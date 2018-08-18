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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 тра, 2021 18:40
zРадио написав: Первый написав:
Робота така у статиста - легенди видумувати.
Статиста
Рыл, обзаведись уже толковым словарем - позоришься же...
Рил?
Чекаю файна таун по 600 за квадрат у вересні 2021. 3 місяці залишилося.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 18:45
vitaliian написав:Voistov
вы часто в метро на машине ездите? Речь шла о дороге на автомобиле. Кто ездит на метро в Киев с Ирпеня может добираться на электричке (+ 15 минут к дороге). Расписание в интернете.
Зачем эти манипуляции, сравнивать с Ирпеня дорогу на авто а с Оболони на метро? Посыл был что Ирпенчане стоят в пробках +/- столько же, сколько жители других спальных районов Киева. Никаких отдельных «ирпенских пробок» не существует, население Ирпеня слишком маленькое для создания пробок на 4х рядной 8км трассе. Эту ложь посеял один персонаж и все за ним как попугаи повторяют.
Ірпінчани спокійно стоять в пробках від Ірпеня до Києва, а потім в самому Києві. Сумарно 1,5 години туди, 1,5 години назад.
Хтось в цьому сумнівається?
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Додано: Сер 12 тра, 2021 18:49
airmax78 написав:
Стоп. Надо еще подумать. Вы так и не ответили что с Конкордией. В августе 2019го ЯГ и Конкордия стоили одинаково за метр. И что именно брать в ЯГ?
Конкордія. Якщо чесно Я трохи в штани не наклав біля будинку. Будинок красивий, але прірва замість двору ну таке... з’їде вся ця краса на подол, до гадалки не ходи. Авто - проблема. Кватплата там буде .... на 60 квартир ... просто офігеть.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 18:54
vitaliian написав:Voistov
вы часто в метро на машине ездите? Речь шла о дороге на автомобиле. Кто ездит на метро в Киев с Ирпеня может добираться на электричке (+ 15 минут к дороге). Расписание в интернете.
Зачем эти манипуляции, сравнивать с Ирпеня дорогу на авто а с Оболони на метро? Посыл был что Ирпенчане стоят в пробках +/- столько же, сколько жители других спальных районов Киева. Никаких отдельных «ирпенских пробок» не существует, население Ирпеня слишком маленькое для создания пробок на 4х рядной 8км трассе. Эту ложь посеял один персонаж и все за ним как попугаи повторяют.
Прежде всего извините, что на ты перешёл, как то случайно вышло.
Я не езжу практически общественным транспортом, и рассматриваю автомобиль как базовое.
Не потому что зазнался, общественным просто чуть ли не в большинстве случаев дольше, да и карантины с локдауном эти.
Ирпенских пробок не существует.
Но существуют киевские.
И с Ирпень их замучишься преодолевать.
Условно говоря вам до нивок чуть меньше чем мне с Пох.
А если на Пох?
Грубо говоря в какие локации Киева вам быстрее чем мне с Пох.
Да интересно, что пох тоже в списке
Востаннє редагувалось Voistov
в Сер 12 тра, 2021 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 18:58
flyman написав: beee написав:
Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
Почему же?
Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.
Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:07
Voistov понятия не имею сколько с поха ехать на жд вокзал, в жуляны или на Святошин. Дольше часа из центра Киева в Ирпень (30км) за 11 лет не ездил ни разу. Но в час пик и в снегопады не выезжаю, могу себе позволить двигать свои планы во времени. Я не утверждаю что мегаудобно, не лучше и не хуже чем между другими спальными районами с аналогичным расстоянием.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 12 тра, 2021 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:14
Voistov написав: flyman написав: beee написав:
Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
Почему же?
Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.
Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.
Це було би саме розумне рішення з огляду на якість життя, перебратися до Польщі.
Київ рок від року комфортніше не стає, а навпаки. І квартира в центі з пішою доступністю "до всього" не врятує.
Особливо, якщо тобі вже 40, а не 20 і "культурне життя нічних клубів" тобі мало цікаве
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:17
flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:18
Первый написав: flyman написав: beee написав:
Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
І навіщо поширювати таку відверту брехню?
За останні роки камлання на скоро ми всі помремо, ти купив напівпідвал і два самостроя в іпенях.
Хіба що знайшов ще якусь кавалірку в приіпенні.
В чому відверта брехня?
В тому що у В-ві комфортніше чим в Києві?
Чи в тому, що з 100куе можна сміливо заходити на ВРЖН?
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:23
Первый написав: airmax78 написав:
Стоп. Надо еще подумать. Вы так и не ответили что с Конкордией. В августе 2019го ЯГ и Конкордия стоили одинаково за метр. И что именно брать в ЯГ?
Конкордія. Якщо чесно Я трохи в штани не наклав біля будинку. Будинок красивий, але прірва замість двору ну таке... з’їде вся ця краса на подол, до гадалки не ходи. Авто - проблема. Кватплата там буде .... на 60 квартир ... просто офігеть.
Ха ха. Да, обрыв там прикольный. Но место камерное. Как будто попал в средневековье, птицы поют, тихо, рядом дом позапрошлого века. Очень круто. Есть только пару однушек и всё. В ЯГе есть что выбрать. Я из 110 м2 слепил 3 спальни и столовую-гостиную
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