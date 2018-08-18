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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7362736373647365

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:12

  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/492610/kyyivrada-znovu-podumaye-chy-buduvaty-na-oboloni-novyj-mikrorajon
Ну от, понаїхам буде щастя в Києві. Ще один ПОХ.
Але, Віталя не причом.

так там же Итальянский уже строят
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:15

  sequence написав:...множество квартир бралось под аренду (мои знакомые в том числе), то число пострадавших куда меньшее, и для многих из них это не единственное жилье

то в аркады тоже
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:16

  Ромасик написав:
  sequence написав:...множество квартир бралось под аренду (мои знакомые в том числе), то число пострадавших куда меньшее, и для многих из них это не единственное жилье

то в аркады тоже

я об Аркаде и писал, уже поправил. У УБ судя по толпам нэгодующих доля "для себя" была больше, бо покупали точно дороже чем Аркаду
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:22

Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 тра, 2021 10:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:25

  sequence написав:
  Ромасик написав:
  sequence написав:...множество квартир бралось под аренду (мои знакомые в том числе), то число пострадавших куда меньшее, и для многих из них это не единственное жилье

то в аркады тоже

я об Аркаде и писал, уже поправил. У УБ судя по толпам нэгодующих доля "для себя" была больше, бо покупали точно дороже чем Аркаду

как по мне +/- одинаково. По состоянию на 2014-2017 аркада была более чистой документально, чем УБ, что привлекало реальных жильцов. УБ было что-то непонятное.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:28

  Олежан написав:все только начинается, макс.

Именно, печатают все, курс стабилен, инфляция и фонда сходят с ума.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:39

  Ромасик написав:
  zРадио написав:В 2020-м в Киеве количество сделок купле-продажи квартир составило 38267 , в 2019-м - 41244. Т.е. снизилось на 7,3%. Если на низкой базе в этом году и есть какой-то рост, он едва ли перекрывает падение, и к докризисному 2019-му все равно покажет минус

я правильно понимаю, это только вторичка?
статистика по сдаче в эксплуатацию - это первичка?


Верно. А данные по первичке тут:
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... _2020.xlsx
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 2019_u.xls
zРадио
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