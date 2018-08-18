airmax78 написав:

beee написав: Ещё совет))

Гринвиль парк 4к 122м2 или ярославов град 3к 110м? Гринвиль парк локация хуже. Но дом и планировка офигеть Ещё совет))Гринвиль парк 4к 122м2 или ярославов град 3к 110м? Гринвиль парк локация хуже. Но дом и планировка офигеть

В Гринвилле нормальной жизнью можно будет жить где-то лет через 5 в первом доме и лет через 8-10 во втором - это когда все построят и закончится основная масса ремонтов. В ЯГ, думаю, эпопея с ремонтами в течение ближайших 3х лет завершится.В случае продажи, в Гринвилле, боюсь, будет большая конкуренция со стороны мегадешевых на входе Миракса, Лукьянская и даже сараев Львовского квартала - все-таки это все очень близко. В ЯГ такой конкуренции не будет - строить больше почти негде. Вокруг только какая-то точечная застройка возможна с впихиванием нивпихуемого. И ее нет даже на горизонте.Но, понятно, что МОПы ЯГ будут слегка отравлять жизнь, особенно при мысли о том, сколько за них заплачено.Провентилируйте Конкордию. Отказываюсь верить, что там нет ничего в продаже.