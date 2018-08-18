Faceless написав:

В Киеве действительно доля белых зарплат выше, в регионах серые и вообще чёрные зп - явление повсеместное. И дело даже не в госслужащих с бюджетниками, просто в Киеве это могут себе позволить, в регионах серые зарплаты - часто вопрос выживания бизнеса.Тем не менее, и в Киеве эта "теневая надбавка" имеется, и она весьма значительна.Странно, что вы перешли на критику оценки размера "теневых надбавок", буквально в следующем абзаце, после того, как сказали, что мониторите только тренды. По ЗП тут задача не сложная, тренды ЗП в гривне практически всегда, из года в год, одни - ЗП растут. И в удачные годы, и даже в кризисные, за редкими исключениями и те краткосрочны. Это не КРЖН.