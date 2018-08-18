Додано: Нед 16 тра, 2021 12:46

Faceless написав: Но Киев от этого не стал состоять из одних бабушатников, парки в Киеве тоже не исчезли, а подавляющее большинство активных жителей Ирпеня, Бучи, Вышгорода, Броваров и всяких Вишневых с Соф борщаговками все равно ежедневно штурмуют Киев, тратя часто более часа на одну поездку (в случае с ОТ все совсем печально), создают пробки, в которых сами и страдают, а в светлой и красивой квартире проводят в будни дай бог чтобы пару часов, если не считать сон. Но Киев от этого не стал состоять из одних бабушатников, парки в Киеве тоже не исчезли, а подавляющее большинство активных жителей Ирпеня, Бучи, Вышгорода, Броваров и всяких Вишневых с Соф борщаговками все равно ежедневно штурмуют Киев, тратя часто более часа на одну поездку (в случае с ОТ все совсем печально), создают пробки, в которых сами и страдают, а в светлой и красивой квартире проводят в будни дай бог чтобы пару часов, если не считать сон.

то что Киев одни бабушатники я нигде не писал, это за меня придумали провокаторы. Я сейчас смотрю коммерч.объект в 10 минутах от Берестейской (в сторону амер.посольства), там красивый огромный парк, паркинг, охрана, жк и сам район неплохой, но жить я там не хочу.На счёт сколько времени проводить в квартире с семьёй - личное дело каждого, одни живут чтобы работать, другие работают чтобы жить. С весны по конец лета прошлого года я бросил всё и провел с родителями на моей малой родине, где не живу с 2005 года, а осенью мамы не стало. Даже этот маленький пример говорит о том, что нужно меньше думать о работе. В любой момент я могу купить квартиру или офис в Киеве, найти работу возле дома, расширить или продать бизнес.Одно дело потерять то что у тебя не было (например супер пупер работу) - фигня вопрос, а другое вернуть упущенное. Если люди работы готовы ездить по 30 км по пробкам, это их выбор. Я тоже ездил, пока не надоело. Сейчас бываюв Киеве 1-2р. в неделю причём сам выбираю дни и время.