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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7362736373647365>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:43

  flyman написав:
так ще цікавий момент:
За 4 месяца 2021 года количество сделок на вторичном рынке Киева увеличилась минимум на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Тобто береться низька порівняльна база, так як фактично півберезня і квітень був повний аут у зв"язку локдауном. Маніпуляція однако.


А откуда столь оперативные данные? От рылов на поверку? Такое...

Минюст публикует по стране в целом ежеквартально и в разрезе регионов ежегодно.

В 2020-м в Киеве количество сделок купле-продажи квартир составило 38267 , в 2019-м - 41244. Т.е. снизилось на 7,3%. Если на низкой базе в этом году и есть какой-то рост, он едва ли перекрывает падение, и к докризисному 2019-му все равно покажет минус

https://minjust.gov.ua/files/general/20 ... 014-10.pdf
https://minjust.gov.ua/files/general/20 ... 258-23.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:47

Ромасик мост на трою святое, дарницкий жд без метрошлюза стал бы таким же унылым гавном как станция кардачи, огромное здание, полностью ржавая крыша, и абсолютно пустое внутри. Ещё один памятник коррупции. Отдали бы под рынок что ли, или под офис укрзализныци, настроили - пользуйтесь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:53

vitaliian, не сравнивай станцию с вокзалом
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:57

  Олежан написав:железная руда побила реконд цены 2008 года и пошла в космос
думаю недвига в цене только ускорится.
все только начинается

Да куда больше? Ценники на многие объекты и так вводят в ступор уже. Вчера видел шкаф с антресолью в КТ по 3хе за метр. ПЦ. Шкаф просил передать привет Зрадио.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 12 тра, 2021 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:58

  Ромасик написав:vitaliian, не сравнивай станцию с вокзалом

Не называй бетонные плиты вокзалом, это брошенная стройка, с остановкой на платформе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:58

  airmax78 написав:
  Олежан написав:железная руда побила реконд цены 2008 года и пошла в космос
думаю недвига в цене только ускорится.
все только начинается

Да куда больше? Ценники на многие объекты и так вводят в ступор уже. Вчера видел шкаф с антресолью в КТ по 3хе за метр. ПЦ.


все только начинается, макс.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:59

  zРадио написав:В 2020-м в Киеве количество сделок купле-продажи квартир составило 38267 , в 2019-м - 41244. Т.е. снизилось на 7,3%. Если на низкой базе в этом году и есть какой-то рост, он едва ли перекрывает падение, и к докризисному 2019-му все равно покажет минус

я правильно понимаю, это только вторичка?
статистика по сдаче в эксплуатацию - это первичка?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/492610/kyyivrada-znovu-podumaye-chy-buduvaty-na-oboloni-novyj-mikrorajon
Ну от, понаїхам буде щастя в Києві. Ще один ПОХ.
Але, Віталя не причом.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:09

  Ромасик написав:
  sequence написав: возможно, я сильно близко не вникал в разборки с Аркадой. Так получилось, что мои разные знакомые брали в тех домах, что сейчас практически готовы. А что, умудрились распродать все 39?

В П1 11 домов, в общем-то все распроданы, но у большинства уже есть коробки, 2 только наполовину.
В П2 500 квартир продано, и ничего нет, кроме 176га элитного киевского песка
В Эврике много на котловане, но и продано около 50% площадей.
Но Столице вроде зашло такое состояние

значит, в целом ситуация все же лучше чем у УБ, у которых комплексы рассредоточены по городу, и почти все было выкуплено. Если принять во внимание то что множество квартир в Аркаде бралось под аренду (мои знакомые в том числе), то число пострадавших куда меньшее, и для многих из них это не единственное жилье
Востаннє редагувалось sequence в Сер 12 тра, 2021 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:10

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:vitaliian, не сравнивай станцию с вокзалом

Не называй бетонные плиты вокзалом, это брошенная стройка, с остановкой на платформе.
а, ну правильно, куда там к ирпенскому вокзалу :lol:
это те самые ворота в цивилизацию? :mrgreen:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1 ... 0%B8%D1%8F)
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 12 тра, 2021 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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