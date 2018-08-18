Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Щось подумав так, що хто травить за дорожай тим часом зливає втіхаря.
Недавно одновременно с объявлением об аренде, дал объявление о продаже квартиры, от которой нужно бы избавиться. Ради интереса поставил цену 12-ого года чтобы понять что с ценами. Были редкие звонки "какая сейчас актуальная цена? Вы еще не снизили, так как что-то она у вас завышенная". Через неделю квартиру сняли с дисконтом 5% от цены осени 19-ого (и +5% к осени 18-ого) года и эксперимент прекратился.
В начале мая сдал машиноместо в Одессе. +15% к цене 2019года. Киевских арендаторов не трогаю - все равно скоро придется их просить места освободить.
Приятно, когда растет капитализация бизнеса, но для меня сегодняшние цены достаточно комфортны. В случае нужнды можно продать (не давит жаба продавать дешево), в случае лишних денег можно докупить (дорого, но не запредельно дорого), если попадется хороший вариант.
Так отож, диверсифікація і перехід з одного активу в іншій. От тільки пасивний дохід просів. Тобто активів якби більше і дорожчі, а кешфло менше. Парадокс.
drevlyanin написав:Ну я покупаю и Трибека признавался(лась), так его какахами закидали. Более того, бывает по 500 и 120, хоть не чиновник и не экспортер, и куча знакомых такие же. То, что сильно дешевле, есть нельзя и временами банально опасно. п.с. Черную икру ложками не ем(не люблю).
Кстати, передавайте привет Риспекту.
Повстречаете, сами передадите. Я в шопвайне уже года два не был, и на какой кассе Респект сидит запамятовал, нужно у Эйрмакса спросить. п.с. Предложите свой вариант колбасы и помидор-не дорого, безопасно и вкус не гуано, обсудим, при желании в ЛС. А то знаете ли странно: обсуждаем недвигу за десятки и сотни куе, а помидор за три доллара анриал.
airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/492717/v-kieve-prodolzhayutsya-obyski-v-spetszhilfonde-podozrevayut-hishhenie-10-5-mln-grn В чьих интересах (естественно, помимо киевской громады) работает Спецжитлофонд?
Третій на виход? Чи який там? ( Укрбуд, Аркада ...)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 тра, 2021 15:32, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Был вчера в области. Борисполь. Сложно представить кто, кроме пилотов МАУ, работников аэропорта и членов их семей готов туда переехать.
Как по мне город очень убогий, если сравнивать с другими ближайшими городами Киевской области. Квартиру всегда снимают только люди, которые так или иначе связаны с аэропортом. ПС Ещё Обухов такое же УГ.
Востаннє редагувалось hume в Сер 12 тра, 2021 15:45, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/492717/v-kieve-prodolzhayutsya-obyski-v-spetszhilfonde-podozrevayut-hishhenie-10-5-mln-grn В чьих интересах (естественно, помимо киевской громады) работает Спецжитлофонд?
Третій на виход? Чи який там? ( Укрбуд, Аркада ...)
За 10 млн? Поменяют руководителя, подрядную организацию, на которую заново будут отписывать недвигу, и дальше перепродавать
Вам не понравится. Это объяснение, почему цены на бетон все еще держатся - избыток долларового предложения в мире, его апогей. Сегодня опубликовали данные по инфляции в США за апрель - 4,2%, что более, чем вдвое выше ее уровня таргетирования. Контр-меры последуют, и скоро. В противном случае рост доходности госдолга повлечет лавинообразный отток капитала из всего разнообразия equity-активов, за чем последует череда банкротств большего масштаба, чем была в 2008-м. Собственно, именно на эту "прогулку" я и отводил время, давая свой прогноз. И, судя по всему, очень точно оценил ее длительность
zРадио во первых всё это будут делать плавно, фрс не заинтересована обвалить свои же рынки, во вторых 2008 был долговой кризис а это цепная реакция. Но нервные инвесторы могут отреагировать выходом из развивающихся рынков в любом случае, реакция непредсказуема