под аренду, типа патриотики, эврики, вряд ли лучше чем новострои которые построят к тому времени.
То что сегодня новое завтра старое, тот кто постоянно на рынке зарабатывает, во время продает активы, во время вкладывает в новое.

прям як з методички Аірмакса: пожовкне і відвалиться, а модні МОПи стануть немодними.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:21

  flyman написав:
  Ромасик написав:
  flyman написав:Є ще маршрутки і попутки, і групи вайбера, щось на кшталт "#закадеміканабучу"

какими только извращениями не занимается этот пригород)

Мені родак таку історію розказував (далеко до ковіда), що до нього в оренду (на Оболоні пішо до метро) поселиля дві дівчини. Переїхали з Вєніка. Причина, що на Вєнік, після 22:00 хіба на таксі добиратися. А так як вони працють продавцями, то 22:00 тільки магазин зачиняється.

пздит ваш родак. Последний троль от нивок в 0-20 отправляется https://kpt.kyiv.ua/schedule/trolley/26
автобус 102 с оболони где-то в 23 уезжает
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:29

  sequence написав: возможно, я сильно близко не вникал в разборки с Аркадой. Так получилось, что мои разные знакомые брали в тех домах, что сейчас практически готовы. А что, умудрились распродать все 39?

В П1 11 домов, в общем-то все распроданы, но у большинства уже есть коробки, 2 только наполовину.
В П2 500 квартир продано, и ничего нет, кроме 176га элитного киевского песка
В Эврике много на котловане, но и продано около 50% площадей.
Но Столице вроде зашло такое состояние
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 12 тра, 2021 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:29

  Ромасик написав:пздит ваш родак. Последний троль от нивок в 0-20 отправляется https://kpt.kyiv.ua/schedule/trolley/26
автобус 102 с оболони где-то в 23 уезжает

І смисл йому?
Дєвки заселилися, причина переїзду, як на мене поважна.

О.К.
Скоро дороблять метро і Виноградар буде другий ПОХ
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

железная руда побила реконд цены 2008 года и пошла в космос
думаю недвига в цене только ускорится.
все только начинается
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:32

  flyman написав:Ладно з Ірпенем.

от ще цитата з домік нет.

Цікаве виділив:

[i]На вторичке новострой в принципе не выгодно брать, с целью прибыли, скорее потеряешь. Он, кстати, упал со времён революции и сильно в эконом сегменте. Вряд ли это выгодно.

Как через 10 лет будут выглядеть новострои под аренду, типа патриотики, эврики, вряд ли лучше чем новострои которые построят к тому времени.
.
выглядеть ничего с ними за 10 лет не случится вот почем сдаваться будут по 5500?

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-44kv ... LtCWM.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:36

  Ромасик написав:Как хорошо Ирпень знает, где в Киеве развязки нужно строить!))) Вот пусть Ирпень берет и строит свои км трассы, там же все платежеспособные и нет корупции. Там надо не светофор, а оставлять 1 полосу на въезд, и пусть там ...тся :mrgreen:
или перекрыть вьезды ж/б заборами а лучше перенести столицу туда где умеют строить развязки а не памятники коррупии аля дарницкий ж/д вокзал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:38

  flyman написав:
  Ромасик написав:пздит ваш родак. Последний троль от нивок в 0-20 отправляется https://kpt.kyiv.ua/schedule/trolley/26
автобус 102 с оболони где-то в 23 уезжает

І смисл йому?
Дєвки заселилися, причина переїзду, як на мене поважна.
я ж не спорю, я двумя руками за пешую доступность к метро. Я не понял Ирпень каким боком в к ним?))
  flyman написав:О.К.
Скоро дороблять метро і Виноградар буде другий ПОХ

Да, мне Варшавский довольно интересен.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:41

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Как хорошо Ирпень знает, где в Киеве развязки нужно строить!))) Вот пусть Ирпень берет и строит свои км трассы, там же все платежеспособные и нет корупции. Там надо не светофор, а оставлять 1 полосу на въезд, и пусть там ...тся :mrgreen:
или перекрыть вьезды ж/б заборами а лучше перенести столицу туда где умеют строить развязки а не памятники коррупии аля дарницкий ж/д вокзал.

нет, Ирпень перенести к ...ням
Памятник коррупции - это мост на Троещину и Шулявский.
А дарницкий вокзал может бы и был, если бы Кирпу не пристрелили. Говорят, лучший министр транспорта за всю историю.
Ромасик
 
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