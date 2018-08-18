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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7369737073717372

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:16

  beee написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Ещё совет))
Гринвиль парк 4к 122м2 или ярославов град 3к 110м? Гринвиль парк локация хуже. Но дом и планировка офигеть

В Гринвилле нормальной жизнью можно будет жить где-то лет через 5 в первом доме и лет через 8-10 во втором - это когда все построят и закончится основная масса ремонтов. В ЯГ, думаю, эпопея с ремонтами в течение ближайших 3х лет завершится.

В случае продажи, в Гринвилле, боюсь, будет большая конкуренция со стороны мегадешевых на входе Миракса, Лукьянская и даже сараев Львовского квартала - все-таки это все очень близко. В ЯГ такой конкуренции не будет - строить больше почти негде. Вокруг только какая-то точечная застройка возможна с впихиванием нивпихуемого. И ее нет даже на горизонте.

Но, понятно, что МОПы ЯГ будут слегка отравлять жизнь, особенно при мысли о том, сколько за них заплачено.
Провентилируйте Конкордию. Отказываюсь верить, что там нет ничего в продаже.

Вам огромное спасибо за мудрость и аналитику.
Решено. Беру бабу ЯГу
Всем спс

Стоп. Надо еще подумать. Вы так и не ответили что с Конкордией. В августе 2019го ЯГ и Конкордия стоили одинаково за метр. И что именно брать в ЯГ?
airmax78
 
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  #<1 ... 7369737073717372
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