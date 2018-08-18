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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:40
Первый написав:
Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними
Дохідність оренди КРЖН хіба порхать.
Вторинка:
Об"єкт з лістингом 100куе приность 10К грн в місяць, і це ще гемор з ремонтами, простоями та кастінгом понаєхів.
Да лістинг з 100куе за рік може бути 80куе.
А можуть намалюватися родичі і суди, або проблемні квартиранти і суди. Або вибух газу і 0. Або рейдерський захват чи чорні нотаріуси, і знову 0.
Первинка:
Тут ризики, що замість 100куе буде банкротсво забудовника і 0.
Або заморозка на 10+ років, як у rjkz, або покупка на хаях, а продаж на лоях.
Заганяй далі.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:45
Faceless написав: sequence написав: Faceless написав:
..
Ну я взял. И коллеги есть кто взял
какая реальная ставка? с учетом всяких "разовых" платежей, страховок и прочей херни?
11,5%, но надо понимать, что она может меняться вместе с UIRD, а также выйдет чуть ниже при досрочном
при такой эффективной ставке говорить прямо о "массовости" ипотеки не приходится. Все равно дороговато, хотя это уже не 20%, тем более 30%. Для сравнения, в автосалонах Ощад дает кредит под эффективную ставку около 23%
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:48
Вєсті з полєй.
З вікна маршрутки бігборд: бери у нас дериватив на м2 бетон, 20% на перший внесок.
20% ПЕРШИЙ ВНЕСОК!
КАРЛ!
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 17 тра, 2021 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:48
flyman написав: Первый написав:
Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними
Дохідність оренди КРЖН хіба порхать.
Вторинка:
Об"єкт з лістингом 100куе приность 10К грн в місяць, і це ще гемор з ремонтами, простоями та кастінгом понаєхів.
Да лістинг з 100куе за рік може бути 80куе.
А можуть намалюватися родичі і суди, або проблемні квартиранти і суди. Або вибух газу і 0. Або рейдерський захват чи чорні нотаріуси, і знову 0.
Первинка:
Тут ризики, що замість 100куе буде банкротсво забудовника і 0.
Або заморозка на 10+ років, як у rjkz, або покупка на хаях, а продаж на лоях.
Заганяй далі.
Кого і Куда?
Я б може і заганяв, але Ти псуєш всю статистику. Об’єктів на сотен, а доходність мінусова. Нічого не здав, а комуналку платиш... а ще ж є інфляція в долярі і битку...
Проте ти клоун знатний. На серйозні речі реагуєш лише приступами
Востаннє редагувалось Первый
в Пон 17 тра, 2021 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:49
Первый написав: flyman написав: Первый написав:
Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними
Дохідність оренди КРЖН хіба порхать.
Вторинка:
Об"єкт з лістингом 100куе приность 10К грн в місяць, і це ще гемор з ремонтами, простоями та кастінгом понаєхів.
Да лістинг з 100куе за рік може бути 80куе.
А можуть намалюватися родичі і суди, або проблемні квартиранти і суди. Або вибух газу і 0. Або рейдерський захват чи чорні нотаріуси, і знову 0.
Первинка:
Тут ризики, що замість 100куе буде банкротсво забудовника і 0.
Або заморозка на 10+ років, як у rjkz, або покупка на хаях, а продаж на лоях.
Заганяй далі.
Кого і Куда?
Я б може і заганяв, але Ти псуєш всю статистику. Об’єктів на сотен, а доходність мінусова. Нічого не здав, а комуналку платиш... а ще ж є інфляція в долярі і битку...
Ти як акурт, бачиш нутром? Скануєш по аватару?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 17 тра, 2021 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:49
С вами. На Подоле.
Первый укропский чел, с которым успел переговорить, оказался риелтором. Сообщил, что заработки в прошлом году были рекордными. В этом году пока тоже все идет хорошо, примерно также.
Это созвучно с информацией о состоянии дел в странах нашего золотого миллиарда.
According to the National Association of Realtors, the median price for a single-family home rose about 18% in March to a record high of nearly $335,000.
It's not only in the U.S. Among the 37 OECD countries, real house prices climbed almost 7%
between the fourth quarter of 2019 and the fourth quarter of 2020, marking the the fastest year-on-year growth in the past two decades.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:53
Первый написав:
Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними
3-5 летки совсем недавно они открывали под 5,75%. Потом 5, сейчас 4%
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Додано: Пон 17 тра, 2021 13:02
stm написав: Первый написав:
Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними
3-5 летки совсем недавно они открывали под 5,75%. Потом 5, сейчас 4%
Ще й з поповненням, але оператор учотки Первий, якби не в темі, він же по ВП з графіками ходить.
з.і.
хто ще був школоло у 2013, нагадую, що наразі дежаву 2007\2013
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Додано: Пон 17 тра, 2021 13:05
Первый написав:
Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними
Я с накопительного счета в Bank of America, который варьируется в пределах от $10 до $20 тыщ получаю в виде процентов по 25-27 центов в месяц. Держим абы було. И не где нибудь, а в самом Bank of America!
Можно было бы пристроить и повыгоднее. Аж под целых 0,5%!
ЗЫ Это все тоже грязными.
ЗЫ-2 А за то, чтобы забрать оттуда свои деньги за каждую тыщу надо заплатить $3. А чтоб сразу, день в день, - $6.
Востаннє редагувалось Libo
в Пон 17 тра, 2021 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 13:08
Libo написав:
..
Я с накопительного счета в Bank of America, который варьируется в пределах от $10 до $20 тыщ получаю в виде процентов по 25-27 центов в месяц...
в слове "накопительный" в таком случае надо ставить кавычки
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