Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Voistov понятия не имею сколько с поха ехать на жд вокзал, в жуляны или на Святошин. Дольше часа из центра Киева в Ирпень (30км) за 11 лет не ездил ни разу. Но в час пик и в снегопады не выезжаю, могу себе позволить двигать свои планы во времени. Я не утверждаю что мегаудобно, не лучше и не хуже чем между другими спальными районами с аналогичным расстоянием.
Вы уже говорили, что добираться из Ирпеня до точки м.Святошино и наоборот 15-20 минут машиной. И очень сразу простая проверка показала, в реальности 45 минут в конкретный час пик в тот же день.
Какую точку точку примем за центр, чтобы проверить сколько добираться на самом деле? Надеюсь вы не будете потом опять «про Оболонь».
Voistov написав:]Время - самый главный человеческий ресурс. Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно. Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Так що пропонуєш? Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
Почему же? Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы. Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.[/quote] Це було би саме розумне рішення з огляду на якість життя, перебратися до Польщі. Київ рок від року комфортніше не стає, а навпаки. І квартира в центі з пішою доступністю "до всього" не врятує. Особливо, якщо тобі вже 40, а не 20 і "культурне життя нічних клубів" тобі мало цікаве[/quote]
В случае, если есть возможность заработать в Украине 100тыс долларов, если это именно продажа своих знаний и навыков по твёрдому рейту, ну что то «понятное», а не опять же «прости господи» какая то «спекуляция» в том числе на рынке недвижимости.. И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше
vitaliian написав:Voistov понятия не имею сколько с поха ехать на жд вокзал, в жуляны или на Святошин. Дольше часа из центра Киева в Ирпень (30км) за 11 лет не ездил ни разу. Но в час пик и в снегопады не выезжаю, могу себе позволить двигать свои планы во времени. Я не утверждаю что мегаудобно, не лучше и не хуже чем между другими спальными районами с аналогичным расстоянием.
Вы уже говорили, что добираться из Ирпеня до точки м.Святошино и наоборот 15-20 минут машиной. И очень сразу простая проверка показала, в реальности 45 минут в конкретный час пик в тот же день.
Какую точку точку примем за центр, чтобы проверить сколько добираться на самом деле? Надеюсь вы не будете потом опять «про Оболонь».
Вам нечего делать, спорить ни о чем. 45 минут в час пик это много? Может вы не в Киеве живете, я столько еду от пл. Победы на лукьяновку
vitaliian написав:с ирпеня до святошина электричка 15 минут машина 20-25 Ссылку на расписание электричек дать?
Где я здесь писал про 15 минут на машине?
Voistov написав:
vitaliian написав:Frant с ирпеня до святошина электричка 15 минут машина 20-25 Ссылку на расписание электричек дать?
Зашёл в Гугл навигатор, поставил маршрут Ирпень -> м. Святошино, 24 минуты автомобилем. м. Святошино -> Ирпень 23мин автомобилем. 14.20 по Киеву. Предлагаю посмотреть сколько будет в 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Потом 24 минуты у вас превращается в 45... не надоело ?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 тра, 2021 20:10, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Voistov понятия не имею сколько с поха ехать на жд вокзал, в жуляны или на Святошин. Дольше часа из центра Киева в Ирпень (30км) за 11 лет не ездил ни разу. Но в час пик и в снегопады не выезжаю, могу себе позволить двигать свои планы во времени. Я не утверждаю что мегаудобно, не лучше и не хуже чем между другими спальными районами с аналогичным расстоянием.
Вы уже говорили, что добираться из Ирпеня до точки м.Святошино и наоборот 15-20 минут машиной. И очень сразу простая проверка показала, в реальности 45 минут в конкретный час пик в тот же день.
Какую точку точку примем за центр, чтобы проверить сколько добираться на самом деле? Надеюсь вы не будете потом опять «про Оболонь».
Вам нечего делать, спорить ни о чем. 45 минут в час пик это много? Может вы не в Киеве живете, я столько еду от пл. Победы на Лукьяновку.
Спор плохое слово, неоднозначное. Давайте лучше заменим на что-то более определённое. Мы или держим пари, или дискутируем. Я все таки думаю у нас дискуссия. И мои аргументы в дискуссии не «ни о чем». Это скорее ваше наводнение сообщениями о прелестях Ирпеня говорит о «чем то» О дезинформации. Говори побольше и по чаще, что то у кого то и останется в мозгах как осадочек. А как дошло до конкретных аргументах, формализируемых критериях то в пытаетесь просто в лоб нивелировать предложенное - мол « нечего делать»?! Да?
Voistov вы уже все замерили и снова мне предлагаете какие то измерения.
Voistov написав:
vitaliian написав:Frant с ирпеня до святошина электричка 15 минут машина 20-25 Ссылку на расписание электричек дать?
Зашёл в Гугл навигатор, поставил маршрут Ирпень -> м. Святошино, 24 минуты автомобилем. м. Святошино -> Ирпень 23мин автомобилем. 14.20 по Киеву. Предлагаю посмотреть сколько будет в 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Потом опять откажетесь от своих слов и снова будете предлагать что то замерить? Я написал 20-25 минут вы сами намерили 24 минуты ... и обвинили меня в дезинформации.
Voistov написав:Это скорее ваше наводнение сообщениями о прелестях Ирпеня говорит о «чем то» О дезинформации.
За ложь в мой адрес мне с вами не о чем больше разговаривать.