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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 тра, 2021 17:37
beee написав:
Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 17:44
zРадио написав:
Вам не понравится. Это объяснение, почему цены на бетон все еще держатся - избыток долларового предложения в мире, его апогей. Сегодня опубликовали данные по инфляции в США за апрель - 4,2%, что более, чем вдвое выше ее уровня таргетирования. Контр-меры последуют, и скоро. В противном случае рост доходности госдолга повлечет лавинообразный отток капитала из всего разнообразия equity-активов, за чем последует череда банкротств большего масштаба, чем была в 2008-м. Собственно, именно на эту "прогулку" я и отводил время, давая свой прогноз. И, судя по всему, очень точно оценил ее длительность
Может последуют, может нет. Насколько я помню, когда вы давали свой прогноз, основания приводились совсем другие, вертолетных денег не было и их появление, надувание рынков и рост явились для вас полной неожиданностью. Прогноз был что-то типа "негативные явления в экономике дойдут до КРЖН с лагом полтора года", а не "цены взлетят до небес, но через полтора года упадут ниже, чем сейчас".
Даже если эмиссию прекратят и часть денег отпылесосят, вряд ли это вернет цены к уровню локального дна год назад, когда давался прогноз, не говоря уже о падении -20% от тех уровней. Та же трешка в Эврике 80 плюс налоги должна стоить 64 плюс налоги и без агентских?
Востаннє редагувалось Vlad442
в Сер 12 тра, 2021 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 17:45
flyman написав: beee написав:
Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
І навіщо поширювати таку відверту брехню?
За останні роки камлання на скоро ми всі помремо, ти купив напівпідвал і два самостроя в іпенях.
Хіба що знайшов ще якусь кавалірку в приіпенні.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 17:46
Vlad442 написав: zРадио написав:
Вам не понравится. Это объяснение, почему цены на бетон все еще держатся - избыток долларового предложения в мире, его апогей. Сегодня опубликовали данные по инфляции в США за апрель - 4,2%, что более, чем вдвое выше ее уровня таргетирования. Контр-меры последуют, и скоро. В противном случае рост доходности госдолга повлечет лавинообразный отток капитала из всего разнообразия equity-активов, за чем последует череда банкротств большего масштаба, чем была в 2008-м. Собственно, именно на эту "прогулку" я и отводил время, давая свой прогноз. И, судя по всему, очень точно оценил ее длительность
Может последуют, может нет. Насколько я помню, когда вы давали свой прогноз, основания приводились совсем другие, вертолетных денег не было и их появление, надувание рынков и рост явились для вас полной неожиданностью. Прогноз был что-то типа "негативные явления в экономике дойдут до КРЖН с лагом полтора года", а не "цены взлетят до небес, но через полтора года упадут ниже, чем сейчас".
Даже если эмиссию прекратят и часть денег отпылесосят, вряд ли это вернет цены к уровню локального дна год назад, когда давался прогноз, не говоря уже о падении -20% от тех уровней. Та же трешка в Эврике 80 плюс налоги должна стоить 74 плюс налоги и без агентских?
Фантазии - такие фантазии. Я на ветке КРЖН в мае 2020-го только появился. Вертолетным баблом уже ЗАЛИВАЛИ
PS: а вы не заливайте
PPS: ну и "может последует, может нет" - это, извините, детский сад! Тут финансовый форум, и мы должны искать предпосылки и причинно-следственные связи, а не гадать на кофейной гуще. Либо встречу, либо нет - это ни о чем...
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Додано: Сер 12 тра, 2021 17:50
beee написав:
Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Очень правильные мысли, в 40 надо иметь свой бизнес, по крайней мере пассивный доход, или свободный график с возможностью работы на дому. Не могут быть все офисы рядом с домом, если вы так цените своё драгоценное время, вообще не нужно работать! Возле меня сто, там работают 2 человека, с 7 до 21, машин всегда очередь, цены не дешевые. Смотрел на на этого мастера пока он делал мне машину, общался, ну зарабатывает +/- 2-3 куе в месяц, для чего? он всё время проводит на работе, когда их тратить, очередь на неделю вперёд. Учеников набирать не хочет, молодёжь безответственные, а перед клиентами ответственность большая.
Очень много людей так работают, проводники вагонов, дальнобойщики, моряки и тд дома месяцами не бывают. А вы по какой то Ирпень.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 17:59
vitaliian написав: beee написав:
Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Очень правильные мысли, в 40 надо иметь свой бизнес, по крайней мере пассивный доход, или свободный график с возможностью работы на дому. Не могут быть все офисы рядом с домом, если вы так цените своё драгоценное время, вообще не нужно работать! Возле меня сто, там работают 2 человека, с 7 до 21, машин всегда очередь, цены не дешевые. Смотрел на на этого мастера пока он делал мне машину, общался, ну зарабатывает +/- 2-3 куе в месяц, для чего? он всё время проводит на работе, когда их тратить, очередь на неделю вперёд. Учеников набирать не хочет, молодёжь безответственные, а перед клиентами ответственность большая.
Очень много людей так работают, проводники вагонов, дальнобойщики, моряки и тд дома месяцами не бывают. А вы по какой то Ирпень.
Та не, я каждый день всё про..бываю в кафе, на прогулках. Я точно знаю зачем работать, поэтому и ищу хату, возле пейзажной аллеи
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Додано: Сер 12 тра, 2021 17:59
Vlad442 написав: zРадио написав:
Вам не понравится. Это объяснение, почему цены на бетон все еще держатся - избыток долларового предложения в мире, его апогей. Сегодня опубликовали данные по инфляции в США за апрель - 4,2%, что более, чем вдвое выше ее уровня таргетирования. Контр-меры последуют, и скоро. В противном случае рост доходности госдолга повлечет лавинообразный отток капитала из всего разнообразия equity-активов, за чем последует череда банкротств большего масштаба, чем была в 2008-м. Собственно, именно на эту "прогулку" я и отводил время, давая свой прогноз. И, судя по всему, очень точно оценил ее длительность
Может последуют, может нет. Насколько я помню, когда вы давали свой прогноз, основания приводились совсем другие, вертолетных денег не было и их появление, надувание рынков и рост явились для вас полной неожиданностью. Прогноз был что-то типа "негативные явления в экономике дойдут до КРЖН с лагом полтора года", а не "цены взлетят до небес, но через полтора года упадут ниже, чем сейчас".
Даже если эмиссию прекратят и часть денег отпылесосят, вряд ли это вернет цены к уровню локального дна год назад, когда давался прогноз, не говоря уже о падении -20% от тех уровней. Та же трешка в Эврике 80 плюс налоги должна стоить 74 плюс налоги и без агентских?
Робота така у статиста - легенди видумувати.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 18:03
Voistov вы часто в метро на машине ездите? Речь шла о дороге на автомобиле. Кто ездит на метро в Киев с Ирпеня может добираться на электричке (+ 15 минут к дороге). Расписание в интернете.
Зачем эти манипуляции, сравнивать с Ирпеня дорогу на авто а с Оболони на метро? Посыл был что Ирпенчане стоят в пробках +/- столько же, сколько жители других спальных районов Киева. Никаких отдельных «ирпенских пробок» не существует, население Ирпеня слишком маленькое для создания пробок на 4х рядной 8км трассе. Эту ложь посеял один персонаж и все за ним как попугаи повторяют.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 12 тра, 2021 18:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 18:05
Первый написав:
Робота така у статиста - легенди видумувати.
Статиста
Рыл, обзаведись уже толковым словарем - позоришься же...
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Додано: Сер 12 тра, 2021 18:07
zРадио написав:
PPS: ну и "может последует, может нет" - это, извините, детский сад! Тут финансовый форум, и мы должны искать предпосылки и причинно-следственные связи, а не гадать на кофейной гуще. Либо встречу, либо нет - это ни о чем...
Искать предпосылки и причинно-следственные связи в нашем положении и с нашей информацией это и есть гадание на кофейной гуще. Я это понимаю и не занимаюсь ерундой.
То, во что вы верите и на чем базируете свои изыскания, статистика это верхушка айсберга реальности.
zРадио написав:
Я на ветке КРЖН в мае 2020-го только появился. Вертолетным баблом уже ЗАЛИВАЛИ
Может и заливали, но вы этот фактор упустили.
Или я пропустил прогноз роста, если вы учитывали этот фактор.
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