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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7370737173727373

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:28

  vitaliian написав:flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.

Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:29

  Первый написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Робота така у статиста - легенди видумувати.


Статиста :mrgreen: Рыл, обзаведись уже толковым словарем - позоришься же...

Рил? :-)
Чекаю файна таун по 600 за квадрат у вересні 2021. 3 місяці залишилося.

Зараз в Файна Таун по 2500 за квадрат.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1k-f ... Lx7KZ.html
Ви думаєте буде дорожчати далі до 4-5 куе метр?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:43

  vitaliian написав:Voistov понятия не имею сколько с поха ехать на жд вокзал, в жуляны или на Святошин. Дольше часа из центра Киева в Ирпень (30км) за 11 лет не ездил ни разу. Но в час пик и в снегопады не выезжаю, могу себе позволить двигать свои планы во времени. Я не утверждаю что мегаудобно, не лучше и не хуже чем между другими спальными районами с аналогичным расстоянием.


Вы уже говорили, что добираться из Ирпеня до точки м.Святошино и наоборот 15-20 минут машиной.
И очень сразу простая проверка показала, в реальности 45 минут в конкретный час пик в тот же день.

Какую точку точку примем за центр, чтобы проверить сколько добираться на самом деле?
Надеюсь вы не будете потом опять «про Оболонь».
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:52

  flyman написав:
  Voistov написав:]Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка

Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.


Почему же?
Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.
Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.[/quote]
Це було би саме розумне рішення з огляду на якість життя, перебратися до Польщі.
Київ рок від року комфортніше не стає, а навпаки. І квартира в центі з пішою доступністю "до всього" не врятує.
Особливо, якщо тобі вже 40, а не 20 і "культурне життя нічних клубів" тобі мало цікаве[/quote]

В случае, если есть возможность заработать в Украине 100тыс долларов, если это именно продажа своих знаний и навыков по твёрдому рейту, ну что то «понятное», а не опять же «прости господи» какая то «спекуляция» в том числе на рынке недвижимости..
И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:56

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.

Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.

А кому тогда пенсионный фонд? Или жить там а сдавать здесь?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:57

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.

Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.


Ахаха.
Де знайомі і родичи планують отримувати пенсію?
Заснована вона мізерна в Україні зараз (хоча хто зна, ак воно буле через 20 років).
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:59

  Voistov написав:
  vitaliian написав:Voistov понятия не имею сколько с поха ехать на жд вокзал, в жуляны или на Святошин. Дольше часа из центра Киева в Ирпень (30км) за 11 лет не ездил ни разу. Но в час пик и в снегопады не выезжаю, могу себе позволить двигать свои планы во времени. Я не утверждаю что мегаудобно, не лучше и не хуже чем между другими спальными районами с аналогичным расстоянием.


Вы уже говорили, что добираться из Ирпеня до точки м.Святошино и наоборот 15-20 минут машиной.
И очень сразу простая проверка показала, в реальности 45 минут в конкретный час пик в тот же день.

Какую точку точку примем за центр, чтобы проверить сколько добираться на самом деле?
Надеюсь вы не будете потом опять «про Оболонь».

Вам нечего делать, спорить ни о чем. 45 минут в час пик это много? Может вы не в Киеве живете, я столько еду от пл. Победы на Лукьяновку.
vitaliian
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