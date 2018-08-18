RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7363736473657366

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:11

  zРадио написав:
  Ромасик написав:zРадио, да, о статистике первички знал. А о вторичке слушал басни, что количество сделок увеличилось. Не мог понять почему так. Даже скорее статистика населения Киева за 2020 конфликтовала с количеством сделок, а не первичка.

пс. Все рвонули в Ирпень :mrgreen:


По области все с точностью до наоборот. Количество сделок купле-продажи в 2020-м - 22530, в 2019-м - 20748. Недвижимость Киева теряет актуальность, пригородов - приобретает актуальность. Критически-мыслящим людям это уже год как понятно. Сопротивляются либо самодуры, либо материально-заинтересованные

пригород рост за счет частного сектора
Ромасик
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 30.03.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:18

  Ромасик написав:
  zРадио написав:
  Ромасик написав:zРадио, да, о статистике первички знал. А о вторичке слушал басни, что количество сделок увеличилось. Не мог понять почему так. Даже скорее статистика населения Киева за 2020 конфликтовала с количеством сделок, а не первичка.

пс. Все рвонули в Ирпень :mrgreen:


По области все с точностью до наоборот. Количество сделок купле-продажи в 2020-м - 22530, в 2019-м - 20748. Недвижимость Киева теряет актуальность, пригородов - приобретает актуальность. Критически-мыслящим людям это уже год как понятно. Сопротивляются либо самодуры, либо материально-заинтересованные

пригород рост за счет частного сектора


Не только. Указанные цифры - это именно квартиры. То, что Киев потерял, пригород подобрал. Миграционный поток тоже сместился резко в пользу области. Три закона Трибеки поломались

  flyman написав:Цікаво, Влад422 багато купив квартир під оренду з 2019?
Чи тільки розказує, як добре бути лендлордом, а сам з сумом згадує про Аркаду?


В ответ будет песнь о пресловутой трешке в Эврике :mrgreen: Не купил год назад, а теперь (типа) и покупать нечего
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9941
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2127 раз.
Подякували: 4629 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:29

  zРадио написав:
  Ромасик написав:пригород рост за счет частного сектора

Не только. Указанные цифры - это именно квартиры. То, что Киев потерял, пригород подобрал. Миграционный поток тоже сместился резко в пользу области. Три закона Трибеки поломались

то "кваритиры и дома" идут одной строчкой в статистике
Ромасик
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 30.03.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:39

  Ромасик написав:
  zРадио написав:
  Ромасик написав:пригород рост за счет частного сектора

Не только. Указанные цифры - это именно квартиры. То, что Киев потерял, пригород подобрал. Миграционный поток тоже сместился резко в пользу области. Три закона Трибеки поломались

то "кваритиры и дома" идут одной строчкой в статистике


Да, верно. Это я протупил, посмотрев на дачные участки. Надо по количеству квартир в новостроях Киев vs область посмотреть, насколько большой рынок именно квартир в пригородах. У меня есть ощущение, что статистику области "делают" тоже квартиры, а не дома. Все-таки культура проживания схожая. Единственная разница в том, что в Киеве квартиры находятся в больших человейниках, а в пригородах - в многоквартирных домах поменьше
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9941
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2127 раз.
Подякували: 4629 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:53

zРадио на лун это все наглядно точками показано.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6965
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 1914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:01

  zРадио написав:Киев vs область посмотреть, насколько большой рынок именно квартир в пригородах.

ну население обл. росло, то может быть в т.ч. Хотя рост населения тоже замедлился
https://index.minfin.com.ua/reference/people/kievskaya/
Ромасик
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 30.03.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:27

  sequence написав:
  adeges написав:в продолжении темы модных кондиционеров. шото дайкин сдает. какой-то шумный стал (наружный блок) и неаккуратность шторок внутренного блока в рабочем состоянии неприятно удивила. да, и стоимость его установки не связана с моделью, а с кол-вом лишних операций монтажников, что напрямую связано с криворукостью предыдущих монтажников, что подняло цену установки на 50% и она достигла в среднем 3000 грн за кондиционер (в придачу к ранее уплаченным 1250 грн)

если бы не пожлобились и заплатили сразу нормальным установщикам, все было бы нормас.
когда я писал о Дайкине, я, разумеется знал, что там сложнее монтаж из-за более сложной конструкции - и это тоже учел )))


хотел написать какую то гадость, но передумал :) стоимость установки дайкина и не дайкина - одинакова. никакой специфики нет. стандартная установка 1200 - до 35 м2, 1500 - больше. Плюс разные доплаты - за резинки, лестницы, допайку, трассу, усиленные дюбеля, плюс исправление разные дефектов оригинальной закладки трасс.

upd не на правах рекламы: абсолютно лучшие цены на дайкин в украине здесь https://airclimate.pro/.
Востаннє редагувалось adeges в Сер 12 тра, 2021 12:58, всього редагувалось 2 разів.
adeges
 
Повідомлень: 3737
З нами з: 14.03.06
Подякував: 268 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:31

  zРадио написав:
Дорожает самое бюджетное и малогабаритное - гостинки, однушки и студии. 3+ комнатное жилье - либо просто падает, либо охренеть как падает.

вот бюджетная квартира 800$/м2
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/smart-k ... Lxt3i.html
Вы действительно считаете что она подорожала? (этап строительства в расчёт не берем)

Дорожает не всё а то что со временем можно будет перепродать (хорошие локации, планировки и тд.) дорожай «инвестиционный», если продавать будет некому цена откатится к 2015, квартиру купленную как инвестицию долго пустой держать нет смысла (упущенная выгода плюс ком.платежи). Даже с учётом падения темпов строительства жилья становится только больше, а как стерилизовать избыточные на рынке квартиры ещё не придумано (войну всерьёз не рассматриваем).
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6965
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 1914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Дорожает не всё а то что со временем можно будет перепродать (хорошие локации, планировки и тд.) дорожай «инвестиционный», если продавать будет некому цена откатится к 2015, квартиру купленную как инвестицию долго пустой держать нет смысла (упущенная выгода плюс ком.платежи). Даже с учётом падения темпов строительства жилья становится только больше, а как стерилизовать избыточные на рынке квартиры ещё не придумано (войну всерьёз не рассматриваем).
Илюди от ковида продолжают умирать.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6473
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:48

  adeges написав:в продолжении темы модных кондиционеров. шото дайкин сдает. какой-то шумный стал (наружный блок) и неаккуратность шторок внутренного блока в рабочем состоянии неприятно удивила. да, и стоимость его установки не связана с моделью, а с кол-вом лишних операций монтажников, что напрямую связано с криворукостью предыдущих монтажников, что подняло цену установки на 50% и она достигла в среднем 3000 грн за кондиционер (в придачу к ранее уплаченным 1250 грн)

Та же история. Только честно признаюсь - хотел сэкономить на проекте и оборудовании. На проекте и оборудовании сэкономил баксов 500. На монтаже минимум 700 баксов переплатил за доделки и переделки. Но слава Богу, что вовремя расстался с первыми монтажниками. Иначе все могло закончиться катастрофой. Но, правда, еще не факт, что не помяну их незлым тихим словом.
airmax78
 
Повідомлень: 38499
З нами з: 25.10.12
Подякував: 926 раз.
Подякували: 4657 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7363736473657366
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2036, 2037, 2038
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20379 3530058
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 08:34
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 217110
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 22244
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.