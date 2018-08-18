Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав: так ще цікавий момент: За 4 месяца 2021 года количество сделок на вторичном рынке Киева увеличилась минимум на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Тобто береться низька порівняльна база, так як фактично півберезня і квітень був повний аут у зв"язку локдауном. Маніпуляція однако.
А откуда столь оперативные данные? От рылов на поверку? Такое...
Минюст публикует по стране в целом ежеквартально и в разрезе регионов ежегодно.
В 2020-м в Киеве количество сделок купле-продажи квартир составило 38267 , в 2019-м - 41244. Т.е. снизилось на 7,3%. Если на низкой базе в этом году и есть какой-то рост, он едва ли перекрывает падение, и к докризисному 2019-му все равно покажет минус
Ромасик мост на трою святое, дарницкий жд без метрошлюза стал бы таким же унылым гавном как станция кардачи, огромное здание, полностью ржавая крыша, и абсолютно пустое внутри. Ещё один памятник коррупции. Отдали бы под рынок что ли, или под офис укрзализныци, настроили - пользуйтесь.
zРадио написав:В 2020-м в Киеве количество сделок купле-продажи квартир составило 38267 , в 2019-м - 41244. Т.е. снизилось на 7,3%. Если на низкой базе в этом году и есть какой-то рост, он едва ли перекрывает падение, и к докризисному 2019-му все равно покажет минус
я правильно понимаю, это только вторичка? статистика по сдаче в эксплуатацию - это первичка?
sequence написав: возможно, я сильно близко не вникал в разборки с Аркадой. Так получилось, что мои разные знакомые брали в тех домах, что сейчас практически готовы. А что, умудрились распродать все 39?
В П1 11 домов, в общем-то все распроданы, но у большинства уже есть коробки, 2 только наполовину. В П2 500 квартир продано, и ничего нет, кроме 176га элитного киевского песка В Эврике много на котловане, но и продано около 50% площадей. Но Столице вроде зашло такое состояние
значит, в целом ситуация все же лучше чем у УБ, у которых комплексы рассредоточены по городу, и почти все было выкуплено. Если принять во внимание то что множество квартир в Аркаде бралось под аренду (мои знакомые в том числе), то число пострадавших куда меньшее, и для многих из них это не единственное жилье
Востаннє редагувалось sequence в Сер 12 тра, 2021 10:15, всього редагувалось 1 раз.