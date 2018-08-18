vitaliian написав:

rjkz написав: Вы даже не представляете насколько ошибаетесь насчет меня. Ни рубли ни гривны я не имел ввиду Вы даже не представляете насколько ошибаетесь насчет меня. Ни рубли ни гривны я не имел ввиду

давайте с другой стороны, возможные причины дорожая кржн?1. аренда (скорее нет, чем да, 8-10% годовых можно получить в овгз)2. обесценивание гривны, ну такое слишком сложный и запутанный способ, некоторые объекты висят в продаже годами, если инвестор не планирует там жить добавьте ещё коммуналку3. растёт потребность в комфортном жилье, например появилась потребность в большой кухне или новых комнатах, здесь трудно спорить.4. резко выросли доходы и все кинулись покупать недвижимость (бум потребления), скорее нет чем да. Бум потребления в одном-двух сегментах маловероятно.5. инвестиционный спрос с целью перепродать, скорее да чем нет. Депозиты перестали приносить доходность, кроме всего прочего общая истерия "надо брать бо даражает", как при любом пузыре. Инвесторы ждут кратного рост 2004-2008 связанного с ипотекой или вообще хз с чемпри этом несложный анализ объявлений уже показывает картину превышения предложений над спросомне инвестиционных сегментах (цоколь, офисы, бабушатники больших площадей, гаражи в кооперативах). Если убрать инвестиционную составляющую, скорее всего предложение превысит спрос везде, или по крайней мере в большинстве случаев.по доллару который обесценился, в Украине собственное курсообразование. Б/у авто стоит в 2-3 раза дороже, чем в США в тех же долларах, а стоматология, массаж, проезд в транспорте и стрижка в парикмахерской - дешевле. Мало это на нас влияет, если это не экспорт типа семечки и не импорт типа полимеров.