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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 16 тра, 2021 20:36
RTC12 написав: rjkz написав:
И что интересно, если до середины 20-го века мировые запасы золота были довольно скромными, то НТП в лице геологов (благодаря геологическим признакам, можно с бОльшей вероятностью определить места где есть золото), химиков (собственно, сейчас очень небольшая часть добываемого в мире золота прирастает "дедовским способом" - поиском самородков намывкой золотого песка, а в основном это выделение микрочастиц из золотосодержащей руды цианидом) и физиков позволили просто грандиозно увеличить добычу золота, которое сейчас десятками, сотнями и тысячами тонн лежит в мировых хранилищах реально МЕРТВЫМ грузом десятилетия и я сомневаюсь, что оно найдет практическое применение до конца своей эры.
До конца эры быстрее бакс сдохнет, чем золото...В марте 2019 года Базельский комитет по банковскому надзору внес изменения в соглашение Базель-3. По новым правилам физическое золото стало считаться капиталом первого уровня, приравненное к деньгам, то есть при учете капиталов банков золото теперь будет оцениваться без дисконтов на все 100%.
Так что золото было деньгами, есть сейчас и будет впредь...
И чем больше будет фантиков от ФРС, тем оно будет только дороже...
Если уровень инфляции в США продолжит увеличиваться, а ФРС не будет ужесточать свою монетарную политику, то у золота появится шанс подорожать до прошлогоднего рекорда
в $2067 за одну унцию, и выше.
Вице-председатель ФРС Р. Кларида, на днях заявил, что скачок уровня инфляции – это временное явление, которое не потребует вмешательства Центрального банка.
Но не смотря на этот бальзам сдвиг в настроениях инвесторов уже произошел и многие начали поворачивать голову в сторону защитного актива.
На всякий случай...
Спасибо.
Да-уж, нет денег- нет проблем. Но все-же, не так хорошо с деньгами, как плохо без них.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 20:47
zРадио написав: Vlad442 написав:
Берем бумагу и вкладываем в другую бумагу. Перспектива так себе.
Ээээ, попридержите коней ) Вы только что оскорбили нежные чувства "практиков" Первого, Прохожего, Хьюма, Древлянина и пр., прыгающих по рынку первички из одной бумаги в другую
але ризик бумаги ОВДП рівна ризику дефолту держави, тобто 0.
а ризик бумаги забудовника зашкалює, і можна втратити все, імовірність в казино виграти і то вища.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 20:49
rjkz написав: RTC12 написав: rjkz написав:
И что интересно, если до середины 20-го века мировые запасы золота были довольно скромными, то НТП в лице геологов (благодаря геологическим признакам, можно с бОльшей вероятностью определить места где есть золото), химиков (собственно, сейчас очень небольшая часть добываемого в мире золота прирастает "дедовским способом" - поиском самородков намывкой золотого песка, а в основном это выделение микрочастиц из золотосодержащей руды цианидом) и физиков позволили просто грандиозно увеличить добычу золота, которое сейчас десятками, сотнями и тысячами тонн лежит в мировых хранилищах реально МЕРТВЫМ грузом десятилетия и я сомневаюсь, что оно найдет практическое применение до конца своей эры.
До конца эры быстрее бакс сдохнет, чем золото...В марте 2019 года Базельский комитет по банковскому надзору внес изменения в соглашение Базель-3. По новым правилам физическое золото стало считаться капиталом первого уровня, приравненное к деньгам, то есть при учете капиталов банков золото теперь будет оцениваться без дисконтов на все 100%.
Так что золото было деньгами, есть сейчас и будет впредь...
И чем больше будет фантиков от ФРС, тем оно будет только дороже...
Если уровень инфляции в США продолжит увеличиваться, а ФРС не будет ужесточать свою монетарную политику, то у золота появится шанс подорожать до прошлогоднего рекорда
в $2067 за одну унцию, и выше.
Вице-председатель ФРС Р. Кларида, на днях заявил, что скачок уровня инфляции – это временное явление, которое не потребует вмешательства Центрального банка.
Но не смотря на этот бальзам сдвиг в настроениях инвесторов уже произошел и многие начали поворачивать голову в сторону защитного актива.
На всякий случай...
Спасибо.
Да-уж, нет денег- нет проблем. Но все-же, не так хорошо с деньгами, как плохо без них.
крах долара все не наступає, а "хвахивці з нерухомості бісяться" (с) акурт
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Додано: Нед 16 тра, 2021 21:01
airmax78 написав:rjkz
зачем Киев сравнивать с каким-то там Нью Йорком? Сравнивайте с Луандой. Есть спрос, предложение ограниченное, риски высокие. В результате такая доходность. Кто ж в здравом уме, из тех кто готов платить 3куе за аренду квартиры в Луанде, купит эту самую квартиру? Никто. Особенно если им эту аренду платит работодатель.
А зачем тогда насильно себя ограничивать?
Почему 3куе? Почему не 5 или не 10?
Работодатели-же платят любую цену и не смотрят на другие объекты.
Или это ВАМ ВАШ работодатель будет оплачивать аренду ВАЩЕЙ-же квартиры?
Упссс! Пардон, если моя догадка верна.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 21:12
Ромасик написав: Faceless написав:
. Так или иначе, очень многие работают удалённо вынужденно. То, что части сотрудников поначалу было в новинку и нравилось, оборачивается противоположным
.
чем же?
А что ещё может быть противоположным?
Далеко не всем комфортно работать из дому, далеко не все могут сохранять ту же продуктивность, не все могут обеспечить комфортное рабочее место.
Экпериментов с удаленкой было много за последние лет десять, и даже сейчас даже крупнкйшие технологичные компании рассматривают варианты как минимум частичного возврата в офисы.
По удаленке есть отдельная тема, кстати, где это уже пережевали многократно
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Додано: Нед 16 тра, 2021 21:16
hume написав:Видовая трёшка 130 метррв на оболонской набережной в восьмых домах с ремонтом ушла около 300 куе.
Года 4ре не могли продать.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 21:18
RTC12 написав:В марте 2019 года Базельский комитет по банковскому надзору внес изменения в соглашение Базель-3. По новым правилам физическое золото стало считаться капиталом первого уровня, приравненное к деньгам, то есть при учете капиталов банков золото теперь будет оцениваться без дисконтов на все 100%.
Так что золото было деньгами, есть сейчас и будет впредь...
И чем больше будет фантиков от ФРС, тем оно будет только дороже...
Если уровень инфляции в США продолжит увеличиваться, а ФРС не будет ужесточать свою монетарную политику, то у золота появится шанс подорожать до прошлогоднего рекорда
в $2067 за одну унцию, и выше.
Вице-председатель ФРС Р. Кларида, на днях заявил, что скачок уровня инфляции – это временное явление, которое не потребует вмешательства Центрального банка.
Но не смотря на этот бальзам сдвиг в настроениях инвесторов уже произошел и многие начали поворачивать голову в сторону защитного актива.
На всякий случай...
Во-первых, плюсанул. Во-вторых, дичайше извиняюсь - хвастать нехорошо, но из-за участившихся попуг атак на мои прогнозы в духе "он просто угадал", вынужден напомнить о следующем:Додано: Пон 29 лип, 2019 23:12
Валютный рынок в контексте ДС
zРадио написав: ryabchenko2 написав:
Золото, кстати, на максимуме за последние 5 лет. "Это жжж неспроста" (с) Пух
Золото будет дорожать и дальше в среднесроке. Это связано с изменением его статуса как актива золотовалютных резервов - частичным возвращением золотого стандарта (т.н. Basel III).
Раньше под золото центробанки могли печатать только 50% его денежного эквивалента, а с 1-го апреля - все 100%. Это одновременно и повышает спрос на золото, и увеличивает объем фиатных денег, обреченных дешеветь ко всем твердым активам.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 21:26
vitaliian написав:
....
сейчас кладу паркет из граба, майд ин ссср, сухой, плотность такая не могу электролобзиком ни вдоль ни пополам распилить.
Так по легенде вроде в своем жилье с 2011г? 10 лет по голому бетону ходили?
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Додано: Нед 16 тра, 2021 21:40
Damien написав: vitaliian написав:
....
сейчас кладу паркет из граба, майд ин ссср, сухой, плотность такая не могу электролобзиком ни вдоль ни пополам распилить.
Так по легенде вроде в своем жилье с 2011г? 10 лет по голому бетону ходили?
нет были другие покрытия. Оранжевое (вечернее) 3вт *6 шт диодное освещение и темный матовый лак. Паркет здесь часть концепции, другие покрытия в таком освещении не дают хорошо выраженной текстуры. Я раз в год что то меняю в интерьере. Месяц назад в другом своём помещении сверлил круглые окна (не сам, нанимал людей). Тоже часть концепции 3 круглых окна на разной высоте. Деревянные рамы. У арендатора был вау эффект.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 22:24
vitaliian написав:
хуже аркады? что тоже кстати бумага
Не хуже, но мы же не про застройщиков говорим. Окно возможностей закрылось много лет назад. Речь идет про физический актив в нашем неспокойном мире.
ОВГЗ в гривне это надежно. 100% гарантия возврата. Напечатают и отдадут.
Брем среднюю зарплату в Киеве за март 21 года 20132 грн. Брем 5 лет назад в марте 8364. Надеюсь, что это мы стали в 2,4 раза эффективней работать и лучше жить.
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