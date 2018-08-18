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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7394739573967397>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 72
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
27
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:19

  Ромасик написав:
  RomaS написав:BIGor уточню, спрос на недвижимость в Киеве. Население Киева растёт, ...

уже нет

Это временно
RomaS
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:20

  vitaliian написав:
  Faceless написав:А 15-20 мин на метро до центра удобнее, чем 30-60 мин на авто, или 1-2 часа на ОТ. Вы КО тут подменяете?
почему подменяю? в дороге на работу вы тратите 3 часа из 24, а 12 часов в сутки (или 24 на выходных) проводите в светлой красивой квартире. За те же деньги можно потратить на дорогу 1 час и 14 часов провести в убитом хруще. Можно жить в тетрисе рядом с работой но на площади в 3 раза меньше чем квартира в пригороде. За всё нужно чем то платить, либо деньгами, либо удобством, либо эстетическими ощущениями. Каждый кто ищет жилье стоит перед этой дилемой.

Благодаря тому что квартира в Ирпене обошлась мне дешевле аналогичного варианта в нормальном районе Киева, у меня остались деньги на покупку других объектов, которые я сдаю в аренду, имею (условно) плюс 12тыс в мес. благодаря чему могу позволить себе отпуск на полгода, работу рядом с домом (с з/п ниже Киевской) или работу со свободным графиком. У того кто вложился на все сбережения в дорогую квартиру многих перечисленных опций нет.

Покупку одобряю в таком случае. Грамотное и мудрое решение.
Но оно сугубо ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ПРИМЕНИМОЕ ТОЛЬКО К ВАМ И ВАШЕЙ СИТУАЦИИ! А ВЫ ТУТ ВСЕ ХРУЩИКИ КИЕВСКИЕ И ПАНЕЛЬКИ ОБВИНИЛИ ВО ВСЕХ СМЕРТНЫХ ГРЕХАХ С ПОСЕЛЕНИЕМ ТУДА БОМЖЕЙ И ЗАБИВАНИЕМ ОКОН. НЕ СПРАВЕДЛИВО ОДНАКО...
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 16 тра, 2021 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:20

  vitaliian написав:
  RomaS написав:они это место заполняют и Украину заполнят.
посмотрите на плотность населения рф, где вы там кроме москвы видели китайцев.

А дальний восток и Сибирь?
RomaS
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:22

  BIGor написав:... говорят что много таксистов/гловистов нелегалов появилось, но это надо что-бы местные подтвердили.

много это сколько? В Москве весь персонал супермаркетов и курьеры имеют характерную внешность.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:23

  RomaS написав:
  Ромасик написав:
  RomaS написав:BIGor уточню, спрос на недвижимость в Киеве. Население Киева растёт, ...

уже нет

Это временно

А какие предпосылки к тому что это временно?

  Ромасик написав:
  BIGor написав:... говорят что много таксистов/гловистов нелегалов появилось, но это надо что-бы местные подтвердили.

много это сколько? В Москве весь персонал супермаркетов и курьеры имеют характерную внешность.

Знакомые рассказывали, я лично судить не могу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Faceless написав:А 15-20 мин на метро до центра удобнее, чем 30-60 мин на авто, или 1-2 часа на ОТ. Вы КО тут подменяете?
почему подменяю? в дороге на работу вы тратите 3 часа из 24, а 12 часов в сутки (или 24 на выходных) проводите в светлой красивой квартире. За те же деньги можно потратить на дорогу 1 час и 14 часов провести в убитом хруще. Можно жить в тетрисе рядом с работой но на площади в 3 раза меньше чем квартира в пригороде. За всё нужно чем то платить, либо деньгами, либо удобством, либо эстетическими ощущениями. Каждый кто ищет жилье стоит перед этой дилемой.

Благодаря тому что квартира в Ирпене обошлась мне дешевле аналогичного варианта в нормальном районе Киева, у меня остались деньги на покупку других объектов, которые я сдаю в аренду, имею (условно) плюс 12тыс в мес. благодаря чему могу позволить себе отпуск на полгода, работу рядом с домом (с з/п ниже Киевской) или работу со свободным графиком. У того кто вложился на все сбережения в дорогую квартиру многих перечисленных опций нет.


Тут выше писали о многогранности...
Можно и работу рядом с домом, но в Ирпене, с ЗП ниже, зато дешевле и есть некий доп доход... Можно жить недалеко от работы в Киеве, дороже, но ЗП выше, даже с учётом доп доходов в Ирпене.
Теиа о отпуске на полгода благодаря условным 12кгрн в месяц, правда, не раскрыта, впрочем, это не так важно.
Важно другое, уже многие замечали, у вас какая-то фиксация на "новострой в Ирпене vs бабушатник". Живёте в "ирпенском Версале" с клумбами и скверами, и там же зарабатываете - отлично, прекрасно, поздравляю. Но Киев от этого не стал состоять из одних бабушатников, парки в Киеве тоже не исчезли, а подавляющее большинство активных жителей Ирпеня, Бучи, Вышгорода, Броваров и всяких Вишневых с Соф борщаговками все равно ежедневно штурмуют Киев, тратя часто более часа на одну поездку (в случае с ОТ все совсем печально), создают пробки, в которых сами и страдают, а в светлой и красивой квартире проводят в будни дай бог чтобы пару часов, если не считать сон.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  RomaS написав:А дальний восток и Сибирь?
у Китая таких территорий как у дурака фантиков (внутренняя монголия). Китайцы на юг мигрируют, а не на север.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  RomaS написав:
  Ромасик написав:уже нет

Это временно

А какие предпосылки к тому что это временно?

  Ромасик написав:
  BIGor написав:... говорят что много таксистов/гловистов нелегалов появилось, но это надо что-бы местные подтвердили.

много это сколько? В Москве весь персонал супермаркетов и курьеры имеют характерную внешность.

Знакомые рассказывали, я лично судить не могу.


А какие предпосылки считать, что это новый тренд? Киев все ещё остаётся единственным финансовым центром в стране и городом с наивысшим уровнем доходов и наибольшими возможностями. Локдауны не будут вечными, массовый вынужденный пепеход на удаленку со снятием ограничений обернется обратным процессом - вернутся в офисы, конечно, не все, но большинство. Особенно те, кто по описанию Виталиана не может сказать, что сидит на удаленке в красивой, светлой, просторной квартире.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:46

  Faceless написав: Но Киев от этого не стал состоять из одних бабушатников, парки в Киеве тоже не исчезли, а подавляющее большинство активных жителей Ирпеня, Бучи, Вышгорода, Броваров и всяких Вишневых с Соф борщаговками все равно ежедневно штурмуют Киев, тратя часто более часа на одну поездку (в случае с ОТ все совсем печально), создают пробки, в которых сами и страдают, а в светлой и красивой квартире проводят в будни дай бог чтобы пару часов, если не считать сон.

то что Киев одни бабушатники я нигде не писал, это за меня придумали провокаторы. Я сейчас смотрю коммерч.объект в 10 минутах от Берестейской (в сторону амер.посольства), там красивый огромный парк, паркинг, охрана, жк и сам район неплохой, но жить я там не хочу.

На счёт сколько времени проводить в квартире с семьёй - личное дело каждого, одни живут чтобы работать, другие работают чтобы жить. С весны по конец лета прошлого года я бросил всё и провел с родителями на моей малой родине, где не живу с 2005 года, а осенью мамы не стало. Даже этот маленький пример говорит о том, что нужно меньше думать о работе. В любой момент я могу купить квартиру или офис в Киеве, найти работу возле дома, расширить или продать бизнес. Одно дело потерять то что у тебя не было, фигня вопрос, а другое вернуть упущенное.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:49

  Faceless написав:Локдауны не будут вечными, массовый вынужденный пепеход на удаленку со снятием ограничений обернется обратным процессом - вернутся в офисы, конечно, не все, но большинство.

В Киеве нет ограничений по факту. Кто хотел работать в офисе, уже адаптировался и работает.
Единственное, со студентами не понятно, насколько им зайдет удаленка. Но экономия на обучении знатная.
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