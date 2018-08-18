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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 15 тра, 2021 19:49
rjkz написав:
Деньги очень обесценились. Просто еще не до всех дошло насколько. Украину-же можно только жалеть - рост цен мировой, а доходы украинские.
вы смотрите на деньги через призму совка и постсовковой Украины. Обесценивание советского рубля и гривны имеет коррупционно-политические причины, из-за коррупции производить товары невыгодно (двойное налогообложение к основному добавляется ещё коррупция), в итоге производство падает а денежная масса растёт потому что постоянно растут расходы госбюджета (это политическая составляющая). Если мало работать и много потреблять неминуемо наступит дефолт, в нашем случае классическое обесценивание денег.
Там где производства в порядке, обесценивания денег быть не может потому что к напечатанным деньгам (к дополнительному спросу) производители без труда и проблем наштампуют дополнительные товары. Есть здоровая инфляция, когда растут все показатели в экономике, растут и цены поскольку растёт добавленная стоимость. (Швейцария например самая дорогая страна Европы) Если всё дорого это ещё не означает что франк обесценился.
К рн. Когда предложение превысит спрос обвалу быть. На сегодняшний день полностью лежит сегмент офисной аренды. Те с кем я общаюсь (арендаторы офисов) за год на 40-50% снизили ренту либо переехали в лучшие условия. По жилой недвижимости у меня свежей информации нет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 15 тра, 2021 20:14, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 19:54
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Плитку клеят в санузлах и начинают шпаклевать стены и потолки. Надеюсь через 2 месяца все отделочные работы закончатся. О плинтусе скрытого монтажа будет отдельный репортаж.
т.е. минимум квартал роста КРЖН у нас ещё есть
Я сделаю все, чтобы закончить к сентябрю 2021. Я не могу подвести Зрадио.
це тіпа продавать ремонт в подарок на падаючому ринку?
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Додано: Суб 15 тра, 2021 19:57
vitaliian написав: rjkz написав:
Деньги очень обесценились. Просто еще не до всех дошло насколько. Украину-же можно только жалеть - рост цен мировой, а доходы украинские.
вы смотрите на деньги через призму совка и постсовковой Украины. Обесценивание советского рубля и гривны имеет коррупционно-политические причины, из-за коррупции производить товары невыгодно (двойное налогообложение к основному добавляется ещё коррупция), в итоге производство падает а денежная масса растёт потому что постоянно растут расходы госбюджета (это политическая составляющая). Если мало работать и много потреблять неминуемо наступит дефолт, в нашем случае классическое обесценивание денег.
Там где производства в порядке, обесценивания денег быть не может потому что к напечатанным деньгам (к дополнительному спросу) производители без труда и проблем наштампуют дополнительные товары. Есть здоровая инфляция, когда растут все показатели в экономике, растут и цены поскольку растёт добавленная стоимость. (Швейцария например самая дорогая страна Европы) Если всё дорого это ещё не означает что франк обесценился.
Швейцарці в шоці від інфляції.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 20:00
airmax78 написав:
Я сделаю все, чтобы закончить к сентябрю 2021. Я не могу подвести Зрадио.
только почку не продавайте(
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Додано: Суб 15 тра, 2021 20:11
zРадио написав: Faceless написав:
zРадио написав:
Лепи что попало - может прокатит? Зрадио, в отличие от вас, печатному слову не верит, а все проверяет. Картинкам - тем более (графики, если что - это цифры и тренды, а не раскраски, которые видите там вы)
Статистику вашу любимую тоже проверяете?
Разумеется. Например, среднюю зарплату, публикуемую Госстатом, проверяю исследованиями рекрутеров, которые мы покупаем для управления своим ФОТом и системой грейдов. Доступ к макро-данным тоже имею из альтернативных источников (одного из крупнейших инвестбанков и крупнейшего рейтингового агентства). У меня статистики много не потому что я ей увлечен - она нужна мне и моим коллегам в принятии управленческих решений. Например, прогноз ВВП 1-го квартала, который я озвучил на валютной ветке до публикации факта Госстатом - это внутренняя модель, сделанная моей командой. И, как можете сами проверить, прогноз отличается высоким качеством (от -1,6% до -2,1% при фактических -2%). Но легче, конечно, обговнять чужой труд, проворчав что-то типа "просто угадал". Предъява не вам - думаю, догадались кому...
И это ваше исследование рекрутеров, для вашего ФОТ, соответствует цифрам госстата? Средняя ЗП на руки по вашим киевским сотрудникам менее 16 тыс грн?
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Додано: Суб 15 тра, 2021 20:26
Faceless написав:
И это ваше исследование рекрутеров, для вашего ФОТ, соответствует цифрам госстата? Средняя ЗП на руки по вашим киевским сотрудникам менее 16 тыс грн?
Я проверяю только тренды - всегда совпадают. Прям в 100% случаев без исключений. Абсолюты сравнивать смысла нет, потому что рынок труда мы мониторим по ТОП-работодателям (для списка которых также имеется грамотная система отбора, разработанная консультантами).
Что интересно - в Киеве наша референтная средняя выше госстатовской на меньший процент, чем в регионах. Это говорит о преувеличении, в том числе вами, столичных теневых надбавок к официальным зарплатам. В конверте получают везде, но в Киеве доля неучтенных доходов (по крайней мере трудовых) меньше, чем в провинциях. И лично для меня в этом ничего удивительного нет. Киев - крупнейший работодатель для госслужащих, прочих бюджетников и крупного аудируемого бизнеса, где зарплата в конверте - большая редкость
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Додано: Суб 15 тра, 2021 21:05
zРадио написав: Faceless написав:
И это ваше исследование рекрутеров, для вашего ФОТ, соответствует цифрам госстата? Средняя ЗП на руки по вашим киевским сотрудникам менее 16 тыс грн?
Я проверяю только тренды - всегда совпадают. Прям в 100% случаев без исключений. Абсолюты сравнивать смысла нет, потому что рынок труда мы мониторим по ТОП-работодателям (для списка которых также имеется грамотная система отбора, разработанная консультантами).
Что интересно - в Киеве наша референтная средняя выше госстатовской на меньший процент, чем в регионах. Это говорит о преувеличении, в том числе вами, столичных теневых надбавок к официальным зарплатам. В конверте получают везде, но в Киеве доля неучтенных доходов (по крайней мере трудовых) меньше, чем в провинциях. И лично для меня в этом ничего удивительного нет. Киев - крупнейший работодатель для госслужащих, прочих бюджетников и крупного аудируемого бизнеса, где зарплата в конверте - большая редкость
В Киеве действительно доля белых зарплат выше, в регионах серые и вообще чёрные зп - явление повсеместное. И дело даже не в госслужащих с бюджетниками, просто в Киеве это могут себе позволить, в регионах серые зарплаты - часто вопрос выживания бизнеса.
Тем не менее, и в Киеве эта "теневая надбавка" имеется, и она весьма значительна.
Странно, что вы перешли на критику оценки размера "теневых надбавок", буквально в следующем абзаце, после того, как сказали, что мониторите только тренды. По ЗП тут задача не сложная, тренды ЗП в гривне практически всегда, из года в год, одни - ЗП растут. И в удачные годы, и даже в кризисные, за редкими исключениями и те краткосрочны. Это не КРЖН.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 21:12
flyman написав: airmax78 написав:
Я сделаю все, чтобы закончить к сентябрю 2021. Я не могу подвести Зрадио.
це тіпа продавать ремонт в подарок на падаючому ринку?
По идее, в день, когда я перееду в новую квартиру, должен начаться адский пц на КРЖН. UA на это намекает.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 21:24
Faceless написав:
В Киеве действительно доля белых зарплат выше, в регионах серые и вообще чёрные зп - явление повсеместное. И дело даже не в госслужащих с бюджетниками, просто в Киеве это могут себе позволить, в регионах серые зарплаты - часто вопрос выживания бизнеса.
Тем не менее, и в Киеве эта "теневая надбавка" имеется, и она весьма значительна.
Странно, что вы перешли на критику оценки размера "теневых надбавок", буквально в следующем абзаце, после того, как сказали, что мониторите только тренды. По ЗП тут задача не сложная, тренды ЗП в гривне практически всегда, из года в год, одни - ЗП растут. И в удачные годы, и даже в кризисные, за редкими исключениями и те краткосрочны. Это не КРЖН.
Тренд - это ведь не только направление кривой. Если угодно, с госстатовскими совпадают даже проценты прироста. По-другому и быть не может (по крайней мере ни одного сильного аргумента в пользу обратного вы не найдете).
Что до упоминания тени - мне показалось, она читалась между строк в вашем вопросе. Разве ошибся? )
И относительно динамики гривневых показателей - хочу отметить, что она положительна почти всегда не только в части средней зарплаты, но и в части средней цены м2 на КРЖН
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 15 тра, 2021 21:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 21:25
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Я сделаю все, чтобы закончить к сентябрю 2021. Я не могу подвести Зрадио.
це тіпа продавать ремонт в подарок на падаючому ринку?
По идее, в день, когда я перееду в новую квартиру, должен начаться адский пц на КРЖН. UA на это намекает.
Да хоть бы наконец уже переехали. Сколько можно уже
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