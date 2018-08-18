Додано: Суб 15 тра, 2021 19:49

rjkz написав: Деньги очень обесценились. Просто еще не до всех дошло насколько. Украину-же можно только жалеть - рост цен мировой, а доходы украинские. Деньги очень обесценились. Просто еще не до всех дошло насколько. Украину-же можно только жалеть - рост цен мировой, а доходы украинские.

вы смотрите на деньги через призму совка и постсовковой Украины. Обесценивание советского рубля и гривны имеет коррупционно-политические причины, из-за коррупции производить товары невыгодно (двойное налогообложение к основному добавляется ещё коррупция), в итоге производство падает а денежная масса растёт потому что постоянно растут расходы госбюджета (это политическая составляющая). Если мало работать и много потреблять неминуемо наступит дефолт, в нашем случае классическое обесценивание денег.Там где производства в порядке, обесценивания денег быть не может потому что к напечатанным деньгам (к дополнительному спросу) производители без труда и проблем наштампуют дополнительные товары. Есть здоровая инфляция, когда растут все показатели в экономике, растут и цены поскольку растёт добавленная стоимость. (Швейцария например самая дорогая страна Европы) Если всё дорого это ещё не означает что франк обесценился.К рн. Когда предложение превысит спрос обвалу быть. На сегодняшний день полностью лежит сегмент офисной аренды. Те с кем я общаюсь (арендаторы офисов) за год на 40-50% снизили ренту либо переехали в лучшие условия. По жилой недвижимости у меня свежей информации нет.