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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 739173927393739473957396>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 72
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
27
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 09:45

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Вы даже не представляете насколько ошибаетесь насчет меня. Ни рубли ни гривны я не имел ввиду
давайте с другой стороны, возможные причины дорожая кржн?
1. аренда (скорее нет, чем да, 8-10% годовых можно получить в овгз)
2. обесценивание гривны, ну такое слишком сложный и запутанный способ, некоторые объекты висят в продаже годами, если инвестор не планирует там жить добавьте ещё коммуналку
3. растёт потребность в комфортном жилье, например появилась потребность в большой кухне или новых комнатах, здесь трудно спорить.
4. резко выросли доходы и все кинулись покупать недвижимость (бум потребления), скорее нет чем да. Бум потребления в одном-двух сегментах маловероятно.
5. инвестиционный спрос с целью перепродать, скорее да чем нет. Депозиты перестали приносить доходность, кроме всего прочего общая истерия "надо брать бо даражает", как при любом пузыре. Инвесторы ждут кратного рост 2004-2008 связанного с ипотекой или вообще хз с чем

при этом несложный анализ объявлений уже показывает картину превышения предложений над спросом в некоторых не инвестиционных сегментах (цоколь, офисы, бабушатники больших площадей, гаражи в кооперативах). Если убрать инвестиционную составляющую, скорее всего предложение превысит спрос везде, или по крайней мере в большинстве случаев.

по доллару который обесценился, в Украине собственное курсообразование. Б/у авто стоит в 2-3 раза дороже, чем в США в тех же долларах, а стоматология, массаж, проезд в транспорте и стрижка в парикмахерской - дешевле. Мало это на нас влияет, если это не экспорт типа семечки и не импорт типа полимеров.


Скажу свою «не правильну думку» на пункт 1 та 5.

По п.1
Овдп це круто:-)Чи круто для пересіченого який має каклєту і норм зп?
Скажу із впевненістю що ні. Я не зРадіо, не третій топ у хуліардній компанії, але серед знайомих жодного не має справу з овдп. Чи планую Я придбати ОВДП? Ні


П. 5

По цоколям і іншому смітті.

Нове прадо було Па ляму, стало Па 1.2 ляма. Чи подорожчали 20-30 річні річні ржаві корита жигулі з дев’ятками? Думаю що ні. Років 8 назад (обводить як давно) писали що не треба брати для себе квартиру з кухнею в 6-8 квадратів....

Зараз не знаю жодного до 40ка років, хто хоч трішки має грошей і хоче не по нужді жити в такій квартирі.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Овдп це круто:-)Чи круто для пересіченого який має каклєту і норм зп?
Скажу із впевненістю що ні. Я не зРадіо, не третій топ у хуліардній компанії, але серед знайомих жодного не має справу з овдп. Чи планую Я придбати ОВДП? Ні

ладно бабушка привыкла сдавать свою квартиру в этом процессе всё просто и понятно. А овгз слово страшное. Бабушка не владеет базовыми навыками управления рисками, квартира может сгореть, дом разрушится от взрыва газа, по соседству может жить алкаш-наркоман-неадекват которого ваши квартиранты терпеть не смогут, квартиранты тоже могут нанести ущерб, в периодах аренды бывают простои, на рынок аренды может быть выброшено тысячи инвестиционных квартир и спроса на всех не хватит, периодически (пусть и не часто) нужны вложения в ремонт и новую мебель. Какие риски у овгз? Цена квартир и эконом аренды не привязаны к курсу доллара, наоборот когда в стране экономические потрясения - спрос на квартиры падает. При одинаковой доходности овгз на данном этапе выигрывает по всем пунктам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 16 тра, 2021 10:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 09:58

  Первый написав:Зараз не знаю жодного до 40ка років, хто хоч трішки має грошей і хоче не по нужді жити в такій квартирі.

Из за моды на новостроии люди по 3-4 года не могут продать свои вышедшие из моды квартиры.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Років 8 назад (обводить як давно) писали що не треба брати для себе квартиру з кухнею в 6-8 квадратів..
В старом кирпиче ничего не мешает сделает из 6м хрущекухни кухню-гостинную в 20-25 м
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:14

  fox767676 написав:
  Первый написав:Років 8 назад (обводить як давно) писали що не треба брати для себе квартиру з кухнею в 6-8 квадратів..
В старом кирпиче ничего не мешает сделает из 6м хрущекухни кухню-гостинную в 20-25 м
планировка мешает, кухня студио красиво когда она одно целое с комнатой а не апендиксом +6м2 сбоку , можно снести стенку в коридор но тогда украшением гостинной (кроме апендикса из бывшей кухни) станут двери в санузел (в малоквартирных домах канализационный стояк на подъезд один, поэтому санузел обычно рядом с кухней). Я видел такие перепланировки - очень унылое г-во и безумное закапывание денег.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 16 тра, 2021 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:17

  fox767676 написав:
  Первый написав:Років 8 назад (обводить як давно) писали що не треба брати для себе квартиру з кухнею в 6-8 квадратів..
В старом кирпиче ничего не мешает сделает из 6м хрущекухни кухню-гостинную в 20-25 м

Можно. Только при продаже ваши старания и вложения особо не оценят.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где-то видел график)), согласно которому,спрос на недвижимость, при текущей скорости строительства, будет держаться ещё 60 лет.
RomaS
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:43

  vitaliian написав:
  Первый написав:Овдп це круто:-)Чи круто для пересіченого який має каклєту і норм зп?
Скажу із впевненістю що ні. Я не зРадіо, не третій топ у хуліардній компанії, але серед знайомих жодного не має справу з овдп. Чи планую Я придбати ОВДП? Ні

ладно бабушка привыкла сдавать свою квартиру в этом процессе всё просто и понятно. А овгз слово страшное. Бабушка не владеет базовыми навыками управления рисками, квартира может сгореть, дом разрушится от взрыва газа, по соседству может жить алкаш-наркоман-неадекват которого ваши квартиранты терпеть не смогут, квартиранты тоже могут нанести ущерб, в периодах аренды бывают простои, на рынок аренды может быть выброшено тысячи инвестиционных квартир и спроса на всех не хватит, периодически (пусть и не часто) нужны вложения в ремонт и новую мебель. Какие риски у овгз? Цена квартир и эконом аренды не привязаны к курсу доллара, наоборот когда в стране экономические потрясения - спрос на квартиры падает. При одинаковой доходности овгз на данном этапе выигрывает по всем пунктам.

Мой приятель с Украины, рассказывал страшную историю о том, как в 2014 году его гривневые депозиты таяли по отношению к доллару со скоростью до 20% в неделю, а по итогу года с февраля 2014 по февраль 2015 года, его депозит вообще "усох" в 3.3 раза, в связи с девальвацией гривны к доллару, а потом ещё и лопнул банк впридачу. Конечно с вами такого никогда не случится, вы же видите будущее, а Украина во всех смыслах самое стабильное государство в мире с эстрадным комиком во главе, мегакоррупцией и вражеской армией на границе. С другой стороны 95% арендаторов здают квартиры стабильно десятилетиями и не парятся, а все вами вышеперечисленные страшилки лендлордства происходят очень редко и не всё сразу одномоментно.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:51

  roberto dark написав: Мой приятель с Украины, рассказывал страшную историю о том, как в 2014 году его гривневые депозиты таяли по отношению к доллару со скоростью до 20% в неделю, а по итогу года с февраля 2014 по февраль 2015 года, его депозит вообще "усох" в 3.3 раза, в связи с девальвацией гривны к доллару, а потом ещё и лопнул банк впридачу.

я согласен, хотя про депозиты ничего не говорил (там налог 19,5% и гарантий на 200 тыс грн) поэтому выделил "на данном этапе" жирным.
  vitaliian написав:При одинаковой доходности овгз на данном этапе выигрывает по всем пунктам.
как оно будет через 5-10 лет хз
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 16 тра, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:54

  Frant написав:
  UA написав:
  Первый написав:Зараз не знаю жодного до 40ка років, хто хоч трішки має грошей і хоче не по нужді жити в такій квартирі.

Из за моды на новостроии люди по 3-4 года не могут продать свои вышедшие из моды квартиры.

які були збудовані 10 років назад?

А що буде через 10 років з нинішніми квартирами???

Ничего страшного с ними не будет, и даже в ваших хрущах киевских и панельках будут жить нормальные люди, а не исключительно бомжи, алкаши и наркоманы , как тут вещает ваш великий ЭСТЕТ из СУПЕРМОДНЫХ ИРПЕНЕЙ.
roberto dark
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