vitaliian написав:

Возможно, что это действительно так. Но выглядит со стороны это совершенно иначе. Вы как прожженный пропагандист, который говорит не то, что думает, а то, за что платят, сквозь все посты пускаете мысль(иногда прямо говоря, иногда как бы между делом) - "новострои Ирпеня-это хорошо, все НЕновострои Киева - это плохо", что в 99% случаев является неправдой. Даже когда Вам тычут фактами, Вы снова, как заправский пропагандист, не обращаете внимания на очевидное(садики, школы, пробки в Киев) и апеллируете полуправдой(якобы в Ирпене чистый воздух: да, он действительно чище Киева, но только днем, когда все разъехались и грязнее вечером, когда все дома) или правдой, не имеющей отношения к вопросу - на утверждение что от Ирпеня до Святошина 45мин в часы загрузки, Вы отвечаете, что от Оболони(!!!) до Святошина еще дольше. Причем тут Оболонь до Святошина, если на Оболони есть свое метро? Или то, что Сильпо не дураки, если магазины открывают в Ирпене. При чем тут Сильпо? Они магазины открывают не там, где жить хорошо, а там где людей на единицу площади дохрена, в чем и есть основная беда Ирпеня.Насчет ROI - никто(по крайней мере я) не утверждает, что Ирпень ни на что не годен. Годен. Он отлично подходит для сдачи в аренду за счет действительно более короткого срока окупаемости, т. к изначально дешевле. Но это не надолго, так будет до тех пор, пока находится достаточное количество не умеющих считать деньги, суммарную стоимость поездок в Киев и назад и до тех пор, пока нет переизбытка предложения по аренде в самом Киеве.