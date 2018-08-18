Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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vitaliian написав:Voistov понятия не имею сколько с поха ехать на жд вокзал, в жуляны или на Святошин. Дольше часа из центра Киева в Ирпень (30км) за 11 лет не ездил ни разу. Но в час пик и в снегопады не выезжаю, могу себе позволить двигать свои планы во времени. Я не утверждаю что мегаудобно, не лучше и не хуже чем между другими спальными районами с аналогичным расстоянием.
Вы уже говорили, что добираться из Ирпеня до точки м.Святошино и наоборот 15-20 минут машиной. И очень сразу простая проверка показала, в реальности 45 минут в конкретный час пик в тот же день.
Какую точку точку примем за центр, чтобы проверить сколько добираться на самом деле? Надеюсь вы не будете потом опять «про Оболонь».
Voistov написав:]Время - самый главный человеческий ресурс. Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно. Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Так що пропонуєш? Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
Почему же? Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы. Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.[/quote] Це було би саме розумне рішення з огляду на якість життя, перебратися до Польщі. Київ рок від року комфортніше не стає, а навпаки. І квартира в центі з пішою доступністю "до всього" не врятує. Особливо, якщо тобі вже 40, а не 20 і "культурне життя нічних клубів" тобі мало цікаве[/quote]
В случае, если есть возможность заработать в Украине 100тыс долларов, если это именно продажа своих знаний и навыков по твёрдому рейту, ну что то «понятное», а не опять же «прости господи» какая то «спекуляция» в том числе на рынке недвижимости.. И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше
vitaliian написав:Voistov понятия не имею сколько с поха ехать на жд вокзал, в жуляны или на Святошин. Дольше часа из центра Киева в Ирпень (30км) за 11 лет не ездил ни разу. Но в час пик и в снегопады не выезжаю, могу себе позволить двигать свои планы во времени. Я не утверждаю что мегаудобно, не лучше и не хуже чем между другими спальными районами с аналогичным расстоянием.
Вы уже говорили, что добираться из Ирпеня до точки м.Святошино и наоборот 15-20 минут машиной. И очень сразу простая проверка показала, в реальности 45 минут в конкретный час пик в тот же день.
Какую точку точку примем за центр, чтобы проверить сколько добираться на самом деле? Надеюсь вы не будете потом опять «про Оболонь».
Вам нечего делать, спорить ни о чем. 45 минут в час пик это много? Может вы не в Киеве живете, я столько еду от пл. Победы на Лукьяновку.