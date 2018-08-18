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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 тра, 2021 22:31
rjkz написав: airmax78 написав:rjkz
зачем Киев сравнивать с каким-то там Нью Йорком? Сравнивайте с Луандой. Есть спрос, предложение ограниченное, риски высокие. В результате такая доходность. Кто ж в здравом уме, из тех кто готов платить 3куе за аренду квартиры в Луанде, купит эту самую квартиру? Никто. Особенно если им эту аренду платит работодатель.
А зачем тогда насильно себя ограничивать?
Почему 3куе? Почему не 5 или не 10?
Работодатели-же платят любую цену и не смотрят на другие объекты.
Или это ВАМ ВАШ работодатель будет оплачивать аренду ВАЩЕЙ-же квартиры?
Упссс! Пардон, если моя догадка верна.
Я же не в Верховной Раде работаю.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 22:35
vitaliian написав:
.... Оранжевое (вечернее) 3вт *6 шт диодное освещение и темный матовый лак. Паркет здесь часть концепции, другие покрытия в таком освещении не дают хорошо выраженной текстуры. Я раз в год что то меняю в интерьере...
Не обижайтесь только, но после этой фразы сразу вспомнился анекдот:
АНЕКДОТ
- Официант, что бы вы мне посоветовали к этому изысканному вину Шато Ла Фит 1950года?
- Поменьше вы*бываться. Я видел, как вы приехали на мопеде.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 22:36
Vlad442 написав: vitaliian написав:
хуже аркады? что тоже кстати бумага
Не хуже, но мы же не про застройщиков говорим. Окно возможностей закрылось много лет назад. Речь идет про физический актив в нашем неспокойном мире.
ОВГЗ в гривне это надежно. 100% гарантия возврата. Напечатают и отдадут.
Брем среднюю зарплату в Киеве за март 21 года 20132 грн. Брем 5 лет назад в марте 8364. Надеюсь, что это мы стали в 2,4 раза эффективней работать и лучше жить.
окно возможностей закрыться не может пока есть население и рынок, ни в чём не нуждаются только покойники. Вчера был один сегмент востребован, завтра другой. Сегмент офисы уже полудохлый, нет что то шевелится но входить в него бесперспективно. Сегмент жилых новостроев судя по всему на подъёме, моё мнение веяние моды, молодёжь не хочет идти жить в хрущи. Коммерция стабильна, в тех локациях которые я мониторю за прошедший год не закрылся никто. По жилой аренде одни говорят дорожай, другие говорят длинные простои. Кому верить хз. Растут цены на подземные паркинги, в Ирпене уже 10-17 тыс за паркоместо хотят. Парковки до конца нереализованный сегмент. Кол-во авто растёт быстрее, чем количество паркомест. Гаражи не канают, нариду хочется подземный паркинг с лифтом.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 22:46
flyman написав:але ризик бумаги ОВДП рівна ризику дефолту держави, тобто 0.
а ризик бумаги забудовника зашкалює, і можна втратити все, імовірність в казино виграти і то вища.
А ви я бачу великий оптиміст і патріот, не знав. Чого ж тоді про філіпінок думки?
Скільки разів за останній час дефолтнула Аргентина чули? У мого діда залишилось державних облігацій СССР на 6000+. Можна було б у вісімдесяті коперативну однокімнатну квартиру побудувати, або додати ще 500 крб. і купити новенький Москвич(були навіть деякий час без черги). В той же час знайомий купив в Гостомелі за 8000 крб. стару хату(але жити можна було поки будував нову) і до неї 20 соток землі.
п.с. Чого ж тоді на "казино" з кавалірками потягло? Якесь роздвоення особистості.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 22:47
Damien написав: vitaliian написав:
.... Оранжевое (вечернее) 3вт *6 шт диодное освещение и темный матовый лак. Паркет здесь часть концепции, другие покрытия в таком освещении не дают хорошо выраженной текстуры. Я раз в год что то меняю в интерьере...
Не обижайтесь только, но после этой фразы сразу вспомнился анекдот:
АНЕКДОТ
- Официант, что бы вы мне посоветовали к этому изысканному вину Шато Ла Фит 1950года?
- Поменьше вы*бываться. Я видел, как вы приехали на мопеде.
мне ниже спины что обо мне думают другие люди, а главное зачем они это делают.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 23:03
[b][b]Никогда такого не было и вот опять(С)
vitaliian написав:
.... Сегмент жилых новостроев судя по всему на подъёме
, моё мнение веяние моды, молодёжь не хочет идти жить в хрущи
. ....Растут цены на подземные паркинги, в Ирпене уже 10-17 тыс за паркоместо хотят. .... Гаражи не канают, нариду хочется подземный паркинг с лифтом.
[/b][/b]
Ну сколько можно ставить свой заезженный винил?
Забыли добавить, что новострои должны быть непременно в Ирпене
Для справки- у меня в одном объекте советской панели живет молодой человек 28 лет. Сбежал он именно из новостроя Ирпеня ко мне чуть больше года назад. Если Виталиан думает, что я вру, то могу привести на спор доказательства.
По гаражам - кому нужен именно гараж, то паркинг даже бесплатно не нужен
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Додано: Нед 16 тра, 2021 23:56
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:rjkz
зачем Киев сравнивать с каким-то там Нью Йорком? Сравнивайте с Луандой. Есть спрос, предложение ограниченное, риски высокие. В результате такая доходность. Кто ж в здравом уме, из тех кто готов платить 3куе за аренду квартиры в Луанде, купит эту самую квартиру? Никто. Особенно если им эту аренду платит работодатель.
А зачем тогда насильно себя ограничивать?
Почему 3куе? Почему не 5 или не 10?
Работодатели-же платят любую цену и не смотрят на другие объекты.
Или это ВАМ ВАШ работодатель будет оплачивать аренду ВАЩЕЙ-же квартиры?
Упссс! Пардон, если моя догадка верна.
Я же не в Верховной Раде работаю.
В Киеве только относящимся к ВР оплачивают аренду?
И всенепременно 3 куе? Сомневаюсь.
Даже работники иностранных представительств хоть и могут расчитывать на определенную щедрость работодателей, но где-то есть граница разумной глупости.
В случае сдачи в 2,5-3 раза выше рынка...ну не знаю, разве что работникам дипкорпуса стран с традиционно высоким уровнем коррупции.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 00:25
rjkz написав: airmax78 написав:
Я же не в Верховной Раде работаю.
В Киеве только относящимся к ВР оплачивают аренду?
И всенепременно 3 куе? Сомневаюсь.
Даже работники иностранных представительств хоть и могут расчитывать на определенную щедрость работодателей, но где-то есть граница разумной глупости.
В случае сдачи в 2,5-3 раза выше рынка...ну не знаю, разве что работникам дипкорпуса стран с традиционно высоким уровнем коррупции.
rjkz, при всем уважении, но в этом сегменте Вы не в рынке.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 04:43
airmax78, даже спорить не буду.
Сдадите на долгосрок НЕ СЕБЕ с доходностью 14,4% годовых и по цене НЙ да еще если это рыночная цена - "снимаю шляпу".
Но очень сомневаюсь.
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