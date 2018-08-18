Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В городе где я живу, в хорошем районе возле моря такая квартира от застройщика ( с базовым ремонтом без техники и мебели) стоила бы примерно 300 000 $ . Но это условно ибо таких малогабаритных у нас не строят. Только в виде апартаментов для посуточной сдачи по 100$ в сутки в сезон, а зимой с дисконтом 50%.
В городе где я живу, в хорошем районе возле моря такая квартира от застройщика ( с базовым ремонтом без техники и мебели) стоила бы примерно 300 000 $ . Но это условно ибо таких малогабаритных у нас не строят. Только в виде апартаментов для посуточной сдачи по 100$ в сутки в сезон, а зимой с дисконтом 50%.
rjkz написав:И что интересно, если до середины 20-го века мировые запасы золота были довольно скромными, то НТП в лице геологов (благодаря геологическим признакам, можно с бОльшей вероятностью определить места где есть золото), химиков (собственно, сейчас очень небольшая часть добываемого в мире золота прирастает "дедовским способом" - поиском самородков намывкой золотого песка, а в основном это выделение микрочастиц из золотосодержащей руды цианидом) и физиков позволили просто грандиозно увеличить добычу золота, которое сейчас десятками, сотнями и тысячами тонн лежит в мировых хранилищах реально МЕРТВЫМ грузом десятилетия и я сомневаюсь, что оно найдет практическое применение до конца своей эры.
До конца эры быстрее бакс сдохнет, чем золото...
В марте 2019 года Базельский комитет по банковскому надзору внес изменения в соглашение Базель-3. По новым правилам физическое золото стало считаться капиталом первого уровня, приравненное к деньгам, то есть при учете капиталов банков золото теперь будет оцениваться без дисконтов на все 100%.
Так что золото было деньгами, есть сейчас и будет впредь... И чем больше будет фантиков от ФРС, тем оно будет только дороже... Если уровень инфляции в США продолжит увеличиваться, а ФРС не будет ужесточать свою монетарную политику, то у золота появится шанс подорожать до прошлогоднего рекорда в $2067 за одну унцию, и выше. Вице-председатель ФРС Р. Кларида, на днях заявил, что скачок уровня инфляции – это временное явление, которое не потребует вмешательства Центрального банка. Но не смотря на этот бальзам сдвиг в настроениях инвесторов уже произошел и многие начали поворачивать голову в сторону защитного актива. На всякий случай...
Чего прицепились? Ну фигура речи. Тем более, что никто определенно не может сказать сколько золота в хранилищах, на океанском дне, на ушах, шеях, пальцах и пр. людей, напылено на контактах электронных гаджетов и тд. Может и наберется. Не буду настаивать.
вы же уточняйте, где фигуры речи, а где финансовые умозаключения.
ок, так норм? Да, есть. Но как быть с тем что еще и конская стоимость его хранения и тем, что хреллионы тонн золота были добыты много веков назад и про это уже "забыто".
roberto dark написав:и даже в ваших хрущах киевских и панельках будут жить нормальные люди, а не исключительно бомжи, алкаши и наркоманы , как тут вещает ваш великий ЭСТЕТ из СУПЕРМОДНЫХ ИРПЕНЕЙ.
там где вы живёте нормальные люди ездят на 30ти летних авто класса жигули? зачем выбрасывать хорошую вещь, на них ещё внуки поездят. И звоните вы конечно по проводному дисковому телефону. супермодные мобилки для великих эстетов, да?
как можно пользоваться благами цивилизации при этом жильё (построенное из г-ва и палок по послевоенным нормам, когда гнали количество в ущерб всему) считать пригодным для жизни?
Зачем сравнивать прогресс общества на уровне мелкого бытового комфорта в виде новых телефонов или даже автомобилей с такой базовой ценностью как жильё? Я например живу в Израиле уже более 20 лет и что бы не происходило включая мировые экономические кризисы, всплески террора или что-то типа войны, как сейчас - то при всём этом СТАРАЯ НЕДВИГА НЕ ПАДАЕТ В ЦЕНЕ, а даже стабильно растёт. К тому же если посмотреть на убитые старые кварталы в том же южном Тель-Авиве, то многие киевские хрущовки смотрятся намного лучше.
Ну это вы загнули. В Израиле недвига дешевела последний раз...дайте вспомнить...никогда, да, точно! Никогда, с момента образования государства Израиль. Но это не значит, что так по всему миру.