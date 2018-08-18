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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 тра, 2021 12:19
Ромасик написав: RomaS написав:BIGor
уточню, спрос на недвижимость в Киеве. Население Киева растёт, ...
уже нет
Это временно
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:20
vitaliian написав: Faceless написав:
А 15-20 мин на метро до центра удобнее, чем 30-60 мин на авто, или 1-2 часа на ОТ. Вы КО тут подменяете?
почему подменяю? в дороге на работу вы тратите 3 часа из 24, а 12 часов в сутки (или 24 на выходных) проводите в светлой красивой квартире. За те же деньги можно потратить на дорогу 1 час и 14 часов провести в убитом хруще. Можно жить в тетрисе рядом с работой но на площади в 3 раза меньше чем квартира в пригороде. За всё нужно чем то платить, либо деньгами, либо удобством, либо эстетическими ощущениями. Каждый кто ищет жилье стоит перед этой дилемой.
Благодаря тому что квартира в Ирпене обошлась мне дешевле аналогичного варианта в нормальном районе Киева, у меня остались деньги на покупку других объектов, которые я сдаю в аренду, имею (условно) плюс 12тыс в мес. благодаря чему могу позволить себе отпуск на полгода, работу рядом с домом (с з/п ниже Киевской) или работу со свободным графиком. У того кто вложился на все сбережения в дорогую квартиру многих перечисленных опций нет.
Покупку одобряю в таком случае. Грамотное и мудрое решение.
Но оно сугубо ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ПРИМЕНИМОЕ ТОЛЬКО К ВАМ И ВАШЕЙ СИТУАЦИИ! А ВЫ ТУТ ВСЕ ХРУЩИКИ КИЕВСКИЕ И ПАНЕЛЬКИ ОБВИНИЛИ ВО ВСЕХ СМЕРТНЫХ ГРЕХАХ С ПОСЕЛЕНИЕМ ТУДА БОМЖЕЙ И ЗАБИВАНИЕМ ОКОН. НЕ СПРАВЕДЛИВО ОДНАКО...
Востаннє редагувалось roberto dark
в Нед 16 тра, 2021 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:20
vitaliian написав: RomaS написав:
они это место заполняют и Украину заполнят.
посмотрите на плотность населения рф, где вы там кроме москвы видели китайцев.
А дальний восток и Сибирь?
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:22
BIGor написав:
... говорят что много таксистов/гловистов нелегалов появилось, но это надо что-бы местные подтвердили.
много это сколько? В Москве весь персонал супермаркетов и курьеры имеют характерную внешность.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:23
RomaS написав: Ромасик написав: RomaS написав:BIGor
уточню, спрос на недвижимость в Киеве. Население Киева растёт, ...
уже нет
Это временно
А какие предпосылки к тому что это временно?
Ромасик написав: BIGor написав:
... говорят что много таксистов/гловистов нелегалов появилось, но это надо что-бы местные подтвердили.
много это сколько? В Москве весь персонал супермаркетов и курьеры имеют характерную внешность.
Знакомые рассказывали, я лично судить не могу.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:32
vitaliian написав: Faceless написав:
А 15-20 мин на метро до центра удобнее, чем 30-60 мин на авто, или 1-2 часа на ОТ. Вы КО тут подменяете?
почему подменяю? в дороге на работу вы тратите 3 часа из 24, а 12 часов в сутки (или 24 на выходных) проводите в светлой красивой квартире. За те же деньги можно потратить на дорогу 1 час и 14 часов провести в убитом хруще. Можно жить в тетрисе рядом с работой но на площади в 3 раза меньше чем квартира в пригороде. За всё нужно чем то платить, либо деньгами, либо удобством, либо эстетическими ощущениями. Каждый кто ищет жилье стоит перед этой дилемой.
Благодаря тому что квартира в Ирпене обошлась мне дешевле аналогичного варианта в нормальном районе Киева, у меня остались деньги на покупку других объектов, которые я сдаю в аренду, имею (условно) плюс 12тыс в мес. благодаря чему могу позволить себе отпуск на полгода, работу рядом с домом (с з/п ниже Киевской) или работу со свободным графиком. У того кто вложился на все сбережения в дорогую квартиру многих перечисленных опций нет.
Тут выше писали о многогранности...
Можно и работу рядом с домом, но в Ирпене, с ЗП ниже, зато дешевле и есть некий доп доход... Можно жить недалеко от работы в Киеве, дороже, но ЗП выше, даже с учётом доп доходов в Ирпене.
Теиа о отпуске на полгода благодаря условным 12кгрн в месяц, правда, не раскрыта, впрочем, это не так важно.
Важно другое, уже многие замечали, у вас какая-то фиксация на "новострой в Ирпене vs бабушатник". Живёте в "ирпенском Версале" с клумбами и скверами, и там же зарабатываете - отлично, прекрасно, поздравляю. Но Киев от этого не стал состоять из одних бабушатников, парки в Киеве тоже не исчезли, а подавляющее большинство активных жителей Ирпеня, Бучи, Вышгорода, Броваров и всяких Вишневых с Соф борщаговками все равно ежедневно штурмуют Киев, тратя часто более часа на одну поездку (в случае с ОТ все совсем печально), создают пробки, в которых сами и страдают, а в светлой и красивой квартире проводят в будни дай бог чтобы пару часов, если не считать сон.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:34
RomaS написав:
А дальний восток и Сибирь?
у Китая таких территорий как у дурака фантиков (внутренняя монголия). Китайцы на юг мигрируют, а не на север.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:40
BIGor написав: RomaS написав: Ромасик написав:
уже нет
Это временно
А какие предпосылки к тому что это временно?
Ромасик написав: BIGor написав:
... говорят что много таксистов/гловистов нелегалов появилось, но это надо что-бы местные подтвердили.
много это сколько? В Москве весь персонал супермаркетов и курьеры имеют характерную внешность.
Знакомые рассказывали, я лично судить не могу.
А какие предпосылки считать, что это новый тренд? Киев все ещё остаётся единственным финансовым центром в стране и городом с наивысшим уровнем доходов и наибольшими возможностями. Локдауны не будут вечными, массовый вынужденный пепеход на удаленку со снятием ограничений обернется обратным процессом - вернутся в офисы, конечно, не все, но большинство. Особенно те, кто по описанию Виталиана не может сказать, что сидит на удаленке в красивой, светлой, просторной квартире.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:46
Faceless написав:
Но Киев от этого не стал состоять из одних бабушатников, парки в Киеве тоже не исчезли, а подавляющее большинство активных жителей Ирпеня, Бучи, Вышгорода, Броваров и всяких Вишневых с Соф борщаговками все равно ежедневно штурмуют Киев, тратя часто более часа на одну поездку (в случае с ОТ все совсем печально), создают пробки, в которых сами и страдают, а в светлой и красивой квартире проводят в будни дай бог чтобы пару часов, если не считать сон.
то что Киев одни бабушатники я нигде не писал, это за меня придумали провокаторы. Я сейчас смотрю коммерч.объект в 10 минутах от Берестейской (в сторону амер.посольства), там красивый огромный парк, паркинг, охрана, жк и сам район неплохой, но жить я там не хочу.
На счёт сколько времени проводить в квартире с семьёй - личное дело каждого, одни живут чтобы работать, другие работают чтобы жить. С весны по конец лета прошлого года я бросил всё и провел с родителями на моей малой родине, где не живу с 2005 года, а осенью мамы не стало. Даже этот маленький пример говорит о том, что нужно меньше думать о работе. В любой момент я могу купить квартиру или офис в Киеве, найти работу возле дома, расширить или продать бизнес.
Одно дело потерять то что у тебя не было (например супер пупер работу) - фигня вопрос, а другое вернуть упущенное. Если люди работы готовы ездить по 30 км по пробкам, это их выбор. Я тоже ездил, пока не надоело. Сейчас бываюв Киеве 1-2р. в неделю причём сам выбираю дни и время.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 16 тра, 2021 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:49
Faceless написав:
Локдауны не будут вечными, массовый вынужденный пепеход на удаленку со снятием ограничений обернется обратным процессом - вернутся в офисы, конечно, не все, но большинство.
В Киеве нет ограничений по факту. Кто хотел работать в офисе, уже адаптировался и работает.
Единственное, со студентами не понятно, насколько им зайдет удаленка. Но экономия на обучении знатная.
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