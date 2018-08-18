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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 73927393739473957396>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 72
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
27
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:55

  RomaS написав:Где-то видел график)), согласно которому,спрос на недвижимость, при текущей скорости строительства, будет держаться ещё 60 лет.

Этот график https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:57

  roberto dark написав:и даже в ваших хрущах киевских и панельках будут жить нормальные люди, а не исключительно бомжи, алкаши и наркоманы , как тут вещает ваш великий ЭСТЕТ из СУПЕРМОДНЫХ ИРПЕНЕЙ.

там где вы живёте нормальные люди ездят на 30ти летних авто класса жигули? зачем выбрасывать хорошую вещь, на них ещё внуки поездят. И звоните вы конечно по проводному дисковому телефону. супермодные мобилки для великих эстетов, да?

как можно пользоваться благами цивилизации при этом жильё (построенное из г-ва и палок по послевоенным нормам, когда гнали количество в ущерб всему) считать пригодным для жизни?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 16 тра, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:02

  fox767676 написав:
  Первый написав:Років 8 назад (обводить як давно) писали що не треба брати для себе квартиру з кухнею в 6-8 квадратів..
В старом кирпиче ничего не мешает сделает из 6м хрущекухни кухню-гостинную в 20-25 м

Дом от таких превращений не сложится?
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:04

  rjkz написав:
  Ромасик написав:
  rjkz написав:Да, есть. Но как быть с тем что еще и конская стоимость его хранения и тем, что миллионы тонн золота были добыты много веков назад и про это уже "забыто".

ась? :D


Чего прицепились? Ну фигура речи. Тем более, что никто определенно не может сказать сколько золота в хранилищах, на океанском дне, на ушах, шеях, пальцах и пр. людей, напылено на контактах электронных гаджетов и тд. Может и наберется. Не буду настаивать.

вы же уточняйте, где фигуры речи, а где финансовые умозаключения.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:16

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:и даже в ваших хрущах киевских и панельках будут жить нормальные люди, а не исключительно бомжи, алкаши и наркоманы , как тут вещает ваш великий ЭСТЕТ из СУПЕРМОДНЫХ ИРПЕНЕЙ.

там где вы живёте нормальные люди ездят на 30ти летних авто класса жигули? зачем выбрасывать хорошую вещь, на них ещё внуки поездят. И звоните вы конечно по проводному дисковому телефону. супермодные мобилки для великих эстетов, да?

как можно пользоваться благами цивилизации при этом жильё (построенное из г-ва и палок по послевоенным нормам, когда гнали количество в ущерб всему) считать пригодным для жизни?

Оригіналтна думка місцевого мислителя про те, що нерухомість старіє за 30 років.

Рекомендую зазначеній особі від'їхати від Ірпеня ще 25 км по "варшавці", і своїми очима оцінити стан сільських дерев'яних зат, збудованих 50-90 років назад.
Як не дивно, в них донині живуть люди, і не бомжі , і не алкоголіки.
У цегляних будинків ресурс до капремонту 130 років.
Порахуйте 130 від середини 1960-х, епохи масового будівництва. Можливо, тоді щось зрозумієте.

П.С. чому порівнюєте нерухомість з автомобілями? Краще - з електросамокатами!
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:17

  UA написав:
  Первый написав:Зараз не знаю жодного до 40ка років, хто хоч трішки має грошей і хоче не по нужді жити в такій квартирі.

Из за моды на новостроии люди по 3-4 года не могут продать свои вышедшие из моды квартиры.

там не сколько мода, сколько жаба. У людей, вложивших в 2006-2013 в квартиры реальные доллары, не подымается рука продавать их дешевле. Так они и висят в ожидании чуда.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:22

  Frant написав:Рекомендую зазначеній особі від'їхати від Ірпеня ще 25 км по "варшавці", і своїми очима оцінити стан сільських дерев'яних зат, збудованих 50-90 років назад.
Як не дивно, в них донині живуть люди, і не бомжі , і не алкоголіки.
У цегляних будинків ресурс до капремонту 130 років.
Порахуйте 130 від середини 1960-х, епохи масового будівництва. Можливо, тоді щось зрозумієте.

не знаю, що там на 25 км Варшавки, але мав цікаву нагоду порівняти вартість квартир у Севені, Славутичу з колишніми легендами Осокорків - Дніпр.Набережна 26 (2007) і будинок з короною. Різниця відчувається. Матеріали +/- однакові.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:25

  spekulant написав:
  5396669 написав:Вместо 1000 слов))) Зображення

там что то пошло не так? или что почем ?)
елементарно могут 2 родыны из села покупать молодятам однушку в Киеве, по крайней мере, картина будет аналогичная
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:25

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:и даже в ваших хрущах киевских и панельках будут жить нормальные люди, а не исключительно бомжи, алкаши и наркоманы , как тут вещает ваш великий ЭСТЕТ из СУПЕРМОДНЫХ ИРПЕНЕЙ.

там где вы живёте нормальные люди ездят на 30ти летних авто класса жигули? зачем выбрасывать хорошую вещь, на них ещё внуки поездят. И звоните вы конечно по проводному дисковому телефону. супермодные мобилки для великих эстетов, да?

как можно пользоваться благами цивилизации при этом жильё (построенное из г-ва и палок по послевоенным нормам, когда гнали количество в ущерб всему) считать пригодным для жизни?

Зачем сравнивать прогресс общества на уровне мелкого бытового комфорта в виде новых телефонов или даже автомобилей с такой базовой ценностью как жильё? Я например живу в Израиле уже более 20 лет и что бы не происходило включая мировые экономические кризисы, всплески террора или что-то типа войны, как сейчас - то при всём этом СТАРАЯ НЕДВИГА НЕ ПАДАЕТ В ЦЕНЕ, а даже стабильно растёт. К тому же если посмотреть на убитые старые кварталы в том же южном Тель-Авиве, то многие киевские хрущовки смотрятся намного лучше.
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 16 тра, 2021 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:27

  5396669 написав:Вместо 1000 слов))) Зображення

я последний раз, когда в аркаде себе брал на котловане, то в 7 утра было 70 человек в списке, к 13 где-то за 150. Так что 1000 слов мало)
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