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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74047405740674077408>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:35

  Первый написав:Як і обіцяв, попросив розрахунок по овдп.
Техзавдання. Рік і півроку. Є готівкових 800 кгрн
Пропозиція.
Є на 4 (8,5 %) і 10 (10,85%) місяців. Безготівкових 20,8 і 69,5 кгрн.

Готівкою буде самі можете порахувати....

Зи. В альфі за 4 місяці здох сейф дасть 18.2 кгрн чистими. Чи тре іпаться з овдп кожен сам собі дасть відповідь.


Что это за бред с безналом и налом? Выплата номинала и купона по ОВГЗ происходит в гривнах на особый счет, с которого вы можете в любом объеме без комиссии и перевести, и снять наличкой в кассе.

Посредник берет свою комиссию при покупке вам ЦБ. И, судя по сделанным расчетам, ваш посредник зажрался и нужно искать другого. По личному опыту могу вам предложить ИК Универ. Больше 0,1% там комиссии на указанной сумме не будет
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:52

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Только не это лето. Этим летом все по домам, так что активность продолжится.

угу. По домам. Вчера пытались прорваться в Ботанический, уперся в километровую очередь, плюнули, развернулись (как и куча народа, что шли рядом) и поперлись на Родину-мать.


мы тоже вчера там уперлись в эту километровую очередь, постояли в шоке 3 минуты, потом решили сходить к кассе проверить - 2 кассы пустые, за 2 минуты купили билеты и прошли.
Вся эта км-очередь стояла прямо на вход - люди становятся в очередь по привычке, стоят жарятся на солнце 1-2 часа, а нужно идти проверять на кассы, что и как :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Под Киевом в городе Буча протестующие перекрыли Варшавскую трассу (М-07 Киев - Ковель - Ягодин) в городе Буча, выступая против застройки другого города-спутника столицы - Ирпеня.
Людей возмущает активная застройка Ирпеня, которая, по их данным вызвала следующее:

население Ирпеня за последние годы выросло более чем вдвое;
ежедневные пробки;
ежедневные перебои с электричеством;
отсутствие мест в садиках и школах.
Целью акцию протестующие назвали "привлечение внимания всей Украины к ирпенским феодалам".
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:24

Доляровіі овдп.
На рік- два розмістити 40куе.

Є з терміном погашення 03.02.22

3,35% річних
Грязний вихлоп - 1005 дол. Чистий 911.4 дол США.

Питання чому в діброву є черга? Які є варіанти?
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:25

  sequence написав: угу. По домам. Вчера пытались прорваться в Ботанический, уперся в километровую очередь, плюнули, развернулись (как и куча народа, что шли рядом) и поперлись на Родину-мать.

Вчера там было как на майской демонстрации :D
Впрочем толпы были во всех местах отдыха, народ изголодался.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:27

  unicdima написав:Под Киевом в городе Буча протестующие перекрыли Варшавскую трассу (М-07 Киев - Ковель - Ягодин) в городе Буча, выступая против застройки другого города-спутника столицы - Ирпеня.
Людей возмущает активная застройка Ирпеня, которая, по их данным вызвала следующее:

население Ирпеня за последние годы выросло более чем вдвое;
ежедневные пробки;
ежедневные перебои с электричеством;
отсутствие мест в садиках и школах.
Целью акцию протестующие назвали "привлечение внимания всей Украины к ирпенским феодалам".

Странные люди, честное слово, туго улавливающие причинно-следственные связи. Сначала берут там квартиры ("население выросло вдвое" чай не из-за того что бурно размножаются), затем берут евробляхи ("ежедневные пробки"), затем жалуются, что что-то пошло не так.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:28

У киевской недвижки, помимо Ирпеня, появился другой конкурент - овдп
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:33

  sequence написав:
  Faceless написав:..
Ну я взял. И коллеги есть кто взял

какая реальная ставка? с учетом всяких "разовых" платежей, страховок и прочей херни?

11,5%, но надо понимать, что она может меняться вместе с UIRD, а также выйдет чуть ниже при досрочном
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:36

  Первый написав:Доляровіі овдп.
На рік- два розмістити 40куе.

Є з терміном погашення 03.02.22

3,35% річних
Грязний вихлоп - 1005 дол. Чистий 911.4 дол США.

Питання чому в діброву є черга? Які є варіанти?

учотка Первий вчора написав:
Фінансово "тупий" льотчик Вася з украероруху не знає, куди пристроїти кожен місяць 100К гриші (бабло ляжку жге).
ОВДП для нього темна матерія, тому ВП на КРЖН - саме то.
Без лоха жизнь плоха.

з.і.
можна грати в біткоєн, але дериватив КРЖН понятніше, бо так учотка Первий сказав.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 тра, 2021 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:37

Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними
Первый
 
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