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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 16 тра, 2021 11:39
roberto dark написав:
К тому же если посмотреть на убитые старые кварталы в том же южном Тель-Авиве, то многие киевские хрущовки смотрятся намного лучше.
когда у вас кухня 6м2 а у коллеги 20м2 вы это как сами себе обосновываете, что в сомали ещё хуже живут? моб.телефон элементарно удобнее проводного, кухня 20м2 удобнее чем 6м2, чистый закрытый двор с видеонаблюдением и новой спортплощадкой комфортнее и безопаснее проходных хрушевских дворов с покрышками и авто на газонах. В моем доме провайдер не может интернет провести в квартиру без согласия управляющей компании, им покажут где идут коммуникации, где можно бурить стены а где нельзя. Чтобы застеклить балкон или чем то другим испортить фасад не может быть и речи, как и собачку выгулять в 5 метрах на газоне. Израиль обсуждать не хочу, там менталитет специфический.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 16 тра, 2021 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 11:41
vitaliian написав: roberto dark написав:
К тому же если посмотреть на убитые старые кварталы в том же южном Тель-Авиве, то многие киевские хрущовки смотрятся намного лучше.
когда у вас кухня 6м2 а у коллеги 20м2 вы это как сами себе объясняете? моб.телефон элементарно удобнее проводного, кухня 20м2 удобнее чем 6м2, чисты закрытый двор с видеонаблюдением и новой спортплощадкой комфортнее и безопаснее проходных хрушевских дворов с покрышками и авто на газонах. Израиль обсуждать не хочу, там менталитет специфический.
А 15-20 мин на метро до центра удобнее, чем 30-60 мин на авто, или 1-2 часа на ОТ. Вы КО тут подменяете?
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Додано: Нед 16 тра, 2021 11:45
vitaliian написав: roberto dark написав:
К тому же если посмотреть на убитые старые кварталы в том же южном Тель-Авиве, то многие киевские хрущовки смотрятся намного лучше.
когда у вас кухня 6м2 а у коллеги 20м2 вы это как сами себе обосновываете, что в сомали ещё хуже живут? моб.телефон элементарно удобнее проводного, кухня 20м2 удобнее чем 6м2, чисты закрытый двор с видеонаблюдением и новой спортплощадкой комфортнее и безопаснее проходных хрушевских дворов с покрышками и авто на газонах. Израиль обсуждать не хочу, там менталитет специфический.
Мне тоже нравится всё новое и красивое но жизнь увы многогранна . И люди тоже стареют, болеют и умирают. Мир не идеальный. Но ваша причина ненависти к хрущикам мне ясна как Божий день - просто БАБУШКА ЕГО ВАМ, В ТАКОМ НЕНАВИСТНОМ КИЕВЕ, НЕ ОСТАВИЛА В НАСЛЕДСТВО и пришлось на ирпенский "неохрущик" долго и упорно работать. ОБИДНО..понимаю но селяви как говорится...))
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roberto dark
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Додано: Нед 16 тра, 2021 11:48
Faceless написав:
А 15-20 мин на метро до центра удобнее, чем 30-60 мин на авто, или 1-2 часа на ОТ. Вы КО тут подменяете?
почему подменяю? в дороге на работу вы тратите 3 часа из 24, а 12 часов в сутки (или 24 на выходных) проводите в светлой красивой квартире. За те же деньги можно потратить на дорогу 1 час и 14 часов провести в убитом хруще. Можно жить в тетрисе рядом с работой но на площади в 3 раза меньше чем квартира в пригороде. За всё нужно чем то платить, либо деньгами, либо удобством, либо эстетическими ощущениями. Каждый кто ищет жилье стоит перед этой дилемой.
Благодаря тому что квартира в Ирпене обошлась мне дешевле аналогичного варианта в нормальном районе Киева, у меня остались деньги на покупку других объектов, которые я сдаю в аренду, имею (условно) плюс 12тыс в мес. благодаря чему могу позволить себе отпуск на полгода, работу рядом с домом (с з/п ниже Киевской) или работу со свободным графиком. У того кто вложился на все сбережения в дорогую квартиру многих перечисленных опций нет.
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vitaliian
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:01
vitaliian написав: Первый написав:
Овдп це круто:-)Чи круто для пересіченого який має каклєту і норм зп?
Скажу із впевненістю що ні. Я не зРадіо, не третій топ у хуліардній компанії, але серед знайомих жодного не має справу з овдп. Чи планую Я придбати ОВДП? Ні
ладно бабушка привыкла сдавать свою квартиру в этом процессе всё просто и понятно. А овгз слово страшное. Бабушка не владеет базовыми навыками управления рисками, квартира может сгореть, дом разрушится от взрыва газа, по соседству может жить алкаш-наркоман-неадекват которого ваши квартиранты терпеть не смогут, квартиранты тоже могут нанести ущерб, в периодах аренды бывают простои, на рынок аренды может быть выброшено тысячи инвестиционных квартир и спроса на всех не хватит, периодически (пусть и не часто) нужны вложения в ремонт и новую мебель. Какие риски у овгз? Цена квартир и эконом аренды не привязаны к курсу доллара, наоборот когда в стране экономические потрясения - спрос на квартиры падает. При одинаковой доходности овгз на данном этапе
выигрывает по всем пунктам.
Не здаю нічого взагалі. Як його здавать Хз. Мабудь проблемно.
Овдп. От Вася зараз в Мтебе. Вася пілот. високоосвічений фахівець із зп в 250 кгрн. Вася розуміє що тре щось відкласти. Вася розуміє що таке квартира, що таке доляри, що таке раз на місяць кинуть 100ку на виплату в говнострой/елітстрой. Вася не розуміє що таке овдп.
У Вас особисто є овдп? Від якої суми Ви отримуєте 8% річних?
Завтра попрошу менеджера щоб мені порахувала овдп.
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Первый
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:01
BIGor уточню, спрос на недвижимость в Киеве. Население Киева растёт, т.к. урбанизация. Квартира умерших бабки с дедом в Киеве никогда не останется пустовать. А в селе, да. Посмотрите на численность населения Индии и Китая, если где-то становится пусто, они это место заполняют и Украину заполнят.
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RomaS
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:04
roberto dark написав:
БАБУШКА ЕГО ВАМ, В ТАКОМ НЕНАВИСТНОМ КИЕВЕ, НЕ ОСТАВИЛА В НАСЛЕДСТВО и пришлось на ирпенский "неохрущик" долго и упорно работать. ОБИДНО..понимаю но селяви как говорится...))
бабушка ничего не оставила, работать пришлось долго, упорно и много, но нет не обидно. Каждый сам выбирает свою судьбу. Можно было уехать заграницу или стать дальнобойщиком (им и 20 лет назад хорошо платили, сейчас знакомый 3к евро получает). Но я выбрал то что выбрал.
Так что мои обиды это ваши личные проекции. Почему все адепты хрущей постоянно переходят на личности, у вас что в одном месте чешется? держите себя в руках в поиске чужих недостатков и проблем. Я же никого из форумчан не обсуждаю.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:10
RomaS написав:BIGor
уточню, спрос на недвижимость в Киеве. Население Киева растёт, ...
уже нет
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:12
RomaS написав:BIGor
уточню, спрос на недвижимость в Киеве. Население Киева растёт, т.к. урбанизация. Квартира умерших бабки с дедом в Киеве никогда не останется пустовать. А в селе, да. Посмотрите на численность населения Индии и Китая, если где-то становится пусто, они это место заполняют и Украину заполнят.
На самом деле ресурс регионов которыми подпитывался постоянно Киев уже исчерпывается. Да и по Киеву уже отрицательная динамика за 2020 год.
По эмигрантам - не скажу ничего, говорят что много таксистов/гловистов нелегалов появилось, но это надо что-бы местные подтвердили.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:12
RomaS написав:
они это место заполняют и Украину заполнят.
посмотрите на плотность населения рф, где вы там кроме москвы видели китайцев.
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