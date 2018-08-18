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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7400740174027403

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 72
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
27
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:31

  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz зачем Киев сравнивать с каким-то там Нью Йорком? Сравнивайте с Луандой. Есть спрос, предложение ограниченное, риски высокие. В результате такая доходность. Кто ж в здравом уме, из тех кто готов платить 3куе за аренду квартиры в Луанде, купит эту самую квартиру? Никто. Особенно если им эту аренду платит работодатель.


А зачем тогда насильно себя ограничивать?
Почему 3куе? Почему не 5 или не 10?
Работодатели-же платят любую цену и не смотрят на другие объекты.
Или это ВАМ ВАШ работодатель будет оплачивать аренду ВАЩЕЙ-же квартиры?
Упссс! Пардон, если моя догадка верна. :oops: :lol:

Я же не в Верховной Раде работаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:35

  vitaliian написав:.... Оранжевое (вечернее) 3вт *6 шт диодное освещение и темный матовый лак. Паркет здесь часть концепции, другие покрытия в таком освещении не дают хорошо выраженной текстуры. Я раз в год что то меняю в интерьере...

Не обижайтесь только, но после этой фразы сразу вспомнился анекдот:

АНЕКДОТ
- Официант, что бы вы мне посоветовали к этому изысканному вину Шато Ла Фит 1950года?
- Поменьше вы*бываться. Я видел, как вы приехали на мопеде.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:36

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:хуже аркады? что тоже кстати бумага

Не хуже, но мы же не про застройщиков говорим. Окно возможностей закрылось много лет назад. Речь идет про физический актив в нашем неспокойном мире.
ОВГЗ в гривне это надежно. 100% гарантия возврата. Напечатают и отдадут.

Брем среднюю зарплату в Киеве за март 21 года 20132 грн. Брем 5 лет назад в марте 8364. Надеюсь, что это мы стали в 2,4 раза эффективней работать и лучше жить.

окно возможностей закрыться не может пока есть население и рынок, ни в чём не нуждаются только покойники. Вчера был один сегмент востребован, завтра другой. Сегмент офисы уже полудохлый, нет что то шевелится но входить в него бесперспективно. Сегмент жилых новостроев судя по всему на подъёме, моё мнение веяние моды, молодёжь не хочет идти жить в хрущи. Коммерция стабильна, в тех локациях которые я мониторю за прошедший год не закрылся никто. По жилой аренде одни говорят дорожай, другие говорят длинные простои. Кому верить хз. Растут цены на подземные паркинги, в Ирпене уже 10-17 тыс за паркоместо хотят. Парковки до конца нереализованный сегмент. Кол-во авто растёт быстрее, чем количество паркомест. Гаражи не канают, нариду хочется подземный паркинг с лифтом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:46

  flyman написав:але ризик бумаги ОВДП рівна ризику дефолту держави, тобто 0.
а ризик бумаги забудовника зашкалює, і можна втратити все, імовірність в казино виграти і то вища.


А ви я бачу великий оптиміст і патріот, не знав. Чого ж тоді про філіпінок думки? :lol:
Скільки разів за останній час дефолтнула Аргентина чули? У мого діда залишилось державних облігацій СССР на 6000+. Можна було б у вісімдесяті коперативну однокімнатну квартиру побудувати, або додати ще 500 крб. і купити новенький Москвич(були навіть деякий час без черги). В той же час знайомий купив в Гостомелі за 8000 крб. стару хату(але жити можна було поки будував нову) і до неї 20 соток землі.
п.с. Чого ж тоді на "казино" з кавалірками потягло? Якесь роздвоення особистості. :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:47

  Damien написав:
  vitaliian написав:.... Оранжевое (вечернее) 3вт *6 шт диодное освещение и темный матовый лак. Паркет здесь часть концепции, другие покрытия в таком освещении не дают хорошо выраженной текстуры. Я раз в год что то меняю в интерьере...

Не обижайтесь только, но после этой фразы сразу вспомнился анекдот:

АНЕКДОТ
- Официант, что бы вы мне посоветовали к этому изысканному вину Шато Ла Фит 1950года?
- Поменьше вы*бываться. Я видел, как вы приехали на мопеде.

мне ниже спины что обо мне думают другие люди, а главное зачем они это делают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 23:03

  vitaliian написав:.... Сегмент жилых новостроев судя по всему на подъёме, моё мнение веяние моды, молодёжь не хочет идти жить в хрущи. ....Растут цены на подземные паркинги, в Ирпене уже 10-17 тыс за паркоместо хотят. .... Гаражи не канают, нариду хочется подземный паркинг с лифтом.

[b][b]Никогда такого не было и вот опять(С) [/b][/b]
Ну сколько можно ставить свой заезженный винил?
Забыли добавить, что новострои должны быть непременно в Ирпене
Для справки- у меня в одном объекте советской панели живет молодой человек 28 лет. Сбежал он именно из новостроя Ирпеня ко мне чуть больше года назад. Если Виталиан думает, что я вру, то могу привести на спор доказательства.
По гаражам - кому нужен именно гараж, то паркинг даже бесплатно не нужен
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 23:56

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz зачем Киев сравнивать с каким-то там Нью Йорком? Сравнивайте с Луандой. Есть спрос, предложение ограниченное, риски высокие. В результате такая доходность. Кто ж в здравом уме, из тех кто готов платить 3куе за аренду квартиры в Луанде, купит эту самую квартиру? Никто. Особенно если им эту аренду платит работодатель.


А зачем тогда насильно себя ограничивать?
Почему 3куе? Почему не 5 или не 10?
Работодатели-же платят любую цену и не смотрят на другие объекты.
Или это ВАМ ВАШ работодатель будет оплачивать аренду ВАЩЕЙ-же квартиры?
Упссс! Пардон, если моя догадка верна. :oops: :lol:

Я же не в Верховной Раде работаю.


В Киеве только относящимся к ВР оплачивают аренду?
И всенепременно 3 куе? Сомневаюсь.
Даже работники иностранных представительств хоть и могут расчитывать на определенную щедрость работодателей, но где-то есть граница разумной глупости.
В случае сдачи в 2,5-3 раза выше рынка...ну не знаю, разве что работникам дипкорпуса стран с традиционно высоким уровнем коррупции.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 00:25

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Я же не в Верховной Раде работаю.


В Киеве только относящимся к ВР оплачивают аренду?
И всенепременно 3 куе? Сомневаюсь.
Даже работники иностранных представительств хоть и могут расчитывать на определенную щедрость работодателей, но где-то есть граница разумной глупости.
В случае сдачи в 2,5-3 раза выше рынка...ну не знаю, разве что работникам дипкорпуса стран с традиционно высоким уровнем коррупции.

rjkz, при всем уважении, но в этом сегменте Вы не в рынке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 04:43

airmax78, даже спорить не буду.
Сдадите на долгосрок НЕ СЕБЕ с доходностью 14,4% годовых и по цене НЙ да еще если это рыночная цена - "снимаю шляпу".
Но очень сомневаюсь.
rjkz
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