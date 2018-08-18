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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 тра, 2021 21:25
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Я сделаю все, чтобы закончить к сентябрю 2021. Я не могу подвести Зрадио.
це тіпа продавать ремонт в подарок на падаючому ринку?
По идее, в день, когда я перееду в новую квартиру, должен начаться адский пц на КРЖН. UA на это намекает.
А ви не закінчуйте.
Шах і мат!
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Додано: Суб 15 тра, 2021 21:27
Faceless написав: airmax78 написав: flyman написав:
це тіпа продавать ремонт в подарок на падаючому ринку?
По идее, в день, когда я перееду в новую квартиру, должен начаться адский пц на КРЖН. UA на это намекает.
Да хоть бы наконец уже переехали. Сколько можно уже
главне фотку полочки, так сказати мастер клас Успіху, як має бути по феншую, а не хайтаку.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 21:29
zРадио написав: Faceless написав:
В Киеве действительно доля белых зарплат выше, в регионах серые и вообще чёрные зп - явление повсеместное. И дело даже не в госслужащих с бюджетниками, просто в Киеве это могут себе позволить, в регионах серые зарплаты - часто вопрос выживания бизнеса.
Тем не менее, и в Киеве эта "теневая надбавка" имеется, и она весьма значительна.
Странно, что вы перешли на критику оценки размера "теневых надбавок", буквально в следующем абзаце, после того, как сказали, что мониторите только тренды. По ЗП тут задача не сложная, тренды ЗП в гривне практически всегда, из года в год, одни - ЗП растут. И в удачные годы, и даже в кризисные, за редкими исключениями и те краткосрочны. Это не КРЖН.
Тренд - это ведь не только направление кривой. Если угодно, с госстатовскими совпадают даже проценты прироста. По-другому и быть не может (по крайней мере ни одного сильного аргумента в пользу обратного вы не найдете).
Что до упоминания тени - мне показалось, она читалась между строк в вашем вопросе. Разве ошибся? )
И относительно динамики гривневых показателей - хочу отметить, что она положительно почти всегда не только в части средней зарплаты, но и средней цены м2 на КРЖН
Тут сравнивать среднюю цену и ЗП неуместно. ЗП гривневая, а КРЖН, даже первичка, в значительной степени таки валютный актив, так уж сложилось и так будет ещё довольно долго.
По процентам прироста ЗП аж интересно - вы действительно равномерно, регулярно и повсеместно повышаете зарплаты по предприятию, как в статистике?
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:05
Вместо 1000 слов)))
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