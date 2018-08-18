Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:zРадио, да, о статистике первички знал. А о вторичке слушал басни, что количество сделок увеличилось. Не мог понять почему так. Даже скорее статистика населения Киева за 2020 конфликтовала с количеством сделок, а не первичка.
пс. Все рвонули в Ирпень
По области все с точностью до наоборот. Количество сделок купле-продажи в 2020-м - 22530, в 2019-м - 20748. Недвижимость Киева теряет актуальность, пригородов - приобретает актуальность. Критически-мыслящим людям это уже год как понятно. Сопротивляются либо самодуры, либо материально-заинтересованные
Ромасик написав:zРадио, да, о статистике первички знал. А о вторичке слушал басни, что количество сделок увеличилось. Не мог понять почему так. Даже скорее статистика населения Киева за 2020 конфликтовала с количеством сделок, а не первичка.
пс. Все рвонули в Ирпень
По области все с точностью до наоборот. Количество сделок купле-продажи в 2020-м - 22530, в 2019-м - 20748. Недвижимость Киева теряет актуальность, пригородов - приобретает актуальность. Критически-мыслящим людям это уже год как понятно. Сопротивляются либо самодуры, либо материально-заинтересованные
пригород рост за счет частного сектора
Не только. Указанные цифры - это именно квартиры. То, что Киев потерял, пригород подобрал. Миграционный поток тоже сместился резко в пользу области. Три закона Трибеки поломались
flyman написав:Цікаво, Влад422 багато купив квартир під оренду з 2019? Чи тільки розказує, як добре бути лендлордом, а сам з сумом згадує про Аркаду?
В ответ будет песнь о пресловутой трешке в Эврике Не купил год назад, а теперь (типа) и покупать нечего
Ромасик написав:пригород рост за счет частного сектора
Не только. Указанные цифры - это именно квартиры. То, что Киев потерял, пригород подобрал. Миграционный поток тоже сместился резко в пользу области. Три закона Трибеки поломались
то "кваритиры и дома" идут одной строчкой в статистике
Да, верно. Это я протупил, посмотрев на дачные участки. Надо по количеству квартир в новостроях Киев vs область посмотреть, насколько большой рынок именно квартир в пригородах. У меня есть ощущение, что статистику области "делают" тоже квартиры, а не дома. Все-таки культура проживания схожая. Единственная разница в том, что в Киеве квартиры находятся в больших человейниках, а в пригородах - в многоквартирных домах поменьше
adeges написав:в продолжении темы модных кондиционеров. шото дайкин сдает. какой-то шумный стал (наружный блок) и неаккуратность шторок внутренного блока в рабочем состоянии неприятно удивила. да, и стоимость его установки не связана с моделью, а с кол-вом лишних операций монтажников, что напрямую связано с криворукостью предыдущих монтажников, что подняло цену установки на 50% и она достигла в среднем 3000 грн за кондиционер (в придачу к ранее уплаченным 1250 грн)
если бы не пожлобились и заплатили сразу нормальным установщикам, все было бы нормас. когда я писал о Дайкине, я, разумеется знал, что там сложнее монтаж из-за более сложной конструкции - и это тоже учел )))
хотел написать какую то гадость, но передумал стоимость установки дайкина и не дайкина - одинакова. никакой специфики нет. стандартная установка 1200 - до 35 м2, 1500 - больше. Плюс разные доплаты - за резинки, лестницы, допайку, трассу, усиленные дюбеля, плюс исправление разные дефектов оригинальной закладки трасс.
Дорожает не всё а то что со временем можно будет перепродать (хорошие локации, планировки и тд.) дорожай «инвестиционный», если продавать будет некому цена откатится к 2015, квартиру купленную как инвестицию долго пустой держать нет смысла (упущенная выгода плюс ком.платежи). Даже с учётом падения темпов строительства жилья становится только больше, а как стерилизовать избыточные на рынке квартиры ещё не придумано (войну всерьёз не рассматриваем).
vitaliian написав:Дорожает не всё а то что со временем можно будет перепродать (хорошие локации, планировки и тд.) дорожай «инвестиционный», если продавать будет некому цена откатится к 2015, квартиру купленную как инвестицию долго пустой держать нет смысла (упущенная выгода плюс ком.платежи). Даже с учётом падения темпов строительства жилья становится только больше, а как стерилизовать избыточные на рынке квартиры ещё не придумано (войну всерьёз не рассматриваем).
adeges написав:в продолжении темы модных кондиционеров. шото дайкин сдает. какой-то шумный стал (наружный блок) и неаккуратность шторок внутренного блока в рабочем состоянии неприятно удивила. да, и стоимость его установки не связана с моделью, а с кол-вом лишних операций монтажников, что напрямую связано с криворукостью предыдущих монтажников, что подняло цену установки на 50% и она достигла в среднем 3000 грн за кондиционер (в придачу к ранее уплаченным 1250 грн)
Та же история. Только честно признаюсь - хотел сэкономить на проекте и оборудовании. На проекте и оборудовании сэкономил баксов 500. На монтаже минимум 700 баксов переплатил за доделки и переделки. Но слава Богу, что вовремя расстался с первыми монтажниками. Иначе все могло закончиться катастрофой. Но, правда, еще не факт, что не помяну их незлым тихим словом.