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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:25
Voistov написав: flyman написав: vitaliian написав:flyman
ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.
Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.
Ахаха.
Де знайомі і родичи планують отримувати пенсію?
Заснована вона мізерна в Україні зараз (хоча хто зна, ак воно буле через 20 років)
.
Через 20 років пенсію ні з чого буде платити...
зі. Сам Шмагономіст сказав...
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:39
change_pm написав:
Через 20 років пенсію ні з чого буде платити...
зі. Сам Шмагономіст сказав...
Є одне питання, чи буде Шмагоніст через рік ?
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:42
pesikot написав: change_pm написав:
Через 20 років пенсію ні з чого буде платити...
зі. Сам Шмагономіст сказав...
Є одне питання, чи буде
Шмагоніст через рік ?
Пофіг хто там буде, через 20 років пенсії не буде...
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:46
vitaliian написав:Voistov
вы уже все замерили и снова мне предлагаете какие то измерения.
Voistov написав: vitaliian написав:Frant
с ирпеня до святошина электричка 15 минут машина 20-25
Ссылку на расписание электричек дать?
Зашёл в Гугл навигатор, поставил маршрут Ирпень -> м. Святошино, 24 минуты автомобилем.
м. Святошино -> Ирпень 23мин автомобилем.
14.20 по Киеву.
Предлагаю посмотреть сколько будет в 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Потом опять откажетесь от своих слов и снова будете предлагать что то замерить? Я написал 20-25 минут вы сами намерили 24 минуты ... и обвинили меня в дезинформации.
Voistov написав:
Это скорее ваше наводнение сообщениями о прелестях Ирпеня говорит о «чем то»
О дезинформации.
За ложь в мой адрес мне с вами не о чем больше разговаривать.
Нет-нет-нет.
24 минуты это в 14.20.
Это видно и из цитаты.
А в час пик было 43 минуты.
Да и чего спорить,
Завтра будет новый день, и новый час пик.
Проверять можно хоть каждый день.
Со мной вы конечно не будете разговаривать, да и у меня много дел и работа кроме форума.
Но видимо будете дальше тут лапшу вешать по поводу Ирпеня.
А с чего го бы это.
Чай не на зарплате у кого то?
Востаннє редагувалось Voistov
в Сер 12 тра, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:46
Voistov написав:
И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше
Ничего себе заявочка.
А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:52
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:flyman
ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.
Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.
А кому тогда пенсионный фонд? Или жить там а сдавать здесь?
Не знаю ще, що і як воно буде колись. Так що не можу відповісти.
Може продам, може буде під оренду.
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flyman
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:56
Voistov применяйте ваши фантазии там где они уместны, а не к форумчанам. Я же про вас ничего не фантазирую.
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vitaliian
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Додано: Сер 12 тра, 2021 21:01
BIGor написав: Voistov написав:
И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше
Ничего себе заявочка.
А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).
Кроме двух перечисленных аргументов... у меня ( как женатому первый мне все таки не актуален)
много других ньюансов жизни.
Я вообще то айтишник. И не просто сам себе, не программер на фрилансе, а могу существовать только в рамках корпоративных проектов, но все таки техническая, не менеджерские специализация.
И так случилось, что много коллег релокейтилсь и некоторое время жили в Польше, в Гданьске.
Повозвращались многие. Рассказывали что да как.
Да, безопасность защищенность, то се. Набор преимуществ за рубежом известен.
Но, так получилось, что у жены проблемы по женской части непредвиденно.
Клиника по ЭКО, подготовительная терапия.
Никакая страховка это не покрывает.
Все к этому шло но обошлось.
Видимо терапия помогла.
Славою богу, чудо, до эко не дошло.
Так в клинике немало иностранцев.
С Австрии приезжают. Жена разговорилась с одной нашей там в ожидании. Она за иностранца замуж вышла.
Причём летают регулярно. Сложное это дело
Потому что там это не просто дорого, а ... как дорого
А таких ньюансов вагон и маленькая тележка.
Если будет интерес и вопросы, на досуге продолжу.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 21:20
BIGor написав: Voistov написав:
И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше
Ничего себе заявочка.
А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).
При досягненні певного рівня доходу, розумніше відкрити підприємство, і мати податкові пільги, а не отримувати дохід і витрачати його як фізична особа.
А навіть якщо як фізична особа, то теж не все так однозначно.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 21:27
flyman написав:
При досягненні певного рівня доходу, розумніше відкрити підприємство, і мати податкові пільги, а не отримувати дохід і витрачати його як фізична особа.
BIGor написав: Voistov написав:
И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше
Ничего себе заявочка.
А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).
А навіть якщо як фізична особа, то теж не все так однозначно
.
Я так понимаю у вас огромный опыт практика
поделитесь
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