Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:В 2020-м в Киеве количество сделок купле-продажи квартир составило 38267 , в 2019-м - 41244. Т.е. снизилось на 7,3%. Если на низкой базе в этом году и есть какой-то рост, он едва ли перекрывает падение, и к докризисному 2019-му все равно покажет минус
я правильно понимаю, это только вторичка? статистика по сдаче в эксплуатацию - это первичка?
zРадио, да, о статистике первички знал. А о вторичке слушал басни, что количество сделок увеличилось. Не мог понять почему так. Даже скорее статистика населения Киева за 2020 конфликтовала с количеством сделок, а не первичка.
Ромасик написав:zРадио, да, о статистике первички знал. А о вторичке слушал басни, что количество сделок увеличилось. Не мог понять почему так. Даже скорее статистика населения Киева за 2020 конфликтовала с количеством сделок, а не первичка.
пс. Все рвонули в Ирпень
По области все с точностью до наоборот. Количество сделок купле-продажи в 2020-м - 22530, в 2019-м - 20748. Недвижимость Киева теряет актуальность, пригородов - приобретает актуальность. Критически-мыслящим людям это уже год как понятно. Сопротивляются либо самодуры, либо материально-заинтересованные