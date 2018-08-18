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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7388738973907391

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 72
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
27
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:25

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Я сделаю все, чтобы закончить к сентябрю 2021. Я не могу подвести Зрадио.

це тіпа продавать ремонт в подарок на падаючому ринку?

По идее, в день, когда я перееду в новую квартиру, должен начаться адский пц на КРЖН. UA на это намекает.

А ви не закінчуйте.
Шах і мат!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:27

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  flyman написав:це тіпа продавать ремонт в подарок на падаючому ринку?

По идее, в день, когда я перееду в новую квартиру, должен начаться адский пц на КРЖН. UA на это намекает.
Да хоть бы наконец уже переехали. Сколько можно уже :mrgreen:

главне фотку полочки, так сказати мастер клас Успіху, як має бути по феншую, а не хайтаку.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:В Киеве действительно доля белых зарплат выше, в регионах серые и вообще чёрные зп - явление повсеместное. И дело даже не в госслужащих с бюджетниками, просто в Киеве это могут себе позволить, в регионах серые зарплаты - часто вопрос выживания бизнеса.
Тем не менее, и в Киеве эта "теневая надбавка" имеется, и она весьма значительна.
Странно, что вы перешли на критику оценки размера "теневых надбавок", буквально в следующем абзаце, после того, как сказали, что мониторите только тренды. По ЗП тут задача не сложная, тренды ЗП в гривне практически всегда, из года в год, одни - ЗП растут. И в удачные годы, и даже в кризисные, за редкими исключениями и те краткосрочны. Это не КРЖН.


Тренд - это ведь не только направление кривой. Если угодно, с госстатовскими совпадают даже проценты прироста. По-другому и быть не может (по крайней мере ни одного сильного аргумента в пользу обратного вы не найдете).

Что до упоминания тени - мне показалось, она читалась между строк в вашем вопросе. Разве ошибся? )

И относительно динамики гривневых показателей - хочу отметить, что она положительно почти всегда не только в части средней зарплаты, но и средней цены м2 на КРЖН

Тут сравнивать среднюю цену и ЗП неуместно. ЗП гривневая, а КРЖН, даже первичка, в значительной степени таки валютный актив, так уж сложилось и так будет ещё довольно долго.

По процентам прироста ЗП аж интересно - вы действительно равномерно, регулярно и повсеместно повышаете зарплаты по предприятию, как в статистике?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вместо 1000 слов))) Зображення

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