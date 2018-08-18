Додано: Нед 16 тра, 2021 11:48

Faceless написав: А 15-20 мин на метро до центра удобнее, чем 30-60 мин на авто, или 1-2 часа на ОТ. Вы КО тут подменяете? А 15-20 мин на метро до центра удобнее, чем 30-60 мин на авто, или 1-2 часа на ОТ. Вы КО тут подменяете?

почему подменяю? в дороге на работу вы тратите 3 часа из 24, а 12 часов в сутки (или 24 на выходных) проводите в светлой красивой квартире. За те же деньги можно потратить на дорогу 1 час и 14 часов провести в убитом хруще. Можно жить в тетрисе рядом с работой но на площади в 3 раза меньше чем квартира в пригороде. За всё нужно чем то платить, либо деньгами, либо удобством, либо эстетическими ощущениями. Каждый кто ищет жилье стоит перед этой дилемой.Благодаря тому что квартира в Ирпене обошлась мне дешевле аналогичного варианта в нормальном районе Киева, у меня остались деньги на покупку других объектов, которые я сдаю в аренду, имею (условно) плюс 12тыс в мес. благодаря чему могу позволить себе отпуск на полгода, работу рядом с домом (с з/п ниже Киевской) или работу со свободным графиком. У того кто вложился на все сбережения в дорогую квартиру многих перечисленных опций нет.