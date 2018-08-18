Додано: Сер 12 тра, 2021 21:01

BIGor написав: Voistov написав: И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше

Ничего себе заявочка. А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет). Ничего себе заявочка.А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).

Кроме двух перечисленных аргументов... у меня ( как женатому первый мне все таки не актуален)много других ньюансов жизни.Я вообще то айтишник. И не просто сам себе, не программер на фрилансе, а могу существовать только в рамках корпоративных проектов, но все таки техническая, не менеджерские специализация.И так случилось, что много коллег релокейтилсь и некоторое время жили в Польше, в Гданьске.Повозвращались многие. Рассказывали что да как.Да, безопасность защищенность, то се. Набор преимуществ за рубежом известен.Но, так получилось, что у жены проблемы по женской части непредвиденно.Клиника по ЭКО, подготовительная терапия.Никакая страховка это не покрывает.Все к этому шло но обошлось.Видимо терапия помогла.Славою богу, чудо, до эко не дошло.Так в клинике немало иностранцев.С Австрии приезжают. Жена разговорилась с одной нашей там в ожидании. Она за иностранца замуж вышла.Причём летают регулярно. Сложное это делоПотому что там это не просто дорого, а ... как дорогоА таких ньюансов вагон и маленькая тележка.Если будет интерес и вопросы, на досуге продолжу.