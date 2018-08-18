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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 17 тра, 2021 11:35
Первый написав:
Як і обіцяв, попросив розрахунок по овдп.
Техзавдання. Рік і півроку. Є готівкових 800 кгрн
Пропозиція.
Є на 4 (8,5 %) і 10 (10,85%) місяців. Безготівкових 20,8 і 69,5 кгрн.
Готівкою буде самі можете порахувати....
Зи. В альфі за 4 місяці здох сейф дасть 18.2 кгрн чистими. Чи тре іпаться з овдп кожен сам собі дасть відповідь.
Что это за бред с безналом и налом? Выплата номинала и купона по ОВГЗ происходит в гривнах на особый счет, с которого вы можете в любом объеме без комиссии и перевести, и снять наличкой в кассе.
Посредник берет свою комиссию при покупке вам ЦБ. И, судя по сделанным расчетам, ваш посредник зажрался и нужно искать другого. По личному опыту могу вам предложить ИК Универ. Больше 0,1% там комиссии на указанной сумме не будет
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Додано: Пон 17 тра, 2021 11:52
sequence написав: airmax78 написав:
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Только не это лето. Этим летом все по домам, так что активность продолжится.
угу. По домам. Вчера пытались прорваться в Ботанический, уперся в километровую очередь, плюнули, развернулись (как и куча народа, что шли рядом) и поперлись на Родину-мать.
мы тоже вчера там уперлись в эту километровую очередь, постояли в шоке 3 минуты, потом решили сходить к кассе проверить - 2 кассы пустые, за 2 минуты купили билеты и прошли.
Вся эта км-очередь стояла прямо на вход - люди становятся в очередь по привычке, стоят жарятся на солнце 1-2 часа, а нужно идти проверять на кассы, что и как
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:16
Под Киевом в городе Буча протестующие перекрыли Варшавскую трассу (М-07 Киев - Ковель - Ягодин) в городе Буча, выступая против застройки другого города-спутника столицы - Ирпеня.
Людей возмущает активная застройка Ирпеня, которая, по их данным вызвала следующее:
население Ирпеня за последние годы выросло более чем вдвое;
ежедневные пробки;
ежедневные перебои с электричеством;
отсутствие мест в садиках и школах.
Целью акцию протестующие назвали "привлечение внимания всей Украины к ирпенским феодалам".
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:24
Доляровіі овдп.
На рік- два розмістити 40куе.
Є з терміном погашення 03.02.22
3,35% річних
Грязний вихлоп - 1005 дол. Чистий 911.4 дол США.
Питання чому в діброву є черга? Які є варіанти?
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:25
sequence написав:
угу. По домам. Вчера пытались прорваться в Ботанический, уперся в километровую очередь, плюнули, развернулись (как и куча народа, что шли рядом) и поперлись на Родину-мать.
Вчера там было как на майской демонстрации
Впрочем толпы были во всех местах отдыха, народ изголодался.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:27
unicdima написав:
Под Киевом в городе Буча протестующие перекрыли Варшавскую трассу (М-07 Киев - Ковель - Ягодин) в городе Буча, выступая против застройки другого города-спутника столицы - Ирпеня.
Людей возмущает активная застройка Ирпеня, которая, по их данным вызвала следующее:
население Ирпеня за последние годы выросло более чем вдвое;
ежедневные пробки;
ежедневные перебои с электричеством;
отсутствие мест в садиках и школах.
Целью акцию протестующие назвали "привлечение внимания всей Украины к ирпенским феодалам".
Странные люди, честное слово, туго улавливающие причинно-следственные связи. Сначала берут там квартиры ("население выросло вдвое" чай не из-за того что бурно размножаются), затем берут евробляхи ("ежедневные пробки"), затем жалуются, что что-то пошло не так.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:28
У киевской недвижки, помимо Ирпеня, появился другой конкурент - овдп
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:33
sequence написав: Faceless написав:
..
Ну я взял. И коллеги есть кто взял
какая реальная ставка? с учетом всяких "разовых" платежей, страховок и прочей херни?
11,5%, но надо понимать, что она может меняться вместе с UIRD, а также выйдет чуть ниже при досрочном
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:36
Первый написав:
Доляровіі овдп.
На рік- два розмістити 40куе.
Є з терміном погашення 03.02.22
3,35% річних
Грязний вихлоп - 1005 дол. Чистий 911.4 дол США.
Питання чому в діброву є черга? Які є варіанти?
учотка Первий вчора написав:
Фінансово "тупий" льотчик Вася з украероруху не знає, куди пристроїти кожен місяць 100К гриші (бабло ляжку жге).
ОВДП для нього темна матерія, тому ВП на КРЖН - саме то.
Без лоха жизнь плоха.
з.і.
можна грати в біткоєн, але дериватив КРЖН понятніше, бо так учотка Первий сказав.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 17 тра, 2021 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:37
Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними
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