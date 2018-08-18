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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7365736673677368>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:57

  zРадио написав:
  Ромасик написав:zРадио, да, о статистике первички знал. А о вторичке слушал басни, что количество сделок увеличилось. Не мог понять почему так. Даже скорее статистика населения Киева за 2020 конфликтовала с количеством сделок, а не первичка.

пс. Все рвонули в Ирпень :mrgreen:


По области все с точностью до наоборот. Количество сделок купле-продажи в 2020-м - 22530, в 2019-м - 20748. Недвижимость Киева теряет актуальность, пригородов - приобретает актуальность. Критически-мыслящим людям это уже год как понятно. Сопротивляются либо самодуры, либо материально-заинтересованные

Был вчера в области. Борисполь. Сложно представить кто, кроме пилотов МАУ, работников аэропорта и членов их семей готов туда переехать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:05

  airmax78 написав: Был вчера в области. Борисполь. Сложно представить кто, кроме пилотов МАУ, работников аэропорта и членов их семей готов туда переехать.

В большинстве случаев это понаехи с ПОХа.
Bezzhenets
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Цікаво, Влад422 багато купив квартир під оренду з 2019?

Одну по случаю, хотя и не собирался. Я тут отчитывался. Очень удачная покупка. Потом к концу года курс ушел на дно, а цены в небеса. Потом, после карнтинного затишья, рынок залили вертолетными деньгами.
А почему вы интересуетесь?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:В ответ будет песнь о пресловутой трешке в Эврике Не купил год назад, а теперь (типа) и покупать нечего

Вы отрицаете факт, что год назад во время жесткого локдауна было локальное дно, когда можно было найти хороший вариант не то, что дешево, но и не по космической цене? Что потом все было только дороже? И, раз уже прошел год, можно прибавлять 7% прибыли от аренды. Сколько за это время принес ждунам долларовый депо после налогов?
Сейчас ничего не покупаю. С нетерпением жду сентября, чтобы начать прицениваться и ходить на просмотры.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот даже не знаю эта новость к дорожаю, или к дешевею.
Рост цен на все. Рост цен на продовольствие на мировых рынках.

НБУ прогнозирует значительный рост цен в Украине в ближайшие месяцы
https://news.finance.ua/ru/news/-/49266 ... e-mesyatsy
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:40

  Vlad442 написав:
  flyman написав:Цікаво, Влад422 багато купив квартир під оренду з 2019?

Одну по случаю, хотя и не собирался. Я тут отчитывался. Очень удачная покупка. Потом к концу года курс ушел на дно, а цены в небеса. Потом, после карнтинного затишья, рынок залили вертолетными деньгами.
А почему вы интересуетесь?

Щось подумав так, що хто травить за дорожай тим часом зливає втіхаря.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:46

  Vlad442 написав:Вот даже не знаю эта новость к дорожаю, или к дешевею.
Рост цен на все. Рост цен на продовольствие на мировых рынках.

НБУ прогнозирует значительный рост цен в Украине в ближайшие месяцы
https://news.finance.ua/ru/news/-/49266 ... e-mesyatsy

Будуть друкувати бабло - буде інфлєц.
А НБУ і мінфін що будуть робити? Девальвувати гривню і поповнити закрома під виплати осінню? Піднімати облікову ставку і % на ОВДП щоб перезайняти?

А що робитиме ФЕД (крім вербальних інтервенцій про тимчасову інфляцію на кілька місяців)? Далі QE?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Щось подумав так, що хто травить за дорожай тим часом зливає втіхаря.

Недавно одновременно с объявлением об аренде, дал объявление о продаже квартиры, от которой нужно бы избавиться. Ради интереса поставил цену 12-ого года чтобы понять что с ценами. Были редкие звонки "какая сейчас актуальная цена? Вы еще не снизили, так как что-то она у вас завышенная". Через неделю квартиру сняли с дисконтом 5% от цены осени 19-ого (и +5% к осени 18-ого) года и эксперимент прекратился.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:48

  airmax78 написав:Был вчера в области. Борисполь. Сложно представить кто, кроме пилотов МАУ, работников аэропорта и членов их семей готов туда переехать.

Разница с Броварами огромная, Борисполь так и остался село селом, а Бровары и хорошие ЖК имеют и торговые центры, а в аквапарк даже из Киева ездят.
Хотя вроде условия одинаковые.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:травить за дорожай

Приятно, когда растет капитализация бизнеса, но для меня сегодняшние цены достаточно комфортны. В случае нужнды можно продать (не давит жаба продавать дешево), в случае лишних денег можно докупить (дорого, но не запредельно дорого), если попадется хороший вариант.
Vlad442
 
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