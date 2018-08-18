Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:и даже в ваших хрущах киевских и панельках будут жить нормальные люди, а не исключительно бомжи, алкаши и наркоманы , как тут вещает ваш великий ЭСТЕТ из СУПЕРМОДНЫХ ИРПЕНЕЙ.
там где вы живёте нормальные люди ездят на 30ти летних авто класса жигули? зачем выбрасывать хорошую вещь, на них ещё внуки поездят. И звоните вы конечно по проводному дисковому телефону. супермодные мобилки для великих эстетов, да?
как можно пользоваться благами цивилизации при этом жильё (построенное из г-ва и палок по послевоенным нормам, когда гнали количество в ущерб всему) считать пригодным для жизни?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 16 тра, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Да, есть. Но как быть с тем что еще и конская стоимость его хранения и тем, что миллионы тонн золота были добыты много веков назад и про это уже "забыто".
ась?
Чего прицепились? Ну фигура речи. Тем более, что никто определенно не может сказать сколько золота в хранилищах, на океанском дне, на ушах, шеях, пальцах и пр. людей, напылено на контактах электронных гаджетов и тд. Может и наберется. Не буду настаивать.
вы же уточняйте, где фигуры речи, а где финансовые умозаключения.
roberto dark написав:и даже в ваших хрущах киевских и панельках будут жить нормальные люди, а не исключительно бомжи, алкаши и наркоманы , как тут вещает ваш великий ЭСТЕТ из СУПЕРМОДНЫХ ИРПЕНЕЙ.
там где вы живёте нормальные люди ездят на 30ти летних авто класса жигули? зачем выбрасывать хорошую вещь, на них ещё внуки поездят. И звоните вы конечно по проводному дисковому телефону. супермодные мобилки для великих эстетов, да?
как можно пользоваться благами цивилизации при этом жильё (построенное из г-ва и палок по послевоенным нормам, когда гнали количество в ущерб всему) считать пригодным для жизни?
Оригіналтна думка місцевого мислителя про те, що нерухомість старіє за 30 років.
Рекомендую зазначеній особі від'їхати від Ірпеня ще 25 км по "варшавці", і своїми очима оцінити стан сільських дерев'яних зат, збудованих 50-90 років назад. Як не дивно, в них донині живуть люди, і не бомжі , і не алкоголіки. У цегляних будинків ресурс до капремонту 130 років. Порахуйте 130 від середини 1960-х, епохи масового будівництва. Можливо, тоді щось зрозумієте.
П.С. чому порівнюєте нерухомість з автомобілями? Краще - з електросамокатами!
Frant написав:Рекомендую зазначеній особі від'їхати від Ірпеня ще 25 км по "варшавці", і своїми очима оцінити стан сільських дерев'яних зат, збудованих 50-90 років назад. Як не дивно, в них донині живуть люди, і не бомжі , і не алкоголіки. У цегляних будинків ресурс до капремонту 130 років. Порахуйте 130 від середини 1960-х, епохи масового будівництва. Можливо, тоді щось зрозумієте.
не знаю, що там на 25 км Варшавки, але мав цікаву нагоду порівняти вартість квартир у Севені, Славутичу з колишніми легендами Осокорків - Дніпр.Набережна 26 (2007) і будинок з короною. Різниця відчувається. Матеріали +/- однакові.
roberto dark написав:и даже в ваших хрущах киевских и панельках будут жить нормальные люди, а не исключительно бомжи, алкаши и наркоманы , как тут вещает ваш великий ЭСТЕТ из СУПЕРМОДНЫХ ИРПЕНЕЙ.
там где вы живёте нормальные люди ездят на 30ти летних авто класса жигули? зачем выбрасывать хорошую вещь, на них ещё внуки поездят. И звоните вы конечно по проводному дисковому телефону. супермодные мобилки для великих эстетов, да?
как можно пользоваться благами цивилизации при этом жильё (построенное из г-ва и палок по послевоенным нормам, когда гнали количество в ущерб всему) считать пригодным для жизни?
Зачем сравнивать прогресс общества на уровне мелкого бытового комфорта в виде новых телефонов или даже автомобилей с такой базовой ценностью как жильё? Я например живу в Израиле уже более 20 лет и что бы не происходило включая мировые экономические кризисы, всплески террора или что-то типа войны, как сейчас - то при всём этом СТАРАЯ НЕДВИГА НЕ ПАДАЕТ В ЦЕНЕ, а даже стабильно растёт. К тому же если посмотреть на убитые старые кварталы в том же южном Тель-Авиве, то многие киевские хрущовки смотрятся намного лучше.
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 16 тра, 2021 11:28, всього редагувалось 1 раз.