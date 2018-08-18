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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 тра, 2021 19:39
Видовая трёшка 130 метррв на оболонской набережной в восьмых домах с ремонтом ушла около 300 куе.
Года 4ре не могли продать.
Востаннє редагувалось hume
в Нед 16 тра, 2021 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 19:41
vitaliian написав: RomaS написав:
они это место заполняют и Украину заполнят.
посмотрите на плотность населения рф, где вы там кроме москвы видели китайцев.
пол-Сибири
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Додано: Нед 16 тра, 2021 19:41
заброшенная красота, нам бы эти домики.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 20:13
roberto dark написав: Damien написав: roberto dark написав:
Покупку одобряю в таком случае. Грамотное и мудрое решение.
Но оно сугубо ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ПРИМЕНИМОЕ ТОЛЬКО К ВАМ И ВАШЕЙ СИТУАЦИИ! А ВЫ ТУТ ВСЕ ХРУЩИКИ КИЕВСКИЕ И ПАНЕЛЬКИ ОБВИНИЛИ ВО ВСЕХ СМЕРТНЫХ ГРЕХАХ С ПОСЕЛЕНИЕМ ТУДА БОМЖЕЙ И ЗАБИВАНИЕМ ОКОН. НЕ СПРАВЕДЛИВО ОДНАКО...
Еще одно уточнение - оно применимо не только к конкретной ситуации, но и в этой ситуации должны отсутствовать дети, которым в Ирпене не место из-за отсутствия садиков и школ. Да и вообще мне ситуация не кажется реальной. На какую-такую разницу между ценами однотипных квартир Ирпеня и Киева можно купить ДВА(!!!) коммерческих объекта??Эти объекты являются биотуалетами?Ну честно, не могу придумать чего можно купить ДВА на разницу в цене
. Два подземных паркоместа? Они вообще существуют в Ирпене?
Мне периодически приходится бывать в Ирпене. Каждый раз, возвращаясь оттуда, я крещусь и клянусь, что это был последний раз, когда на эту священную землю наезжало колесо моего автомобиля. Потом остываю и все повторяется....
Успокаиваю себя тем, что аборигены это делают ежедневно и как-то живут... В своих светлых, просторных кухнях небабушатников(которые через 5-10 лет все равно станут бабушатниками, только ИРПЕНСКИМИ БАБУШАТНИКАМИ, не киевскими)
Если есть сегодня такие коммерции под аренду в Украине с такой СУМАСШЕДШЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ то, что я тогда вообще в Израиле делаю???)) Мои друзья израильтяне, когда я рассказываю о том, как в Киеве можно иметь 10-15% годовых от сдачи квартир или коммерции, нервно сжимают скулы от зависти и глотают слюни, понимая насколько это фантастически звучит по сравнению с их жалкими около 2% в год.
Ну таки-да, многие экс-граждане Украины/СССР, ставшие гражданами Израиля и не порвавшими с Украиной, вкладывают в арендную недвижимость Киева.
Вы не знали?
Для сравнения, родственник моих друзей сдает 4к в Хайфе за 800 долларов (примерно, в пересчете с шекелей). Квартира в 5 минутах пешком от пляжа, море видно из окна (немного). 5 лет назад квартира стоила 250 кдолларов (сейчас наверняка больше). Сейчас готовится продать ее (правда он уже 5 лет...готовится).
Тут Максим рассказывает, что его 3к за 250+ куе будет сдаваться за 3 куе в месяц. И я ему безоговорочно верю! 14+% годовых! Кому-же еще верить как не ему? Как не сдать в Киеве по нью-йоркскому ценнику (по взрослому такому ценнику, как для НЙ)? Все-ж так делают. Все стремятся в Нью-Васюки.
Делайте выводы.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 20:27
vitaliian написав: Первый написав:
Овдп це круто:-)Чи круто для пересіченого який має каклєту і норм зп?
Скажу із впевненістю що ні. Я не зРадіо, не третій топ у хуліардній компанії, але серед знайомих жодного не має справу з овдп. Чи планую Я придбати ОВДП? Ні
ладно бабушка привыкла сдавать свою квартиру в этом процессе всё просто и понятно. А овгз слово страшное. Бабушка не владеет базовыми навыками управления рисками, квартира может сгореть, дом разрушится от взрыва газа, по соседству может жить алкаш-наркоман-неадекват которого ваши квартиранты терпеть не смогут, квартиранты тоже могут нанести ущерб, в периодах аренды бывают простои, на рынок аренды может быть выброшено тысячи инвестиционных квартир и спроса на всех не хватит, периодически (пусть и не часто) нужны вложения в ремонт и новую мебель. Какие риски у овгз? Цена квартир и эконом аренды не привязаны к курсу доллара, наоборот когда в стране экономические потрясения - спрос на квартиры падает. При одинаковой доходности овгз на данном этапе
выигрывает по всем пунктам.
Берем бумагу и вкладываем в другую бумагу. Перспектива так себе.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 20:30
Я-бы по поводу добробута не был-бы столь категоричен, тем более, рекомендуя его резиденту Израиля.
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rjkz
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Додано: Нед 16 тра, 2021 20:31
rjkz зачем Киев сравнивать с каким-то там Нью Йорком? Сравнивайте с Луандой. Есть спрос, предложение ограниченное, риски высокие. В результате такая доходность. Кто ж в здравом уме, из тех кто готов платить 3куе за аренду квартиры в Луанде, купит эту самую квартиру? Никто. Особенно если им эту аренду платит работодатель.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 16 тра, 2021 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 20:31
vitaliian написав: roberto dark написав:
и даже в ваших хрущах киевских и панельках будут жить нормальные люди, а не исключительно бомжи, алкаши и наркоманы , как тут вещает ваш великий ЭСТЕТ из СУПЕРМОДНЫХ ИРПЕНЕЙ.
там где вы живёте нормальные люди ездят на 30ти летних авто класса жигули? зачем выбрасывать хорошую вещь, на них ещё внуки поездят. И звоните вы конечно по проводному дисковому телефону. супермодные мобилки для великих эстетов, да?
как можно пользоваться благами цивилизации при этом жильё (построенное из г-ва и палок по послевоенным нормам, когда гнали количество в ущерб всему) считать пригодным для жизни?
Если взять не хрущевку, а улучшенку советских времен и сравнить с современным новостроем, то разница не всегда в пользу последнего, особенно в спорных локациях и со стенами из газоблока.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 20:33
Vlad442 написав:
Берем бумагу и вкладываем в другую бумагу. Перспектива так себе.
Ээээ, попридержите коней ) Вы только что оскорбили нежные чувства "практиков" Первого, Прохожего, Хьюма, Древлянина и пр., прыгающих по рынку первички из одной бумаги в другую
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Додано: Нед 16 тра, 2021 20:35
Vlad442 написав:
Берем бумагу и вкладываем в другую бумагу. Перспектива так себе.
хуже аркады? что тоже кстати бумага
rjkz написав:
Я-бы по поводу добробута не был-бы столь категоричен, тем более, рекомендуя его резиденту Израиля.
ничего никому не рекомендую! даже Ирпень. Мне зашло а кому-то трэш.
сейчас кладу паркет из граба, майд ин ссср, сухой, плотность такая не могу электролобзиком ни вдоль ни пополам распилить.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 16 тра, 2021 20:42, всього редагувалось 5 разів.
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