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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:04
hume написав:
..
ПС
Ещё Обухов такое же УГ.
ну, не скажите. По моему, сугубо субъективному мнения человека, часто проезжающему Борисполь в пятницу для дальнейшего вояжа в Полтавскую область, хуже Борисполя нет ничего. Город в котором жизнь вертится вокруг одной дороги "Киевский путь", объехать город можно только чигирями через подубитую Броварскую окружную, что выходит еще дольше. Бровары в этом смысле как земля и небо - есть окружная вокруг города, сам город приятнее, больше и обустроенней.
В рамках укрупнения Борисполь присоединили к Броварам, врачи в Броварской больнице мне жаловались на большую нагрузку
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:15
sequence я обьезжал борисполь через Рогозiв дорога идёт вдоль забора аэропорта
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vitaliian
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:16
Тут народу абсолютно похер мусоросжигательные заводы и всякие станции аэрации, абы подэшэвшэ.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:19
vitaliian написав:sequence
я обьезжал борисполь через Рогозiв дорога и идёт вдоль забора аэропорта
спасибо, любопытно!
это направо на Горе уходить? Там дороги живые хоть?
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sequence
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:21
Все тексты "страны" априори лживы. Даже если ссылаются на другие источники. Это аксиома. Дайте ссылку на международный ресурс, и обсуждение, возможно, начнется. Правда, обсуждение - это с большой натяжкой. Вероятнее всего, в ответ последует троллинг растишек в духе "побежал продавать прелесть с дисконтом". Предметной дискуссии не будет. Практики о риск-менеджменте даже не слышали - ввяжется в драку, а там будет видно. Как-то так
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:25
sequence написав: vitaliian написав:sequence
я обьезжал борисполь через Рогозiв дорога и идёт вдоль забора аэропорта
спасибо, любопытно!
это направо на Горе уходить? Там дороги живые хоть?
Ездил 100 лет назад тогда была новая дорога, где уходить сорян не очень помню, возможно на кольце на Бортничи или на Горе это рядом.
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vitaliian
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:36
Житлова нерухомість Западенщини заграла новими фарбами...
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change_pm
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:50
Ещё совет))
Гринвиль парк 4к 122м2 или ярославов град 3к 110м? Гринвиль парк локация хуже. Но дом и планировка офигеть
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beee
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:58
beee написав:
Ещё совет
))
Гринвиль парк 4к 122м2 или ярославов град 3к 110м? Гринвиль парк локация хуже. Но дом и планировка офигеть
Порада...
Бери дві однухи поруч чи 1к + 2к... З"єднаєш, шо тобі треба, а продавати буде колись легше...
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