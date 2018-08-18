Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Возможно, что это действительно так. Но выглядит со стороны это совершенно иначе. Вы как прожженный пропагандист, который говорит не то, что думает, а то, за что платят, сквозь все посты пускаете мысль(иногда прямо говоря, иногда как бы между делом) - "новострои Ирпеня-это хорошо, все НЕновострои Киева - это плохо", что в 99% случаев является неправдой. Даже когда Вам тычут фактами, Вы снова, как заправский пропагандист, не обращаете внимания на очевидное(садики, школы, пробки в Киев) и апеллируете полуправдой(якобы в Ирпене чистый воздух: да, он действительно чище Киева, но только днем, когда все разъехались и грязнее вечером, когда все дома) или правдой, не имеющей отношения к вопросу - на утверждение что от Ирпеня до Святошина 45мин в часы загрузки, Вы отвечаете, что от Оболони(!!!) до Святошина еще дольше. Причем тут Оболонь до Святошина, если на Оболони есть свое метро? Или то, что Сильпо не дураки, если магазины открывают в Ирпене. При чем тут Сильпо? Они магазины открывают не там, где жить хорошо, а там где людей на единицу площади дохрена, в чем и есть основная беда Ирпеня. Насчет ROI - никто(по крайней мере я) не утверждает, что Ирпень ни на что не годен. Годен. Он отлично подходит для сдачи в аренду за счет действительно более короткого срока окупаемости, т. к изначально дешевле. Но это не надолго, так будет до тех пор, пока находится достаточное количество не умеющих считать деньги, суммарную стоимость поездок в Киев и назад и до тех пор, пока нет переизбытка предложения по аренде в самом Киеве.
Статистика прироста населения Киев/пригород в помощь. Миграция создаёт кластеры, людям надо где-то покупать медикаменты, стричься, пить кофе, заказывать пиццу, получать посылки с розетки, ужинать и всё остальное.
Пример подземный гараж в Версаль парке 18куе https://www.olx.ua/obyavlenie/versal-pa ... JwoTk.html а в 600 метрах советский гаражный кооператив там годами висят гаражи по 3500$ - никому нах не нужны, а по вашей ущербной логике в версаль заехали нищеброды не умеющие считать деньги, из экономии. Ахринеть экономия 18куе когда в 600 метрах гауногараж в 5 раз дешевле. Из экономии как раз лучше жить в хруще возле метро, или прямо на работе.
Пока вы генерируете свой бред, 1м2 коммерции в Ирпене генерирует больше дохода чем в любом спальнике Киева (за исключением новостроев). в Ирпень за последние годы заехало 50 тыс платёжеспособных людей, купивших там квартиры (данные мэрии) и сделавших ремонты, (наверное не за последние деньги).
учитесь наблюдать, а не мантровать и подстраивать реальность под ваши стереотипы. Мир меняется очень быстро. Платежеспособное население мигрирует и живёт отдельно от нищебродов, внутри одного района существуют разные миры, и разница цен на недвижимость может достигать кратных величин, как в моем примере с версалем.
vitaliian,
Тебе говорят, что твой стиль, это постоянное « на утверждение что от Ирпеня до Святошина 45мин в часы загрузки, Вы отвечаете, что от Оболони(!!!) до Святошина еще дольше. Причем тут Оболонь до Святошина, если на Оболони есть свое метро?» проблема. И ты на это отвечаешь опять в стиле: « Оболони(!!!) до Святошина еще дольше»
ну, не скажите. По моему, сугубо субъективному мнения человека, часто проезжающему Борисполь в пятницу для дальнейшего вояжа в Полтавскую область, хуже Борисполя нет ничего. Город в котором жизнь вертится вокруг одной дороги "Киевский путь", объехать город можно только чигирями через подубитую Броварскую окружную, что выходит еще дольше. Бровары в этом смысле как земля и небо - есть окружная вокруг города, сам город приятнее, больше и обустроенней. В рамках укрупнения Борисполь присоединили к Броварам, врачи в Броварской больнице мне жаловались на большую нагрузку
Обухов отличается от Борисполя разве что окружной. А так же похожая застройка, одна длинная дорога со светофорами, и тип застройки где-то между селом и городом. Бровары в этом плане на голову выше двух этих странных городов.
beee написав:Ещё совет)) Гринвиль парк 4к 122м2 или ярославов град 3к 110м? Гринвиль парк локация хуже. Но дом и планировка офигеть
В Гринвилле нормальной жизнью можно будет жить где-то лет через 5 в первом доме и лет через 8-10 во втором - это когда все построят и закончится основная масса ремонтов. В ЯГ, думаю, эпопея с ремонтами в течение ближайших 3х лет завершится.
В случае продажи, в Гринвилле, боюсь, будет большая конкуренция со стороны мегадешевых на входе Миракса, Лукьянская и даже сараев Львовского квартала - все-таки это все очень близко. В ЯГ такой конкуренции не будет - строить больше почти негде. Вокруг только какая-то точечная застройка возможна с впихиванием нивпихуемого. И ее нет даже на горизонте.
Но, понятно, что МОПы ЯГ будут слегка отравлять жизнь, особенно при мысли о том, сколько за них заплачено. Провентилируйте Конкордию. Отказываюсь верить, что там нет ничего в продаже.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 12 тра, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Время - самый главный человеческий ресурс. Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно. Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
beee написав:Ещё совет)) Гринвиль парк 4к 122м2 или ярославов град 3к 110м? Гринвиль парк локация хуже. Но дом и планировка офигеть
В Гринвилле нормальной жизнью можно будет жить где-то лет через 5 в первом доме и лет через 8-10 во втором - это когда все построят и закончится основная масса ремонтов. В ЯГ, думаю, эпопея с ремонтами в течение ближайших 3х лет завершится.
В случае продажи, в Гринвилле, боюсь, будет большая конкуренция со стороны мегадешевых на входе Миракса, Лукьянская и даже сараев Львовского квартала - все-таки это все очень близко. В ЯГ такой конкуренции не будет - строить больше почти негде. Вокруг только какая-то точечная застройка возможна с впихиванием нивпихуемого. И ее нет даже на горизонте.
Но, понятно, что МОПы ЯГ будут слегка отравлять жизнь, особенно при мысли о том, сколько за них заплачено. Провентилируйте Конкордию. Отказываюсь верить, что там нет ничего в продаже.
Вам огромное спасибо за мудрость и аналитику. Решено. Беру бабу ЯГу Всем спс
beee написав:Время - самый главный человеческий ресурс. Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно. Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Філософія....
Правило 3 Л - ось головне в КРЖН...
зі. реально вєнтилюємо тєму з ЧАЕС (в всій час, якщо б не загасили, то могли отримати вибух радіусом 200-300 км)
Тебе говорят, что твой стиль, это постоянное « на утверждение что от Ирпеня до Святошина 45мин в часы загрузки, Вы отвечаете, что от Оболони(!!!) до Святошина еще дольше. Причем тут Оболонь до Святошина, если на Оболони есть свое метро?» проблема. И ты на это отвечаешь опять в стиле: « Оболони(!!!) до Святошина еще дольше»
електричкою від станції Ірпінь, до турнікету ст.м.Святошин 15 хв. + 5 пєхотою. З м.Почайна до м.Святошин 45 хв. +- від турнікету до турнікету.
Не зовсім розумію, що власне доказуєш.
Факт, що з Ірпеня до найближчої станції києвського метро добиратися швидще, чим половині киян із віддалених від метро районів.
А ще ж є варіанти з "танцями пінгвіна" на песересадочних станціях. Якщо робота біля м.Святошин, то ясно, що з Ірпеня буде вдобніше добиратися, чим з Оболоні.