Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 тра, 2021 10:12
так там же Итальянский уже строят
Ромасик
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Додано: Сер 12 тра, 2021 10:15
sequence написав:
...множество квартир бралось под аренду (мои знакомые в том числе), то число пострадавших куда меньшее, и для многих из них это не единственное жилье
то в аркады тоже
Ромасик
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Додано: Сер 12 тра, 2021 10:16
Ромасик написав: sequence написав:
...множество квартир бралось под аренду (мои знакомые в том числе), то число пострадавших куда меньшее, и для многих из них это не единственное жилье
то в аркады тоже
я об Аркаде и писал, уже поправил. У УБ судя по толпам нэгодующих доля "для себя" была больше, бо покупали точно дороже чем Аркаду
sequence
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Додано: Сер 12 тра, 2021 10:22
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Сер 12 тра, 2021 10:26, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Додано: Сер 12 тра, 2021 10:25
sequence написав: Ромасик написав: sequence написав:
...множество квартир бралось под аренду (мои знакомые в том числе), то число пострадавших куда меньшее, и для многих из них это не единственное жилье
то в аркады тоже
я об Аркаде и писал, уже поправил. У УБ судя по толпам нэгодующих доля "для себя" была больше, бо покупали точно дороже чем Аркаду
как по мне +/- одинаково. По состоянию на 2014-2017 аркада была более чистой документально, чем УБ, что привлекало реальных жильцов. УБ было что-то непонятное.
Ромасик
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Додано: Сер 12 тра, 2021 10:28
Олежан написав:
все только начинается, макс.
Именно, печатают все, курс стабилен, инфляция и фонда сходят с ума.
alex_dvornichenko
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Додано: Сер 12 тра, 2021 10:39
Ромасик написав: zРадио написав:
В 2020-м в Киеве количество сделок купле-продажи квартир составило 38267 , в 2019-м - 41244. Т.е. снизилось на 7,3%. Если на низкой базе в этом году и есть какой-то рост, он едва ли перекрывает падение, и к докризисному 2019-му все равно покажет минус
я правильно понимаю, это только вторичка?
статистика по сдаче в эксплуатацию - это первичка?
Верно. А данные по первичке тут:
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... _2020.xlsx http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 2019_u.xls
zРадио
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