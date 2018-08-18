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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 12 тра, 2021 14:55
Vlad442 написав: flyman написав:
Щось подумав так, що хто травить за дорожай тим часом зливає втіхаря.
Недавно одновременно с объявлением об аренде, дал объявление о продаже квартиры, от которой нужно бы избавиться. Ради интереса поставил цену 12-ого года чтобы понять что с ценами. Были редкие звонки "какая сейчас актуальная цена? Вы еще не снизили, так как что-то она у вас завышенная". Через неделю квартиру сняли с дисконтом 5% от цены осени 19-ого (и +5% к осени 18-ого) года и эксперимент прекратился.
В начале мая сдал машиноместо в Одессе. +15% к цене 2019года. Киевских арендаторов не трогаю - все равно скоро придется их просить места освободить.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:06
Vlad442 написав: flyman написав:
травить за дорожай
Приятно, когда растет капитализация бизнеса, но для меня сегодняшние цены достаточно комфортны. В случае нужнды можно продать (не давит жаба продавать дешево), в случае лишних денег можно докупить (дорого, но не запредельно дорого), если попадется хороший вариант.
Так отож, диверсифікація і перехід з одного активу в іншій.
От тільки пасивний дохід просів. Тобто активів якби більше і дорожчі, а кешфло менше. Парадокс.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:11
BIGor написав: drevlyanin написав:
Ну я покупаю и Трибека признавался(лась), так его какахами закидали. Более того, бывает по 500 и 120, хоть не чиновник и не экспортер, и куча знакомых такие же. То, что сильно дешевле, есть нельзя и временами банально опасно.
п.с. Черную икру ложками не ем(не люблю).
Кстати, передавайте привет Риспекту
.
Повстречаете, сами передадите.
Я в шопвайне уже года два не был, и на какой кассе Респект сидит запамятовал, нужно у Эйрмакса спросить.
п.с. Предложите свой вариант колбасы и помидор-не дорого, безопасно и вкус не гуано, обсудим,
при желании в ЛС. А то знаете ли странно: обсуждаем недвигу за десятки и сотни куе, а помидор за три доллара анриал.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:24
https://news.finance.ua/ru/news/-/49271 ... -5-mln-grn
В чьих интересах (естественно, помимо киевской громады) работает Спецжитлофонд?
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:26
airmax78 написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/492717/v-kieve-prodolzhayutsya-obyski-v-spetszhilfonde-podozrevayut-hishhenie-10-5-mln-grn
В чьих интересах (естественно, помимо киевской громады) работает Спецжитлофонд?
Четвьортий на виход? Чи який там? (Фундамент, Укрбуд, Аркада ...)
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:30
airmax78 написав:
Был вчера в области. Борисполь. Сложно представить кто, кроме пилотов МАУ, работников аэропорта и членов их семей готов туда переехать.
Как по мне город очень убогий, если сравнивать с другими ближайшими городами Киевской области. Квартиру всегда снимают только люди, которые так или иначе связаны с аэропортом.
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