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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:52
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:flyman
ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.
Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.
А кому тогда пенсионный фонд? Или жить там а сдавать здесь?
Не знаю ще, що і як воно буде колись. Так що не можу відповісти.
Може продам, може буде під оренду.
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flyman
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:56
Voistov применяйте ваши фантазии там где они уместны, а не к форумчанам. Я же про вас ничего не фантазирую.
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vitaliian
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Додано: Сер 12 тра, 2021 21:01
BIGor написав: Voistov написав:
И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше
Ничего себе заявочка.
А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).
Кроме двух перечисленных аргументов... у меня ( как женатому первый мне все таки не актуален)
много других ньюансов жизни.
Я вообще то айтишник. И не просто сам себе, не программер на фрилансе, а могу существовать только в рамках корпоративных проектов, но все таки техническая, не менеджерские специализация.
И так случилось, что много коллег релокейтилсь и некоторое время жили в Польше, в Гданьске.
Повозвращались многие. Рассказывали что да как.
Да, безопасность защищенность, то се. Набор преимуществ за рубежом известен.
Но, так получилось, что у жены проблемы по женской части непредвиденно.
Клиника по ЭКО, подготовительная терапия.
Никакая страховка это не покрывает.
Все к этому шло но обошлось.
Видимо терапия помогла.
Славою богу, чудо, до эко не дошло.
Так в клинике немало иностранцев.
С Австрии приезжают. Жена разговорилась с одной нашей там в ожидании. Она за иностранца замуж вышла.
Причём летают регулярно. Сложное это дело
Потому что там это не просто дорого, а ... как дорого
А таких ньюансов вагон и маленькая тележка.
Если будет интерес и вопросы, на досуге продолжу.
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Voistov
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Додано: Сер 12 тра, 2021 21:27
flyman написав:
При досягненні певного рівня доходу, розумніше відкрити підприємство, і мати податкові пільги, а не отримувати дохід і витрачати його як фізична особа.
BIGor написав: Voistov написав:
И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше
Ничего себе заявочка.
А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).
А навіть якщо як фізична особа, то теж не все так однозначно
.
Я так понимаю у вас огромный опыт практика
поделитесь
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Додано: Сер 12 тра, 2021 21:59
flyman написав: Первый написав: flyman написав:
Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
І навіщо поширювати таку відверту брехню?
За останні роки камлання на скоро ми всі помремо, ти купив напівпідвал і два самостроя в іпенях.
Хіба що знайшов ще якусь кавалірку в приіпенні.
В чому відверта брехня?
В тому що у В-ві комфортніше чим в Києві?
Чи в тому, що з 100куе можна сміливо заходити на ВРЖН?
Всі твої слова стандартно не відповідають діям. Ти пишеш про Варшаву, але купляєш в Києві.
В принципі, нічого дивного:-) стандарт. Скоро капець!!! Опа, напівпідвал. Петя козел і точно капець!!!! Оппа, мансарда...
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Додано: Сер 12 тра, 2021 22:01
Первый написав:
В принципі, нічого дивного:-) стандарт. Скоро капець!!! Опа, напівпідвал. Петя козел і точно капець!!!! Оппа, мансарда...
кешфло, арренда! опа.. ни*уя
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Додано: Сер 12 тра, 2021 22:04
beee написав:
Ещё совет))
Гринвиль парк 4к 122м2 или ярославов град 3к 110м? Гринвиль парк локация хуже. Но дом и планировка офигеть
Вам нужно принять во внимание, что сдачу Гринвиля могут затянуть еще на полгода-год легко.
Там работы идут волнами-то активный движ, то тишина. Еще меня смутили "общаги" бывшей обувной фабрики прямо под окнами, там контингент ещё тот.
А так да, Гринвиль бы на место ЯГ, была бы бимба.
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drevlyanin
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Додано: Сер 12 тра, 2021 23:01
drevlyanin написав: beee написав:
Ещё совет))
Гринвиль парк 4к 122м2 или ярославов град 3к 110м? Гринвиль парк локация хуже. Но дом и планировка офигеть
Вам нужно принять во внимание, что сдачу Гринвиля могут затянуть еще на полгода-год легко.
Там работы идут волнами-то активный движ, то тишина. Еще меня смутили "общаги" бывшей обувной фабрики прямо под окнами, там контингент ещё тот.
А так да, Гринвиль бы на место ЯГ, была бы бимба.
Спасибо. А дочерям нужно ходить будет в школу. Очень круто сделан дом. Потрясающая отделка, переговорная комната, детская, колясочная, душ для собак, керамогранит огромных размеров, даери из чёрного стекла. Очень круто. Локация (.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 23:02
beee написав:
Ещё совет))
Гринвиль парк 4к 122м2 или ярославов град 3к 110м? Гринвиль парк локация хуже. Но дом и планировка офигеть
Вам нужно принять во внимание, что сдачу Гринвиля могут затянуть еще на полгода-год легко.
Там работы идут волнами-то активный движ, то тишина. Еще меня смутили "общаги" бывшей обувной фабрики прямо под окнами, там контингент ещё тот.
А так да, Гринвиль бы на место ЯГ, была бы бимба.[/quote]
Спасибо.
А дочерям нужно ходить будет в школу. Очень круто сделан дом. Потрясающая отделка, переговорная комната, детская, колясочная, душ для собак, керамогранит огромных размеров, даери из чёрного стекла. Очень круто. Локация (.
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beee
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