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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7366736773687369>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:55

  Vlad442 написав:
  flyman написав:Щось подумав так, що хто травить за дорожай тим часом зливає втіхаря.

Недавно одновременно с объявлением об аренде, дал объявление о продаже квартиры, от которой нужно бы избавиться. Ради интереса поставил цену 12-ого года чтобы понять что с ценами. Были редкие звонки "какая сейчас актуальная цена? Вы еще не снизили, так как что-то она у вас завышенная". Через неделю квартиру сняли с дисконтом 5% от цены осени 19-ого (и +5% к осени 18-ого) года и эксперимент прекратился.

В начале мая сдал машиноместо в Одессе. +15% к цене 2019года. Киевских арендаторов не трогаю - все равно скоро придется их просить места освободить.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:06

  Vlad442 написав:
  flyman написав:травить за дорожай

Приятно, когда растет капитализация бизнеса, но для меня сегодняшние цены достаточно комфортны. В случае нужнды можно продать (не давит жаба продавать дешево), в случае лишних денег можно докупить (дорого, но не запредельно дорого), если попадется хороший вариант.

Так отож, диверсифікація і перехід з одного активу в іншій.
От тільки пасивний дохід просів. Тобто активів якби більше і дорожчі, а кешфло менше. Парадокс.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:11

  BIGor написав:
  drevlyanin написав:Ну я покупаю и Трибека признавался(лась), так его какахами закидали. Более того, бывает по 500 и 120, хоть не чиновник и не экспортер, и куча знакомых такие же. То, что сильно дешевле, есть нельзя и временами банально опасно.
п.с. Черную икру ложками не ем(не люблю).

Кстати, передавайте привет Риспекту.


Повстречаете, сами передадите. :lol: Я в шопвайне уже года два не был, и на какой кассе Респект сидит запамятовал, нужно у Эйрмакса спросить.
п.с. Предложите свой вариант колбасы и помидор-не дорого, безопасно и вкус не гуано, обсудим,
при желании в ЛС. А то знаете ли странно: обсуждаем недвигу за десятки и сотни куе, а помидор за три доллара анриал. :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/49271 ... -5-mln-grn
В чьих интересах (естественно, помимо киевской громады) работает Спецжитлофонд?
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:26

  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/492717/v-kieve-prodolzhayutsya-obyski-v-spetszhilfonde-podozrevayut-hishhenie-10-5-mln-grn
В чьих интересах (естественно, помимо киевской громады) работает Спецжитлофонд?

Третій на виход? Чи який там? ( Укрбуд, Аркада ...)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 тра, 2021 15:32, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:30

  airmax78 написав:Был вчера в области. Борисполь. Сложно представить кто, кроме пилотов МАУ, работников аэропорта и членов их семей готов туда переехать.

Как по мне город очень убогий, если сравнивать с другими ближайшими городами Киевской области. Квартиру всегда снимают только люди, которые так или иначе связаны с аэропортом.
ПС
Ещё Обухов такое же УГ.
Востаннє редагувалось hume в Сер 12 тра, 2021 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:44

  flyman написав:
  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/492717/v-kieve-prodolzhayutsya-obyski-v-spetszhilfonde-podozrevayut-hishhenie-10-5-mln-grn
В чьих интересах (естественно, помимо киевской громады) работает Спецжитлофонд?

Третій на виход? Чи який там? ( Укрбуд, Аркада ...)

За 10 млн? Поменяют руководителя, подрядную организацию, на которую заново будут отписывать недвигу, и дальше перепродавать
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:44

  Vlad442 написав:Вот даже не знаю эта новость к дорожаю, или к дешевею.
Рост цен на все. Рост цен на продовольствие на мировых рынках.

НБУ прогнозирует значительный рост цен в Украине в ближайшие месяцы
https://news.finance.ua/ru/news/-/49266 ... e-mesyatsy


Вам не понравится. Это объяснение, почему цены на бетон все еще держатся - избыток долларового предложения в мире, его апогей. Сегодня опубликовали данные по инфляции в США за апрель - 4,2%, что более, чем вдвое выше ее уровня таргетирования. Контр-меры последуют, и скоро. В противном случае рост доходности госдолга повлечет лавинообразный отток капитала из всего разнообразия equity-активов, за чем последует череда банкротств большего масштаба, чем была в 2008-м. Собственно, именно на эту "прогулку" я и отводил время, давая свой прогноз. И, судя по всему, очень точно оценил ее длительность
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:59

zРадио во первых всё это будут делать плавно, фрс не заинтересована обвалить свои же рынки, во вторых 2008 был долговой кризис а это цепная реакция. Но нервные инвесторы могут отреагировать выходом из развивающихся рынков в любом случае, реакция непредсказуема
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эту новость тут уже обсудили?

В Чернобыле ученые встревожены из-за радиации под саркофагом ЧАЭС
https://strana.ua/news/332845-v-chernob ... h-noh.html

"У менеджеров есть несколько лет", "реакция идет экспоненциально" (с)

Цены ракетой вверх))
Востаннє редагувалось Непересичный в Сер 12 тра, 2021 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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