Додано: Нед 16 тра, 2021 12:32

vitaliian написав: Faceless написав: А 15-20 мин на метро до центра удобнее, чем 30-60 мин на авто, или 1-2 часа на ОТ. Вы КО тут подменяете? А 15-20 мин на метро до центра удобнее, чем 30-60 мин на авто, или 1-2 часа на ОТ. Вы КО тут подменяете? почему подменяю? в дороге на работу вы тратите 3 часа из 24, а 12 часов в сутки (или 24 на выходных) проводите в светлой красивой квартире. За те же деньги можно потратить на дорогу 1 час и 14 часов провести в убитом хруще. Можно жить в тетрисе рядом с работой но на площади в 3 раза меньше чем квартира в пригороде. За всё нужно чем то платить, либо деньгами, либо удобством, либо эстетическими ощущениями. Каждый кто ищет жилье стоит перед этой дилемой.



Благодаря тому что квартира в Ирпене обошлась мне дешевле аналогичного варианта в нормальном районе Киева, у меня остались деньги на покупку других объектов, которые я сдаю в аренду, имею (условно) плюс 12тыс в мес. благодаря чему могу позволить себе отпуск на полгода, работу рядом с домом (с з/п ниже Киевской) или работу со свободным графиком. У того кто вложился на все сбережения в дорогую квартиру многих перечисленных опций нет. почему подменяю? в дороге на работу вы тратите 3 часа из 24, а 12 часов в сутки (или 24 на выходных) проводите в светлой красивой квартире. За те же деньги можно потратить на дорогу 1 час и 14 часов провести в убитом хруще. Можно жить в тетрисе рядом с работой но на площади в 3 раза меньше чем квартира в пригороде. За всё нужно чем то платить, либо деньгами, либо удобством, либо эстетическими ощущениями. Каждый кто ищет жилье стоит перед этой дилемой.Благодаря тому что квартира в Ирпене обошлась мне дешевле аналогичного варианта в нормальном районе Киева, у меня остались деньги на покупку других объектов, которые я сдаю в аренду, имею (условно) плюс 12тыс в мес. благодаря чему могу позволить себе отпуск на полгода, работу рядом с домом (с з/п ниже Киевской) или работу со свободным графиком. У того кто вложился на все сбережения в дорогую квартиру многих перечисленных опций нет.

Тут выше писали о многогранности...Можно и работу рядом с домом, но в Ирпене, с ЗП ниже, зато дешевле и есть некий доп доход... Можно жить недалеко от работы в Киеве, дороже, но ЗП выше, даже с учётом доп доходов в Ирпене.Теиа о отпуске на полгода благодаря условным 12кгрн в месяц, правда, не раскрыта, впрочем, это не так важно.Важно другое, уже многие замечали, у вас какая-то фиксация на "новострой в Ирпене vs бабушатник". Живёте в "ирпенском Версале" с клумбами и скверами, и там же зарабатываете - отлично, прекрасно, поздравляю. Но Киев от этого не стал состоять из одних бабушатников, парки в Киеве тоже не исчезли, а подавляющее большинство активных жителей Ирпеня, Бучи, Вышгорода, Броваров и всяких Вишневых с Соф борщаговками все равно ежедневно штурмуют Киев, тратя часто более часа на одну поездку (в случае с ОТ все совсем печально), создают пробки, в которых сами и страдают, а в светлой и красивой квартире проводят в будни дай бог чтобы пару часов, если не считать сон.