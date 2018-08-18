Додано: Сер 12 тра, 2021 17:50

beee написав: Время - самый главный человеческий ресурс.

Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.

Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка Время - самый главный человеческий ресурс.Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка

Очень правильные мысли, в 40 надо иметь свой бизнес, по крайней мере пассивный доход, или свободный график с возможностью работы на дому. Не могут быть все офисы рядом с домом, если вы так цените своё драгоценное время, вообще не нужно работать! Возле меня сто, там работают 2 человека, с 7 до 21, машин всегда очередь, цены не дешевые. Смотрел на на этого мастера пока он делал мне машину, общался, ну зарабатывает +/- 2-3 куе в месяц, для чего? он всё время проводит на работе, когда их тратить, очередь на неделю вперёд. Учеников набирать не хочет, молодёжь безответственные, а перед клиентами ответственность большая.Очень много людей так работают, проводники вагонов, дальнобойщики, моряки и тд дома месяцами не бывают. А вы по какой то Ирпень.