Damien написав:

roberto dark написав: Покупку одобряю в таком случае. Грамотное и мудрое решение.

Но оно сугубо ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ПРИМЕНИМОЕ ТОЛЬКО К ВАМ И ВАШЕЙ СИТУАЦИИ! А ВЫ ТУТ ВСЕ ХРУЩИКИ КИЕВСКИЕ И ПАНЕЛЬКИ ОБВИНИЛИ ВО ВСЕХ СМЕРТНЫХ ГРЕХАХ С ПОСЕЛЕНИЕМ ТУДА БОМЖЕЙ И ЗАБИВАНИЕМ ОКОН. НЕ СПРАВЕДЛИВО ОДНАКО... Покупку одобряю в таком случае. Грамотное и мудрое решение.Но оно сугубо ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ПРИМЕНИМОЕ ТОЛЬКО К ВАМ И ВАШЕЙ СИТУАЦИИ! А ВЫ ТУТ ВСЕ ХРУЩИКИ КИЕВСКИЕ И ПАНЕЛЬКИ ОБВИНИЛИ ВО ВСЕХ СМЕРТНЫХ ГРЕХАХ С ПОСЕЛЕНИЕМ ТУДА БОМЖЕЙ И ЗАБИВАНИЕМ ОКОН. НЕ СПРАВЕДЛИВО ОДНАКО...

чего можно купить ДВА

на разницу в цене

Еще одно уточнение - оно применимо не только к конкретной ситуации, но и в этой ситуации должны отсутствовать дети, которым в Ирпене не место из-за отсутствия садиков и школ. Да и вообще мне ситуация не кажется реальной. На какую-такую разницу между ценами однотипных квартир Ирпеня и Киева можно купить ДВА(!!!) коммерческих объекта??Эти объекты являются биотуалетами?Ну честно, не могу придумать. Два подземных паркоместа? Они вообще существуют в Ирпене?Мне периодически приходится бывать в Ирпене. Каждый раз, возвращаясь оттуда, я крещусь и клянусь, что это был последний раз, когда на эту священную землю наезжало колесо моего автомобиля. Потом остываю и все повторяется....Успокаиваю себя тем, что аборигены это делают ежедневно и как-то живут... В своих светлых, просторных кухнях небабушатников(которые через 5-10 лет все равно станут бабушатниками, только ИРПЕНСКИМИ БАБУШАТНИКАМИ, не киевскими)